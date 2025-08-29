Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
katasztrófa

Letarolt egy amerikai nagyvárost a hurrikán, több százan meghaltak - dermesztő részletek

13 perce
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Húsz éve, 2005. augusztus 25-én érte el az Egyesült Államok partjait a Mexikói-öbölben a Katrina hurrikán, amely augusztus 29-én szinte teljesen elpusztította New Orleans-t. A nagyváros csaknem teljesen víz alá került, lakóinak zömét ki kellett telepíteni, az elemi csapás következtében csaknem 1400 ember vesztette életét; az anyagi károkat tekintve ez volt az ország történetének legsúlyosabb természeti katasztrófája. Így pusztított a Katrina hurrikán az Egyesült Államokban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
katasztrófaKatrina hurrikánviharNew Orleans (Louisiana)hurrikán

A Katrina hurrikán 2005. augusztus 23-án alakult ki a Bahamák felett. Erőssége ekkor még elhanyagolható volt, a legkisebb kategóriájú hurrikánként vonult végig Dél-Florida partjain. A szárazföld fölött meggyengült, de a Mexikói-öböl nyílt vizét elérve ismét erősödni kezdett, augusztus 27-én a Saffir-Simpson-skála szerint már hármas fokozatúnak nyilvánították, ekkor kapta meg a Katrina nevet

A Katrina hurrikán valósággal elpusztította New Orleans városát.
A Katrina hurrikán valósággal elpusztította New Orleans városát.
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / Getty Images North America

A Meteorológiai Világszervezet 1953 óta ad nevet a trópusi viharoknak. Kezdetben - arra hivatkozva, hogy a hurrikánok éppúgy szeszélyesek és kiszámíthatatlanok, mint a nők - kizárólag női nevekkel illették őket. 1978 óta azonban felváltva használják a női és férfineveket. A lista hatévente ismétlődik, ám a legnagyobb pusztítást végző hurrikánok nevét nem használják újra.

Menekülés a Katrina hurrikán elől

A méretében kétszeresére duzzadt Katrinát, melynek szélsebessége akkor már elérte az óránkénti 260 km-t, nyolc órával később, augusztus 28-án reggel 5-ös kategóriájú hurrikánná nyilvánították, ilyen erős szélvihart a Mexikói-öböl térségében addig még nem észleltek. George W. Bush amerikai elnök szükségállapotot hirdetett ki Mississippi, Louisiana és Alabama államokban, a kormányzók pedig elrendelték a lakosság kötelező evakuálását.

A vihar útjába esett New Orleans is, amelynek vezetői tisztában voltak azzal: 

ha a vihar "telibe kapja" a várost, az alacsonyabban fekvő területeket el fogja árasztani a víz.

A város kiürítésének meggyorsítása érdekében az utakon és autópályákon csak kifelé engedélyezték a forgalmat, így a lakosság mintegy 80 százalékának sikerült elhagynia a várost. Sokan azonban gépjármű híján ezt nem tehették meg, utólagos becslések számukat mintegy 120 ezerre teszik. Közülük 15 ezer embert a Superdome sportcsarnokban szállásoltak el, a legtöbben mégis saját házukban várták a Katrinát. A Nemzeti Gárda mentési munkáját nagyban nehezítette, hogy a lakatlan területeken fosztogató bandák garázdálkodtak.

Rescue workers pull a woman from the water who was hanging onto the roof to escape the rising flood waters from Hurricane Katrina 29 August 2005 in New Orleans, Louisiana. Katrina was down graded to a category 4 storm as it approached New Orleans. (Chris Graythen/Getty Images/AFP) FOR NEWSPAPERS AND TV USE ONLY (Photo by Chris Graythen / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
A lakosság nagy részének sikerült időben elhagynia a várost.
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / Getty Images North America

Káoszt és pusztulást hozott a történelmi vihar

A hurrikán augusztus 29-én, hétfőn érte el a várost, némileg gyengülve, de még mindig 203 km/h szélsebességgel. 

A vihar több ezer lakóházat rongált meg, és több helyen átszakította a várost övező gátrendszert.

A nem sokkal korábban még turistáktól hemzsegő New Orleans 80 százaléka víz alá került, melynek szintje helyenként elérte a négy és fél métert. Megszűnt az áram- és vízellátás, járványveszély fenyegetett. A házaikban rekedt, többnyire a tetőkre menekült emberek mentése csak napokkal később kezdődött meg, fejetlenség uralkodott, akadozott a kommunikáció. A Vöröskereszt munkatársait a helyi hatóságok akadályozták a mentésben, a Superdome-ba nem érkezett meg a főleg élelmiszereket tartalmazó segélyszállítmány. A csarnok is komoly károkat szenvedett, az itt összegyűlt embereket végül Houstonba telepítették át.

A hurrikán kulcsfontosságú utakat árasztott el, kimosta a csatornák és több vegyi üzem mérgező anyagait.

A városba vezető utak közül csak egy maradt alkalmas a közlekedésre, a repülőtér csak szeptemberben nyílt meg a polgári forgalom előtt, a katasztrófa sújtotta térségben az áramszolgáltatás hetekig nem állt helyre. A Katrinát csak Tennessee államot elérve minősítették vissza trópusi viharnak, nyúlványai még Kanadát is elérték.

Residents are rescued amid flood waters 30 August 2005 in New Orleans, Louisiana, following Hurricane Katrina. Hurricane-battered New Orleans was consumed by a catastrophe of unimagined scale Tuesday, cut off from the outside world, submerged by rising floodwaters and troubled by signs of fraying public order. AFP PHOTO / James NIELSEN (Photo by JAMES NIELSEN / AFP)
Mentik a helyieket a víz alá került városból.
Fotó: JAMES NIELSEN / AFP

A turizmus és a gazdaság is megszenvedte a Katrina tombolását

A hurrikán pusztítása kihatott a turizmusra és a gazdaságra is. Az Egyesült Államok kőolaj-finomító kapacitása jelentősen lecsökkent, mert több finomítót elárasztott a víz, számos fúrótorony elsodródott, megrongálódott a viharban, ami a tengeri élővilágra is rendkívül kedvezőtlenül hatott, mert nagy mennyiségű olaj ömlött a vízbe.

A Katrina az Egyesült Államok valaha feljegyzett legsúlyosabb hurrikánja, amely addig példátlan, mintegy 125 milliárd dolláros kárt okozott, e téren csak a 2017. augusztusi Harvey hurrikán fogató hozzá, és az öt legtöbb halálos áldozatot követelő szélvihar egyike.

A katasztrófához mintegy 1400 haláleset köthető, ezek többsége Louisiana államban történt, több száz embert eltűntként tartanak nyilván.

Flood waters from Hurricane Katrina cover streets 30 August, 2005 in New Orleans, Louisiana. It is estimated that 80 percent of New Orleans is under flood waters as levees begin to break and leak around Lake Ponchartrain. AFP PHOTO/POOL/Vincent Laforet (Photo by POOL / AFP)
A víz alatt álló New Orleans.
Fotó: POOL / POOL

Lassan azért újraéledt a város

A katasztrófa áldozatainak megsegítése érdekében az egész világ megmozdult. Számos ország ajánlotta fel segítségét, köztük az Egyesült Államokkal feszült viszonyban lévő Kuba és Venezuela is. 

  • A nemzetközi segélyakcióba a NATO is bekapcsolódott. 

Számos híresség is kiállt a szerencsétlenül jártak mellett: Brad Pitt színész lakóházakat építtetett a hajlék nélkül maradtaknak, a U2 együttes jótékonysági árverést szervezett a hangszereiket elvesztett zenészek megsegítésére, a hétszeres Tour de France győztes Lance Armstrong pedig félmillió dollárral támogatta a térség rákbetegeinek kezelését, illetve több segélykoncertet is szerveztek neves zenészek részvételével.

A katasztrófa a védekezést és a mentési munkálatokat hátráltató hiányosságok egész sorára világított rá. A hatóságok felkészületlensége miatt számos bírálat érte George W. Bush elnököt és a Szövetségi Katasztrófavédelmi Hivatalt (FEMA) is.

A központi és helyi kormányzat gigantikus összegeket fordított gátépítésre. A katasztrófa következtében New Orleans elvesztette lakosságának 30 százalékát, de az elmúlt húsz esztendőben a város gazdasági és kulturális értelemben is újjászületett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!