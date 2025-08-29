Letarolt egy amerikai nagyvárost a hurrikán, több százan meghaltak - dermesztő részletek

A Katrina hurrikán 2005. augusztus 23-án alakult ki a Bahamák felett. Erőssége ekkor még elhanyagolható volt, a legkisebb kategóriájú hurrikánként vonult végig Dél-Florida partjain. A szárazföld fölött meggyengült, de a Mexikói-öböl nyílt vizét elérve ismét erősödni kezdett, augusztus 27-én a Saffir-Simpson-skála szerint már hármas fokozatúnak nyilvánították, ekkor kapta meg a Katrina nevet.

A Katrina hurrikán valósággal elpusztította New Orleans városát.

Fotó: CHRIS GRAYTHEN / Getty Images North America

Menekülés a Katrina hurrikán elől

A méretében kétszeresére duzzadt Katrinát, melynek szélsebessége akkor már elérte az óránkénti 260 km-t, nyolc órával később, augusztus 28-án reggel 5-ös kategóriájú hurrikánná nyilvánították, ilyen erős szélvihart a Mexikói-öböl térségében addig még nem észleltek. George W. Bush amerikai elnök szükségállapotot hirdetett ki Mississippi, Louisiana és Alabama államokban, a kormányzók pedig elrendelték a lakosság kötelező evakuálását.

A vihar útjába esett New Orleans is, amelynek vezetői tisztában voltak azzal:

ha a vihar "telibe kapja" a várost, az alacsonyabban fekvő területeket el fogja árasztani a víz.

A város kiürítésének meggyorsítása érdekében az utakon és autópályákon csak kifelé engedélyezték a forgalmat, így a lakosság mintegy 80 százalékának sikerült elhagynia a várost. Sokan azonban gépjármű híján ezt nem tehették meg, utólagos becslések számukat mintegy 120 ezerre teszik. Közülük 15 ezer embert a Superdome sportcsarnokban szállásoltak el, a legtöbben mégis saját házukban várták a Katrinát. A Nemzeti Gárda mentési munkáját nagyban nehezítette, hogy a lakatlan területeken fosztogató bandák garázdálkodtak.

A lakosság nagy részének sikerült időben elhagynia a várost.

Fotó: CHRIS GRAYTHEN / Getty Images North America

Káoszt és pusztulást hozott a történelmi vihar

A hurrikán augusztus 29-én, hétfőn érte el a várost, némileg gyengülve, de még mindig 203 km/h szélsebességgel.

A vihar több ezer lakóházat rongált meg, és több helyen átszakította a várost övező gátrendszert.

A nem sokkal korábban még turistáktól hemzsegő New Orleans 80 százaléka víz alá került, melynek szintje helyenként elérte a négy és fél métert. Megszűnt az áram- és vízellátás, járványveszély fenyegetett. A házaikban rekedt, többnyire a tetőkre menekült emberek mentése csak napokkal később kezdődött meg, fejetlenség uralkodott, akadozott a kommunikáció. A Vöröskereszt munkatársait a helyi hatóságok akadályozták a mentésben, a Superdome-ba nem érkezett meg a főleg élelmiszereket tartalmazó segélyszállítmány. A csarnok is komoly károkat szenvedett, az itt összegyűlt embereket végül Houstonba telepítették át.

A hurrikán kulcsfontosságú utakat árasztott el, kimosta a csatornák és több vegyi üzem mérgező anyagait.

A városba vezető utak közül csak egy maradt alkalmas a közlekedésre, a repülőtér csak szeptemberben nyílt meg a polgári forgalom előtt, a katasztrófa sújtotta térségben az áramszolgáltatás hetekig nem állt helyre. A Katrinát csak Tennessee államot elérve minősítették vissza trópusi viharnak, nyúlványai még Kanadát is elérték.