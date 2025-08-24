Hírlevél

kísértethajó

Holttestekkel teli szellemhajó sodródott az óceánon

39 perce
Olvasási idő: 9 perc
A hajózás története tele van hátborzongató legendákkal. A kísértethajó-történetek közül némelyik csupán a képzelet szüleménye, de akad köztük olyan is, amely valós eseményeken alapul.
1775. augusztus 11-én a Herald nevű bálnavadászhajó legénysége egy háromárbócost talált Grönland partjainál. Az Octavius névre keresztelt hajó mozdulatlanul sodródott a vízen, fedélzetén semmi életjel nem látszott. A Herald matrózai érezték, valami nincs rendben, ezért átszálltak a titokzatos járműre. A látvány, ami ott fogadta őket, örökre beléjük égett: 28 halálra fagyott tengerész feküdt mozdulatlanul a kísértethajó padlóján. Az áldozatok között volt egy gyermekét karjaiban tartó asszony, és egy matróz is, aki láthatóan tüzet próbált rakni, hogy életben maradjon.

Az Octavius kísértethajó fedélzetén közel 30 holttestet találtak a rémült matrózok.
Fotó: OpenAI DALL-E

A kapitány holttestét a kabinban találták meg, az íróasztalánál ülve, kezében tollal. Előtte a hajónapló feküdt, mintha épp írni készült volna, amikor utolérte a fagyhalál.

A legutolsó feljegyzés 1762. november 11-én készült, vagyis a legénység már 13 éve halott lehetett.

A naplóban megadott utolsó pozíció szerint a hajó az északi szélesség 75°, a nyugati hosszúság 160°-án járt, alig 402 kilométerre az alaszkai Barrow-tól. Ez pedig azt jelentette, hogy az Octavius egy évszázaddal mindenki előtt, elsőként szelte át az északnyugati átjárót, amely a Jeges-tengeren keresztül köti össze az Atlanti- és a Csendes-óceánt – mindezt úgy, hogy a fedélzetén már egyetlen élő ember sem maradt.

A rémült Herald-matrózok a hajónaplón kívül semmit sem vittek magukkal, és sietve visszatértek a saját hajójukra.

Legenda vagy valóság a kísértethajó története?

A történészek szerint az eset valószínűleg csak legenda. Az Octaviusról szóló első írásos beszámoló 1828-ból származik, vagyis több mint ötven évvel az állítólagos felfedezés után jelent meg a The Ariel című amerikai irodalmi folyóiratban. 

Az sem erősíti a történet hitelességét, hogy számos változata létezik: 

  • egyes verziókban Gloriana, 
  • másokban Jenny néven szerepel a szellemhajó, 
  • és hol a Balti-tengeren, 
  • hol a világ teljesen más pontján bukkan fel. 

A fő cselekmény azonban minden változatban azonos.

A legrémisztőbb forgatókönyveket sokszor az élet írja

Nem minden kísértethajó-történet kitaláció. A Franklin-expedíció tragédiáját például maga az élet írta, ráadásul horrorba illő részletekkel.

Sir John Franklin 1845-ben indított brit felfedezőútjának célja az északnyugati átjáró felkutatása és végighajózása volt. A két hajó, az Erebus és a Terror azonban a Viktória-szoros jégtömbjei között rekedt, a Vilmos király-sziget közelében. A legénység két telet töltött a jég fogságában, mígnem 1848 áprilisában úgy döntöttek, gyalog vágnak neki a fagyott pusztaságnak.

A 129 fős csapatból végül senki sem élte túl az utat.

A kapitány és emberei után több expedíció is kutatott, de eredménytelenül. A tragédia idővel legendává vált, számos könyv és film is feldolgozta a történetet. Az 1980-as évek ásatásai során több emberi maradványra bukkantak, egyes csontokon pedig vágásnyomokat találtak; ez arra utalt, hogy a végső kétségbeesésben a túlélők kannibalizmusra kényszerülhettek.

A mai napig sem teljesen világos, miért hagyták el a viszonylag biztonságos hajókat. Egyesek ólommérgezésre gyanakszanak, mások szerint a szélsőségesen hideg időjárás okozta a pánikot.

A Franklin-expedíció két hajója, az Erebus és a Terror egy korabeli metszeten.
Fotó: Wikimedia Commons

Az „önálló életre kelt” Baychimo

Az SS Baychimo 1931-ben vált hírhedt kísértethajóvá, és ez volt az első ilyen eset, amelyet fényképeken is megörökítettek. A svéd Lindholmens Mekaniska Verkstad AB hajógyárban épített, 70,1 méter hosszú, 1322 tonnás gőzös 1914-ben állt szolgálatba SS Angermanelfven néven. Az első világháborút követően brit tulajdonba került, ekkor kapta az SS Baychimo nevet.

A hajó éveken át Anglia és Kanada között szállított árukat, mígnem 1931. október 1-jén a Beaufort-tengeren, a Barrow-szorosban a jég fogságába esett. Attól tartva, hogy a hajótest megsérül, a legénység elhagyta a fedélzetet, és a közeli Barrow-ban keresett menedéket.

Amikor másnap visszatértek, a hajó nyomtalanul eltűnt: kiszabadult a jég fogságából, és elsodródott. Október 9-én repülőgépről sikerült újra észrevenni, ekkor ismét jégfalak közé szorult. A mentést tavaszra halasztották, addig állandó őrséget helyeztek a gőzös mellé.

A jég fogságába esett SS Baychimo.
Fotó: Wikimedia Commons

November 29-én azonban hóvihar söpört végig a vidéken, és az őrök kénytelenek voltak elhagyni a hajót. Mire visszatértek, a Baychimo ismét eltűnt. Néhány nappal később egy eszkimó vadász látta meg, majd ismét nyoma veszett. A hajót az ezt követő évtizedekben többször is észlelték, utoljára 1969-ben bukkant fel, azóta senki sem látta.

 

