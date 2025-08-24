Holttestekkel teli szellemhajó sodródott az óceánon

1775. augusztus 11-én a Herald nevű bálnavadászhajó legénysége egy háromárbócost talált Grönland partjainál. Az Octavius névre keresztelt hajó mozdulatlanul sodródott a vízen, fedélzetén semmi életjel nem látszott. A Herald matrózai érezték, valami nincs rendben, ezért átszálltak a titokzatos járműre. A látvány, ami ott fogadta őket, örökre beléjük égett: 28 halálra fagyott tengerész feküdt mozdulatlanul a kísértethajó padlóján. Az áldozatok között volt egy gyermekét karjaiban tartó asszony, és egy matróz is, aki láthatóan tüzet próbált rakni, hogy életben maradjon.

Az Octavius kísértethajó fedélzetén közel 30 holttestet találtak a rémült matrózok.

A kapitány holttestét a kabinban találták meg, az íróasztalánál ülve, kezében tollal. Előtte a hajónapló feküdt, mintha épp írni készült volna, amikor utolérte a fagyhalál.

A legutolsó feljegyzés 1762. november 11-én készült, vagyis a legénység már 13 éve halott lehetett.

A naplóban megadott utolsó pozíció szerint a hajó az északi szélesség 75°, a nyugati hosszúság 160°-án járt, alig 402 kilométerre az alaszkai Barrow-tól. Ez pedig azt jelentette, hogy az Octavius egy évszázaddal mindenki előtt, elsőként szelte át az északnyugati átjárót, amely a Jeges-tengeren keresztül köti össze az Atlanti- és a Csendes-óceánt – mindezt úgy, hogy a fedélzetén már egyetlen élő ember sem maradt.

A rémült Herald-matrózok a hajónaplón kívül semmit sem vittek magukkal, és sietve visszatértek a saját hajójukra.

Legenda vagy valóság a kísértethajó története?

A történészek szerint az eset valószínűleg csak legenda. Az Octaviusról szóló első írásos beszámoló 1828-ból származik, vagyis több mint ötven évvel az állítólagos felfedezés után jelent meg a The Ariel című amerikai irodalmi folyóiratban.

Az sem erősíti a történet hitelességét, hogy számos változata létezik:

egyes verziókban Gloriana,

másokban Jenny néven szerepel a szellemhajó,

és hol a Balti-tengeren,

hol a világ teljesen más pontján bukkan fel.

A fő cselekmény azonban minden változatban azonos.

A legrémisztőbb forgatókönyveket sokszor az élet írja

Nem minden kísértethajó-történet kitaláció. A Franklin-expedíció tragédiáját például maga az élet írta, ráadásul horrorba illő részletekkel.