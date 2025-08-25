Semmi esetre se igyon kávét, ha ilyen gyógyszert szed!

A nemzetközi kutatócsoport 94 vegyületet elemzett, hogy kiderítse, miként befolyásolják az Escherichia coli baktérium génjeinek működését. Kiderült, hogy a koffein hatására a széles körben alkalmazott ciprofloxacin csak korlátozottan tudott behatolni a baktériumsejt belsejébe. A koffein és antibiotikum együttes jelenléte tehát problémát jelenthet.

A koffein és antibiotikum párosa nem nyerő.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Adataink szerint több anyag is képes finoman befolyásolni a baktériumok génszabályozását” – mondta Christoph Binsfeld, a Würzburgi Egyetem kutatója.

A jelenséget az alacsony szintű antibiotikum-rezisztencia körébe sorolják.

Itt nem a klasszikus rezisztenciáról van szó, hanem apró változásokról, amelyek hatással vannak a baktériumok viselkedésére.

Koffein és antibiotikum: antibiotikum-rezisztenciát okozhat

A kutatók kiemelték a Rob nevű fehérjét, amely fontos szerepet játszik a sejtek anyagcseréjében. A koffein hatása éppen ezen a fehérjén keresztül érvényesült, csökkentve a gyógyszerek felvételét.

A koffein olyan láncreakciót indít el, amely végül több transzportfehérje működését is megváltoztatja”

– tette hozzá Ana Rita Brochado, a Tübingeni Egyetem szakértője.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás laboratóriumi környezetben zajlott. Még nem tudni, mennyi kávé kell ahhoz, hogy az emberi szervezetben is kimutatható legyen a különbség. A hatás ráadásul nem minden baktériumnál jelentkezett: például a Salmonella esetében nem figyeltek meg változást. A felfedezés így új irányt adhat a jövőbeli kutatásoknak.

A tanulmány a PLOS Biology folyóiratban jelent meg, és új kérdéseket vet fel az antibiotikumok és a mindennapi ételek, italok kölcsönhatásáról.