Komoly betegségre is utalhat! El sem hinnéd, hogy mitől lehet zavaros a vizelet!

Előfordul, hogy a felhős vagy zavaros vizelet egyszer csak megjelenik, majd akár másnapra el is múlik. Ám, ha nem így történik, és a helyzet tartósan fennáll, esetleg más tüneteket is tapasztalsz, az okot adhat az aggodalomra.

A vizelet színe sok mindent elárul az egészségi állapotunkról

Fotó: ArtPhoto21 / Shutterstock

Mitől lehet zavaros a vizelet?

A vizeletnek átlátszónak kell lennie, ám ha homályos, felhős, akkor annak oka van. Lehet ártalmatlan is, ha diéta , intenzív testmozgás, elégtelen folyadékpótlás vagy egy gyógyszeres kezelés következménye. Ha a vizelet túlságosan lúgos, az szintén zavarossá teheti azt. Ez akkor fordul elő, ha sok gyümölcsöt és zöldséget ettél. A vörös hús és más purinban gazdag ételek szintén zavarossá tehetik a vizeleted, mint ahogy a túl sokáig tartó vizelet visszatartás is.

Kezelés: A bőséges vízfogyasztás és az egészséges táplálkozás általában visszaállítja a normális egyensúlyt. Kiválthatja azonban cukorbetegség, prosztata és májbetegség is.

Fertőzést is okozhatja a felhős vizelet

A zavaros vizelet húgyúti fertőzést is jelezhet. Ezt általában E. coli baktérium okozza. A fertőzés leküzdésére összegyűlő fehérvérsejtek eredményezik a zavaros vizeletet, emellett megemelkedhet a vizeletben a lúgszint, és ez is kiválthatja. A húgyúti fertőzés gyakori jele lehet a gyakori vizelési inger, fájdalmas, égő érzés pisilés közben, bűzös szagú, sötét vagy vöröses árnyalatú vizelet, görcsös alhasi fájdalom.

Kezelés: Antibiotikumokkal a fertőzés könnyen kezelhető.

Nemi úton terjedő betegségek

A leggyakoribb nemi úton terjedő betegség, amely zavaros vizeletet okozhat, az a gonorrhoea, de a Chlamydia is kiválthatja. Ilyenkor is a szervezet fehérvérsejteket termel a fertőzés leküzdésére, amelyek a vizeletbe kerülhetnek, így az zavarosnak tűnik.

Kezelés: Mind a gonorrhea, mind a Chlamydia kezelésére antibiotikumra van szükség.

Lehet, hogy vesekő miatt van

A vesekövek kemény, kristályszerű szemcsék, amelyek akkor keletkeznek, amikor a vizeletben lévő vegyi anyagok összecsomósodnak. Ez is okozhat zavaros vagy habos vizeletet. A vesekő egyéb tünetei lehetnek: Hirtelen és erős fájdalom az ágyékban, vér a vizeletben, hányinger.

Kezelés: Ha szerencséd van, akkor természetes úton távozik, de szükség lehet gyógyszeres kezelésre vagy műtéti beavatkozásra is.