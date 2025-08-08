Hírlevél

Rendkívüli

betegség

Megfejtették a milliókat gyötrő rejtélyes betegség valódi okát

19 perce
Olvasási idő: 7 perc
Most először sikerült tudományosan bizonyítani, hogy a krónikus fáradtság szindróma nem képzelgés vagy lelki gyengeség. Brit tudósok nyolc genetikai eltérést azonosítottak, amelyek szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában. A felfedezés új korszakot nyithat a diagnosztikában és a krónikus fáradtsággal küzdő betegek társadalmi megítélésében is.
betegséggenetikakrónikus fáradtságérzetfertőzéskrónikus fáradtságCovid-19genetikai rendellenesség

A krónikus fáradtság szindrómát évtizedek óta sokan félreértik. A szakértők egy jelentős része mai napig pszichoszomatikus problémának tartja. A betegséget gyakran bagatellizálják, és a pácienseket nem ritkán lustának, hipochondernek vagy stresszesnek bélyegzik.

A krónikus fáradtság szindrómával élők gyakran évekig küzdenek a diagnózisért. A mostani genetikai felfedezés áttörést jelenthet számukra.
Fotó: IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO / IST

Most azonban a tudomány megcáfolta ezeket a tévhiteket. A DecodeME nevű nagyszabású brit kutatás kimutatta, hogy nyolc konkrét genetikai tényező is hozzájárulhat a kórkép kialakulásához. A felfedezés mérföldkőnek számít, hiszen ez az első alkalom, hogy tudományos bizonyítékokkal sikerült alátámasztani a betegség létezését.

Chris Ponting professzor, a kutatás vezetője így fogalmazott:

Ez hatalmas előrelépés. A nyolc genetikai jel megmutatja, hogyan válthat ki egy fertőzés krónikus fáradtság szindrómát, emellett miért számít a fájdalom és a kimerültség a leggyakoribb tünetnek.”

Ez volt az egyik legnagyobb kutatás, ami a krónikus fáradtság szindrómát vizsgálta

A DecodeME projektben több mint 15 ezer érintett DNS-ét vizsgálták meg. Ez a legnagyobb ilyen típusú kutatás, amelyet valaha elvégeztek. A nyolc azonosított genetikai eltérés az immun- és idegrendszer működésével hozható összefüggésbe.

Két különösen fontos régió a szervezet fertőzésekre adott válaszreakcióját szabályozza. Ez megerősíti a betegek beszámolóit, akik szerint a tünetek egy influenzaszerű megbetegedés után kezdődtek.

A mostani eredmények nemcsak a genetikai hajlamot mutatják ki, de azt is alátámasztják, hogy a krónikus fáradtság szindrómának valóban fizikai, biológiai háttere van, még akkor is, ha a tünetek egyénenként eltérnek.

A krónikus fáradtság szindróma lehet a magyarázat a „hosszú Covidra”

A pandémia következtében világszerte megnőtt az úgynevezett „hosszú Covidban” szenvedők száma. Sokuknál a tünetek kísértetiesen hasonlítanak a krónikus fáradtság szindróma tünetegyüttesére. A kutatások szerint a Covid-fertőzés hétszeresére növelheti a kockázatot.

A tünetek között szerepel 

  • a súlyos kimerültség, 
  • izomfájdalom, 
  • alvászavarok, 
  • koncentrációs nehézségek és memóriazavar,
  •  valamint a hírhedt „agyköd”. 

Kiemelten jellemző a terhelés utáni rosszullét, amikor még egy séta vagy beszélgetés is napokig tartó rosszullétet okozhat.

Jelenleg nincs hivatalos teszt vagy elfogadott kezelés. A betegek gyakran éveken át bolyonganak az ellátórendszerben, mire megkapják a diagnózist, ha egyáltalán megkapják.

Milliók szenvedhetnek tőle, az érintettek többsége nő

A becslések szerint világszerte akár 67 millió ember is érintett lehet. Az Egyesült Királyságban körülbelül 404 ezer beteg él krónikus fáradtságra jellemző tünetekkel. Bár a férfiakat sem kíméli, a betegség gyakoribb a nőknél, ennek oka viszont egyelőre nem ismert.

A felfedezés új távlatokat nyit a gyógyszerkutatásban. Az azonosított gének potenciális célpontok lehetnek új kezelési módok kifejlesztéséhez. De nem csak a terápiás lehetőségek miatt fontos az áttörés.

„Ez végre hitelesen igazolja a betegek tapasztalatait” – hangsúlyozta Sonya Chowdhury, az Action for ME jótékonysági szervezet vezetője.

Túl sokan hallották már azt, hogy a betegségük nem valódi. Orvosok, családtagok és munkáltatók kételkedtek bennük. Ez most végre változhat.”

Chowdhury szerint mostantól a betegek akár a rendelőben is hivatkozhatnak a kutatásra. Az orvosok pedig komolyabban vehetik a tüneteket, ha tudják, hogy genetikai alapjuk is lehet.

Hamarosan vérteszttel is kimutatható lesz

Ahogyan arról korábban írtunk, a krónikus fáradtság szindróma olyan vérbeli elváltozásokat okoz, amelyek révén hamarosan egy egyszerű laborteszt is kimutathatja a betegséget.

 

