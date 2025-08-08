Megfejtették a milliókat gyötrő rejtélyes betegség valódi okát

A krónikus fáradtság szindrómát évtizedek óta sokan félreértik. A szakértők egy jelentős része mai napig pszichoszomatikus problémának tartja. A betegséget gyakran bagatellizálják, és a pácienseket nem ritkán lustának, hipochondernek vagy stresszesnek bélyegzik.
Most azonban a tudomány megcáfolta ezeket a tévhiteket. A DecodeME nevű nagyszabású brit kutatás kimutatta, hogy nyolc konkrét genetikai tényező is hozzájárulhat a kórkép kialakulásához. A felfedezés mérföldkőnek számít, hiszen ez az első alkalom, hogy tudományos bizonyítékokkal sikerült alátámasztani a betegség létezését.
Chris Ponting professzor, a kutatás vezetője így fogalmazott:
Ez hatalmas előrelépés. A nyolc genetikai jel megmutatja, hogyan válthat ki egy fertőzés krónikus fáradtság szindrómát, emellett miért számít a fájdalom és a kimerültség a leggyakoribb tünetnek.”
A DecodeME projektben több mint 15 ezer érintett DNS-ét vizsgálták meg. Ez a legnagyobb ilyen típusú kutatás, amelyet valaha elvégeztek. A nyolc azonosított genetikai eltérés az immun- és idegrendszer működésével hozható összefüggésbe.
Két különösen fontos régió a szervezet fertőzésekre adott válaszreakcióját szabályozza. Ez megerősíti a betegek beszámolóit, akik szerint a tünetek egy influenzaszerű megbetegedés után kezdődtek.
A mostani eredmények nemcsak a genetikai hajlamot mutatják ki, de azt is alátámasztják, hogy a krónikus fáradtság szindrómának valóban fizikai, biológiai háttere van, még akkor is, ha a tünetek egyénenként eltérnek.
A pandémia következtében világszerte megnőtt az úgynevezett „hosszú Covidban” szenvedők száma. Sokuknál a tünetek kísértetiesen hasonlítanak a krónikus fáradtság szindróma tünetegyüttesére. A kutatások szerint a Covid-fertőzés hétszeresére növelheti a kockázatot.
A tünetek között szerepel
Kiemelten jellemző a terhelés utáni rosszullét, amikor még egy séta vagy beszélgetés is napokig tartó rosszullétet okozhat.
Jelenleg nincs hivatalos teszt vagy elfogadott kezelés. A betegek gyakran éveken át bolyonganak az ellátórendszerben, mire megkapják a diagnózist, ha egyáltalán megkapják.
A becslések szerint világszerte akár 67 millió ember is érintett lehet. Az Egyesült Királyságban körülbelül 404 ezer beteg él krónikus fáradtságra jellemző tünetekkel. Bár a férfiakat sem kíméli, a betegség gyakoribb a nőknél, ennek oka viszont egyelőre nem ismert.
A felfedezés új távlatokat nyit a gyógyszerkutatásban. Az azonosított gének potenciális célpontok lehetnek új kezelési módok kifejlesztéséhez. De nem csak a terápiás lehetőségek miatt fontos az áttörés.
„Ez végre hitelesen igazolja a betegek tapasztalatait” – hangsúlyozta Sonya Chowdhury, az Action for ME jótékonysági szervezet vezetője.
Túl sokan hallották már azt, hogy a betegségük nem valódi. Orvosok, családtagok és munkáltatók kételkedtek bennük. Ez most végre változhat.”
Chowdhury szerint mostantól a betegek akár a rendelőben is hivatkozhatnak a kutatásra. Az orvosok pedig komolyabban vehetik a tüneteket, ha tudják, hogy genetikai alapjuk is lehet.
Ahogyan arról korábban írtunk, a krónikus fáradtság szindróma olyan vérbeli elváltozásokat okoz, amelyek révén hamarosan egy egyszerű laborteszt is kimutathatja a betegséget.