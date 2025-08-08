Megfejtették a milliókat gyötrő rejtélyes betegség valódi okát

A krónikus fáradtság szindrómát évtizedek óta sokan félreértik. A szakértők egy jelentős része mai napig pszichoszomatikus problémának tartja. A betegséget gyakran bagatellizálják, és a pácienseket nem ritkán lustának, hipochondernek vagy stresszesnek bélyegzik.

A krónikus fáradtság szindrómával élők gyakran évekig küzdenek a diagnózisért. A mostani genetikai felfedezés áttörést jelenthet számukra.

Fotó: IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO / IST

Most azonban a tudomány megcáfolta ezeket a tévhiteket. A DecodeME nevű nagyszabású brit kutatás kimutatta, hogy nyolc konkrét genetikai tényező is hozzájárulhat a kórkép kialakulásához. A felfedezés mérföldkőnek számít, hiszen ez az első alkalom, hogy tudományos bizonyítékokkal sikerült alátámasztani a betegség létezését.

Chris Ponting professzor, a kutatás vezetője így fogalmazott:

Ez hatalmas előrelépés. A nyolc genetikai jel megmutatja, hogyan válthat ki egy fertőzés krónikus fáradtság szindrómát, emellett miért számít a fájdalom és a kimerültség a leggyakoribb tünetnek.”

Ez volt az egyik legnagyobb kutatás, ami a krónikus fáradtság szindrómát vizsgálta

A DecodeME projektben több mint 15 ezer érintett DNS-ét vizsgálták meg. Ez a legnagyobb ilyen típusú kutatás, amelyet valaha elvégeztek. A nyolc azonosított genetikai eltérés az immun- és idegrendszer működésével hozható összefüggésbe.

Két különösen fontos régió a szervezet fertőzésekre adott válaszreakcióját szabályozza. Ez megerősíti a betegek beszámolóit, akik szerint a tünetek egy influenzaszerű megbetegedés után kezdődtek.

A mostani eredmények nemcsak a genetikai hajlamot mutatják ki, de azt is alátámasztják, hogy a krónikus fáradtság szindrómának valóban fizikai, biológiai háttere van, még akkor is, ha a tünetek egyénenként eltérnek.

A krónikus fáradtság szindróma lehet a magyarázat a „hosszú Covidra”

A pandémia következtében világszerte megnőtt az úgynevezett „hosszú Covidban” szenvedők száma. Sokuknál a tünetek kísértetiesen hasonlítanak a krónikus fáradtság szindróma tünetegyüttesére. A kutatások szerint a Covid-fertőzés hétszeresére növelheti a kockázatot.

A tünetek között szerepel

a súlyos kimerültség,

izomfájdalom,

alvászavarok,

koncentrációs nehézségek és memóriazavar,

valamint a hírhedt „agyköd”.

Kiemelten jellemző a terhelés utáni rosszullét, amikor még egy séta vagy beszélgetés is napokig tartó rosszullétet okozhat.