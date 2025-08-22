A tudósok elárulták, melyek a legfertőzőbb betegségek, és miért olyan nehéz védekezni ellenük

A fertőző betegségek terjedését a szakemberek egy úgynevezett R₀-értékkel mérik. Ez az alap reprodukciós szám megmutatja, hogy egyetlen fertőzött ember hány másiknak adja tovább a kórokozót. Ha az R₀ értéke egy fölött van, a betegség terjed, ha egy alatt, akkor idővel eltűnik. És minél magasabb ez a szám, annál gyorsabban pörög fel a járvány. A legfertőzőbb betegséget okozó vírus minden más kórokozót felülmúl.
A tudományos adatok szerint a legfertőzőbb betegség a kanyaró, amelynek
R₀-értéke 12 és 18 között mozog.
Ez azt jelenti, hogy egyetlen beteg akár több száz embert is megfertőzhet néhány fertőzési ciklus alatt. Ha két körben számoljuk a terjedést, mindössze pár átadási lánc után egyetlen betegből akár 342 fertőzött lehet.
Nem véletlen, hogy a kanyaró ott tud igazán pusztítani, ahol az oltási fegyelem meggyengült. Az utóbbi években világszerte csökkent a gyermekkori átoltottság: a COVID-járvány miatti fennakadások, a fegyveres konfliktusok és az oltásbiztonságról terjedő álhírek mind hozzájárultak a helyzethez.
A kanyaró ráadásul rendkívül alattomos: a beteg már azelőtt fertőzhet, hogy egyáltalán megjelennének rajta a tünetek, így nincs oka izolálódni.
A vírus apró részecskéi a levegőben is ott maradnak, ezért elég belépni egy olyan helyiségbe, ahol két órával korábban járt egy fertőzött, és az oltatlan személy máris veszélyben lehet.
A szamárköhögés (pertussis) 12–17 közötti R₀-értékkel terjed, a bárányhimlőé 10 és 12 között van. A COVID-19 változatai 8–12 körüli szinteket érhetnek el.
Ezek a betegségek ugyan gyakran jól kezelhetők, mégis komoly szövődményeket okozhatnak:
Az alacsonyabb R₀-érték nem jelenti azt, hogy az adott betegség kevésbé lenne veszélyes. A tuberkulózis például jellemzően 1 alatt vagy 1–4 között mozog, és főként zárt közösségekben – családokban, hajléktalanszállókon, börtönökben – terjed. A kórokozó a levegőben jut át egyik emberről a másikra, de ehhez hosszabb közeli kontaktus szükséges.
A TBC igazi veszélye a kezelés nehézségében rejlik:
minimum fél évig tart, és négyféle antibiotikum kombinációját igényli, ráadásul a penicillin és más szokványos antibiotikumok hatástalanok.
A betegség nemcsak a tüdőt támadhatja meg, hanem az agyat, a csontokat, a májat és az ízületeket is.
Az utóbbi években pedig egyre nő a gyógyszerrezisztens TBC-s esetek száma, ami újabb kihívást jelent az orvosoknak.
Az Ebola szintén halálos betegség, de R₀-értéke mindössze 1,5 és 2,5 között mozog. A vírus csak közvetlen testi érintkezéssel, testnedveken keresztül terjed, ezért a tömeges elterjedése korlátozottabb.
A közel-keleti légúti szindróma (MERS), a madárinfluenza és a lepra R₀-értéke is egy alatt marad, így lassan vagy nehezen terjednek, de súlyos szövődményeket okozhatnak.
Egy fertőző betegség veszélyessége nemcsak attól függ, mennyire súlyos tüneteket okoz, hanem attól is, milyen könnyen terjed. Ezért kulcsfontosságúak a megelőző intézkedések, különösen a védőoltások.
A védőoltások nemcsak az egyéneket védik, hanem azokat is, akik nem kaphatják meg őket
– például csecsemőket, terhes nőket, allergiás vagy legyengült immunrendszerű embereket. Itt lép be a képbe a nyájimmunitás: minél többen védettek, annál nehezebben talál új áldozatot a kórokozó, és a legfertőzőbb betegségek sem képesek tömeges járványt okozni.