A tudósok elárulták, melyek a legfertőzőbb betegségek, és miért olyan nehéz védekezni ellenük

A fertőző betegségek terjedését a szakemberek egy úgynevezett R₀-értékkel mérik. Ez az alap reprodukciós szám megmutatja, hogy egyetlen fertőzött ember hány másiknak adja tovább a kórokozót. Ha az R₀ értéke egy fölött van, a betegség terjed, ha egy alatt, akkor idővel eltűnik. És minél magasabb ez a szám, annál gyorsabban pörög fel a járvány. A legfertőzőbb betegséget okozó vírus minden más kórokozót felülmúl.

A tudósok szerint a kanyaró a legfertőzőbb betegség.

Fotó: NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LI / DDJ

Legfertőzőbb betegségek: a kanyaró áll az élen

A tudományos adatok szerint a legfertőzőbb betegség a kanyaró, amelynek

R₀-értéke 12 és 18 között mozog.

Ez azt jelenti, hogy egyetlen beteg akár több száz embert is megfertőzhet néhány fertőzési ciklus alatt. Ha két körben számoljuk a terjedést, mindössze pár átadási lánc után egyetlen betegből akár 342 fertőzött lehet.

Nem véletlen, hogy a kanyaró ott tud igazán pusztítani, ahol az oltási fegyelem meggyengült. Az utóbbi években világszerte csökkent a gyermekkori átoltottság: a COVID-járvány miatti fennakadások, a fegyveres konfliktusok és az oltásbiztonságról terjedő álhírek mind hozzájárultak a helyzethez.

A kanyaró ráadásul rendkívül alattomos: a beteg már azelőtt fertőzhet, hogy egyáltalán megjelennének rajta a tünetek, így nincs oka izolálódni.

A vírus apró részecskéi a levegőben is ott maradnak, ezért elég belépni egy olyan helyiségbe, ahol két órával korábban járt egy fertőzött, és az oltatlan személy máris veszélyben lehet.

Más, gyorsan terjedő kórok

A szamárköhögés (pertussis) 12–17 közötti R₀-értékkel terjed, a bárányhimlőé 10 és 12 között van. A COVID-19 változatai 8–12 körüli szinteket érhetnek el.

Ezek a betegségek ugyan gyakran jól kezelhetők, mégis komoly szövődményeket okozhatnak:

tüdőgyulladást,

agyhártyagyulladást,

rohamokat,

vakságot,

sőt halált is.

Lassabban terjedő, de annál veszélyesebb betegségek

Az alacsonyabb R₀-érték nem jelenti azt, hogy az adott betegség kevésbé lenne veszélyes. A tuberkulózis például jellemzően 1 alatt vagy 1–4 között mozog, és főként zárt közösségekben – családokban, hajléktalanszállókon, börtönökben – terjed. A kórokozó a levegőben jut át egyik emberről a másikra, de ehhez hosszabb közeli kontaktus szükséges.