Rendkívüli

Lavrov elárulta, mikor találkozhat Putyin és Zelenszkij

betegség

A tudósok elárulták, melyek a legfertőzőbb betegségek, és miért olyan nehéz védekezni ellenük

Ha van kifejezés, amitől mindenki joggal retteg, az a világjárvány. De vajon melyik kórokozóhoz köthető a legfertőzőbb betegség? A válasz nemcsak meglepő, de jól mutatja, mennyire fontos a megelőzés és az oltások szerepe.
A fertőző betegségek terjedését a szakemberek egy úgynevezett R₀-értékkel mérik. Ez az alap reprodukciós szám megmutatja, hogy egyetlen fertőzött ember hány másiknak adja tovább a kórokozót. Ha az R₀ értéke egy fölött van, a betegség terjed, ha egy alatt, akkor idővel eltűnik. És minél magasabb ez a szám, annál gyorsabban pörög fel a járvány. A legfertőzőbb betegséget okozó vírus minden más kórokozót felülmúl.

A tudósok szerint a kanyaró a legfertőzőbb betegség.
Fotó: NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LI / DDJ

Legfertőzőbb betegségek: a kanyaró áll az élen

A tudományos adatok szerint a legfertőzőbb betegség a kanyaró, amelynek 

R₀-értéke 12 és 18 között mozog.

Ez azt jelenti, hogy egyetlen beteg akár több száz embert is megfertőzhet néhány fertőzési ciklus alatt. Ha két körben számoljuk a terjedést, mindössze pár átadási lánc után egyetlen betegből akár 342 fertőzött lehet.

Nem véletlen, hogy a kanyaró ott tud igazán pusztítani, ahol az oltási fegyelem meggyengült. Az utóbbi években világszerte csökkent a gyermekkori átoltottság: a COVID-járvány miatti fennakadások, a fegyveres konfliktusok és az oltásbiztonságról terjedő álhírek mind hozzájárultak a helyzethez.

A kanyaró ráadásul rendkívül alattomos: a beteg már azelőtt fertőzhet, hogy egyáltalán megjelennének rajta a tünetek, így nincs oka izolálódni. 

A vírus apró részecskéi a levegőben is ott maradnak, ezért elég belépni egy olyan helyiségbe, ahol két órával korábban járt egy fertőzött, és az oltatlan személy máris veszélyben lehet.

Más, gyorsan terjedő kórok

A szamárköhögés (pertussis) 12–17 közötti R₀-értékkel terjed, a bárányhimlőé 10 és 12 között van. A COVID-19 változatai 8–12 körüli szinteket érhetnek el. 

Ezek a betegségek ugyan gyakran jól kezelhetők, mégis komoly szövődményeket okozhatnak: 

  • tüdőgyulladást, 
  • agyhártyagyulladást, 
  • rohamokat, 
  • vakságot, 
  • sőt halált is.

Lassabban terjedő, de annál veszélyesebb betegségek

Az alacsonyabb R₀-érték nem jelenti azt, hogy az adott betegség kevésbé lenne veszélyes. A tuberkulózis például jellemzően 1 alatt vagy 1–4 között mozog, és főként zárt közösségekben – családokban, hajléktalanszállókon, börtönökben – terjed. A kórokozó a levegőben jut át egyik emberről a másikra, de ehhez hosszabb közeli kontaktus szükséges.

A TBC igazi veszélye a kezelés nehézségében rejlik: 

minimum fél évig tart, és négyféle antibiotikum kombinációját igényli, ráadásul a penicillin és más szokványos antibiotikumok hatástalanok. 

A betegség nemcsak a tüdőt támadhatja meg, hanem az agyat, a csontokat, a májat és az ízületeket is.

Az utóbbi években pedig egyre nő a gyógyszerrezisztens TBC-s esetek száma, ami újabb kihívást jelent az orvosoknak.

A tuberkulózist okozó baktérium.
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Halálos, de kevésbé fertőző kórok

Az Ebola szintén halálos betegség, de R₀-értéke mindössze 1,5 és 2,5 között mozog. A vírus csak közvetlen testi érintkezéssel, testnedveken keresztül terjed, ezért a tömeges elterjedése korlátozottabb.

A közel-keleti légúti szindróma (MERS), a madárinfluenza és a lepra R₀-értéke is egy alatt marad, így lassan vagy nehezen terjednek, de súlyos szövődményeket okozhatnak.

A védőoltások létfontosságúak

Egy fertőző betegség veszélyessége nemcsak attól függ, mennyire súlyos tüneteket okoz, hanem attól is, milyen könnyen terjed. Ezért kulcsfontosságúak a megelőző intézkedések, különösen a védőoltások.

A védőoltások nemcsak az egyéneket védik, hanem azokat is, akik nem kaphatják meg őket

– például csecsemőket, terhes nőket, allergiás vagy legyengült immunrendszerű embereket. Itt lép be a képbe a nyájimmunitás: minél többen védettek, annál nehezebben talál új áldozatot a kórokozó, és a legfertőzőbb betegségek sem képesek tömeges járványt okozni.

 

