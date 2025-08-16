31 kilométer magasból ugrott a mélybe, de életben maradt

Kittinger túlnyomásos ruhát viselt, amely nélkül a ritka levegő miatt a testnedvei pillanatok alatt felforrtak volna. Amikor a ballon elérte a 31 333 méteres magasságot, a bolygó fehér felhőtakarója és a fekete űr határa között lebegett. Egyetlen lépés választotta el az ugrástól. Kilépett a gondolából, és megkezdte az irányíthatatlan szabadesést, amelyben a sebessége átlépte az 1000 km/órát. Ez a zuhanás 4 perc 36 másodpercig tartott, majd 4267 méteren kinyitotta főernyőjét, és épségben földet ért. Ezzel hosszú ideig övé lett a legmagasabb ejtőernyős ugrás rekordja.

Egy automatikus kamera rögzítette Kittinger ugrását. Hosszú ideig övé volt a legmagasabb ejtőernyős ugrás rekordja

Fotó: U.S. Air Force/Volkmar Wentzel

A legmagasabb ejtőernyős ugrás: egy kísérlet, ami majdnem a fiatal pilóta életébe került

Az 1950-es évek végére az amerikai légierő olyan repülőgépeket tesztelt, mint az X–15. Ezek a légi járművek akár a 100 kilométer fölötti magasságot is elérhették. A mérnökök és pilóták előtt egy kérdés lebegett: ha egy repülőgép meghibásodik ebben a magasságban, túlélheti-e a pilóta az ugrást? Az Excelsior program erre a kérdésre kereste a választ.

Kittinger első, 23 300 méteres kísérleti ugrása majdnem az életébe került.

A stabilizáló ernyő zsinórjai a nyaka köré csavarodtak, a testét percenként több mint 120 pörgés rángatta jobbra-balra, a terhelés pedig elérte a gravitációs gyorsulás 22-szeresét.

Elvesztette az eszméletét, és csak az automatikusan nyíló tartalékernyőnek köszönhette az életét. Az eset után nem sokan vállalták volna az újabb próbát, Kittinger azonban visszatért, és a harmadik ugrásával történelmet írt.

Joseph Kittinger az Excelsior gondolája mellett

Fotó: U.S. Air Force

Katona, pilóta, hadifogoly

Joseph Kittinger a rekordkísérlet után sem vonult vissza. Három turnusban szolgált a vietnámi háborúban, 483 harci bevetést teljesítve az A–26 Invader és az F–4D Phantom II fedélzetén. 1972-ben egy légiharcban lelőtték, ejtőernyővel földre ereszkedett, de fogságba esett. Tizenegy hónapot töltött az észak-vietnámi „Hanoi Hilton” hírhedt börtönében, ahol kegyetlen bánásmódban részesült. Hazatérése után hősként ünnepelték, és több kitüntetést, köztük két Ezüst Csillagot és hat Kiváló Repkeresztet kapott.