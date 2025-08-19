Örökre eltűnhetnek Magyarország ikonikus növényei

A kiskunsági Fülöpháza mellett végeznek megfigyeléseket a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének kutatói, melyek szerint 2022 után a vizsgált területek közel felén a füvek több mint 95 százaléka, a területek háromnegyedében pedig a fűfélék legalább fele elpusztult – olvasható az intézet által kiadott közleményben, amely szerint már a legszárazságtűrőbb fűfajok sincsenek biztonságban.

Már a legszárazságtűrőbb fűfajok sincsenek biztonságban (a képen homoki árvalányhaj szerepel)

Fotó: AZAM JEAN-PAUL / HEMIS.FR / hemis.fr

A kutatást vezető Csecserits Anikó egy rádióinterjúban hangsúlyozta, a klímaváltozás teljesen átrendezheti az alföldi tájakat teret engedve az inváziós növényfajoknak.

A HUN-REN ÖK kutatója hozzátette, hogy a kiskunsági terület már 20 éve is félsivatagos élőhely volt, sőt a homokos talajtani adottságok miatt mindig is szárazságtűrő fűfajok (magyar csenkesz és homoki árvalányhaj) éltek itt, ám az utóbbi évek extrém aszálya már ezeknek a fajoknak a tűrőképességét is meghaladja.

Az egyre súlyosabb aszályok még a legszárazságtűrőbb fűfajokkal is végezni fognak

Az elmúlt évek rendszeressé váló szélsőséges aszályaiban a Kiskunság nyílt homokpusztagyepes területein nagyon sok olyan évelő fű is elpusztult, amelyek a „normális” szárazsághoz alkalmazkodtak, tapasztalták a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont kutatói. Némi reményre adhat okot, hogy a buckák északi lejtőin, illetve a facsoportok közelében élő fűegyedek nagyobb eséllyel éltek túl.