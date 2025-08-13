Azonosíthatták a leggyakoribb daganat okát

A dán országos adatokra épülő, 21 éven át tartó utánkövetéses vizsgálat 16 596 központi idegrendszeri daganatot azonosított, ezek közül 4 645 volt meningióma, vagyis olyan, többnyire jóindulatú daganat, amely az agyat és a gerincvelőt burkoló hártyákból indul ki. A légszennyezés különböző összetevőinek – köztük a közlekedéshez szorosan köthető nitrogén-dioxidnak, az elemi szénnek és az ultrafinom részecskéknek – való tartós kitettséget hasonlították össze a daganatok előfordulásával.

A dán óriástanulmány erős összefüggést mutatott ki a gyakorinak mondható meningióma és a légszennyezés között.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A kutatók hangsúlyozzák:

a vizsgálat összefüggést talált, ok-okozati viszonyt nem bizonyított.

Ennek ellenére az eredmények következetesen abba az irányba mutatnak, hogy a nagyvárosi forgalomhoz köthető szennyezők hosszú távon nemcsak a tüdőnknek, hanem az agyszövetnek is árthatnak.

Légszennyezés hatása: miért problémásak az ultrafinom részecskék?

A legfeljebb 0,1 mikrométer átmérőjű ultrafinom részecskék annyira kicsik, hogy a belégzés után mélyen a légutakba kerülnek, és laboratóriumi kísérletek alapján akár a vér–agy gáton is átjuthatnak. Ezzel elvileg közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az idegszövettel, gyulladásos folyamatokat indíthatnak el, és hosszabb távon szerepet játszhatnak egyes daganatok kialakulásában. A városi környezetben leginkább a gépjármű-forgalom növeli a koncentrációjukat.

Hogyan mérték a kitettséget?

A résztvevők lakcímelőzményei alapján a kutatók 10 éves átlagos kitettséget becsültek több szennyezőre:

Ultrafinom részecskék (részecskeszám/cm³),

(részecskeszám/cm³), PM2,5 (≤2,5 mikrométer átmérőjű részecskék, µg/m³),

(≤2,5 mikrométer átmérőjű részecskék, µg/m³), Nitrogén-dioxid (NO₂, µg/m³),

(NO₂, µg/m³), Elemi szén (EC, µg/m³).

A résztvevőket három csoportba sorolták aszerint, mennyire voltak kitéve a szennyezésnek:

alacsony,

közepes

és magas kitettségűekre.

Az összehasonlítás látványos különbséget mutatott. Az ultrafinom részecskék esetében például a legalacsonyabb kitettségű csoportnál a tízéves átlagos koncentráció mintegy 11 041 részecske volt köbcentiméterenként, míg a legmagasabb kitettségűeknél ez az érték elérte a 21 715 részecskét.

A különbség nem csak a számokban volt jelentős: az alacsony kitettségűeknél mindössze a résztvevők 0,06 százalékánál diagnosztizáltak meningiomát, míg a legmagasabb szennyezésnek kitett csoportban ez az arány több mint háromszorosára, 0,20 százalékra ugrott.

Számok, amelyekre érdemes figyelni

Amikor a kutatók figyelembe vették az életkort, a nemet, az iskolázottságot és a lakókörnyezet társadalmi-gazdasági mutatóit, a kép egyértelmű maradt:

minél magasabb volt a szennyezés, annál nagyobb eséllyel alakult ki meningióma.

Az ultrafinom részecskék esetében például minden további 5 747 részecske köbcentiméterenként körülbelül tíz százalékkal növelte a kockázatot.

A levegőben lebegő, 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű porszemcsék és koromszemcsék (PM2,5) még erősebben hatottak: négy mikrogrammnyi többlet már több mint húsz százalékos kockázatemelkedést jelentett.

A nitrogén-dioxidnál 8,3 mikrogrammos növekedés mintegy tizenkét százalékkal,

míg az elemi szénnél 0,4 mikrogrammos emelkedés körülbelül három százalékkal dobta meg a rizikót.

Érdemes kiemelni, hogy a legerősebb kapcsolatot a kutatók a meningioma esetében találták. Az agresszívebb agydaganatoknál – például a gliomáknál – nem sikerült ilyen egyértelmű összefüggést kimutatni.