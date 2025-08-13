Azonosíthatták a leggyakoribb daganat okát

A dán országos adatokra épülő, 21 éven át tartó utánkövetéses vizsgálat 16 596 központi idegrendszeri daganatot azonosított, ezek közül 4 645 volt meningióma, vagyis olyan, többnyire jóindulatú daganat, amely az agyat és a gerincvelőt burkoló hártyákból indul ki. A légszennyezés különböző összetevőinek – köztük a közlekedéshez szorosan köthető nitrogén-dioxidnak, az elemi szénnek és az ultrafinom részecskéknek – való tartós kitettséget hasonlították össze a daganatok előfordulásával.
A kutatók hangsúlyozzák:
a vizsgálat összefüggést talált, ok-okozati viszonyt nem bizonyított.
Ennek ellenére az eredmények következetesen abba az irányba mutatnak, hogy a nagyvárosi forgalomhoz köthető szennyezők hosszú távon nemcsak a tüdőnknek, hanem az agyszövetnek is árthatnak.
A legfeljebb 0,1 mikrométer átmérőjű ultrafinom részecskék annyira kicsik, hogy a belégzés után mélyen a légutakba kerülnek, és laboratóriumi kísérletek alapján akár a vér–agy gáton is átjuthatnak. Ezzel elvileg közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az idegszövettel, gyulladásos folyamatokat indíthatnak el, és hosszabb távon szerepet játszhatnak egyes daganatok kialakulásában. A városi környezetben leginkább a gépjármű-forgalom növeli a koncentrációjukat.
A résztvevők lakcímelőzményei alapján a kutatók 10 éves átlagos kitettséget becsültek több szennyezőre:
A résztvevőket három csoportba sorolták aszerint, mennyire voltak kitéve a szennyezésnek:
Az összehasonlítás látványos különbséget mutatott. Az ultrafinom részecskék esetében például a legalacsonyabb kitettségű csoportnál a tízéves átlagos koncentráció mintegy 11 041 részecske volt köbcentiméterenként, míg a legmagasabb kitettségűeknél ez az érték elérte a 21 715 részecskét.
A különbség nem csak a számokban volt jelentős: az alacsony kitettségűeknél mindössze a résztvevők 0,06 százalékánál diagnosztizáltak meningiomát, míg a legmagasabb szennyezésnek kitett csoportban ez az arány több mint háromszorosára, 0,20 százalékra ugrott.
Amikor a kutatók figyelembe vették az életkort, a nemet, az iskolázottságot és a lakókörnyezet társadalmi-gazdasági mutatóit, a kép egyértelmű maradt:
minél magasabb volt a szennyezés, annál nagyobb eséllyel alakult ki meningióma.
Érdemes kiemelni, hogy a legerősebb kapcsolatot a kutatók a meningioma esetében találták. Az agresszívebb agydaganatoknál – például a gliomáknál – nem sikerült ilyen egyértelmű összefüggést kimutatni.
A közlekedésből származó szennyezés mérséklése – például tisztább járművek bevezetésével, korszerű szűrőrendszerekkel vagy a városi forgalom csillapításával – nemcsak a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségek visszaszorítását segítheti, hanem az agy egészségére is kedvező hatással lehet.
Egyéni szinten sokat számíthat, ha inkább tömegközlekedést vagy kerékpárt választunk, és lehetőleg kevésbé forgalmas útvonalakon közlekedünk. Az is segíthet, ha otthonunk levegőjét rendszeresen átszellőztetjük vagy szűrjük, és igyekszünk elkerülni a csúcsforgalmi időszakokat.
A kutatók a kitettséget a lakóhely környékének kültéri levegőminősége alapján becsülték, ami nem tükrözi pontosan, hogy valaki a munkahelyén, beltérben vagy a mindennapi szokásai révén mennyi szennyezésnek van kitéve. Éppen ezért ezek az eredmények inkább figyelmeztető jelzésnek tekinthetők, nem pedig végleges bizonyítéknak. Ahhoz, hogy kiderüljön, valóban okozati kapcsolatról van-e szó, és pontosan mely szennyező anyagok a legveszélyesebbek, további, részletesebb méréseken alapuló kutatásokra lesz szükség.