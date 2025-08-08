A pávák ragyogóan irizáló tollazata nanostruktúrákat tartalmaznak, amik oly módon szórják a fényt, hogy kék és zöld árnyalatban csillámlanak. A Floridai Műszaki Egyetem és a Youngstown-i Állami Egyetem kutatói speciális festékkel olyan területeket kerestek, melyek egészen más ragyogást bocsáthatnak ki. Felfedezték, hogy a madár tollainak szemfoltjai unikális tulajdonságokkal rendelkeznek, amik a fényhullámokat ide-oda pattogtatva igazítják őket egymáshoz és sárgászöld lézerré alakítják.

Kiderült, hogy lézer van pávák farktollában.

Fotó: ZME Science

Maga a lézer szó egy mozaikszó, az jelenti fénykibocsátás indukált emisszióval (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Ha bizonyos anyagok atomjait fénnyel világítjuk meg, például bizonyos festékeket, vagy kristályokat, akkor együttesen gerjesztik egymást és fotonáradat szabadul fel. Ez a fajta fényerősítés nem ritka a természetben és a kutatókat azért érdekli, mert szeretnének biológiai lézereket létrehozni.

A lézersugárban a stimulált hullámoknak igazodniuk kell egymáshoz. A lézerfény koherens, a lézernyaláb keskeny, és nagyon kis széttartású lézernyaláb. Egyik módja, hogy ezt elérjék az, hogy a hullámokat ide-oda tükrözik egy zárt térben, egy úgynevezett optikai üregben. A kutatók azt találták, hogy a szemfolt különböző részeiben rezonáló nanostruktúrák formájában optikai üregek vannak, és az összes két különböző hullámhosszt bocsát ki: zöldet és sárgát/narancsszínt. Az nem tudni, hogy pontosan miféle struktúra igazítja egymáshoz a felerősített fényhullámokat.

De az a tény, hogy az egész tollban megtalálhatók és mindegyik ugyanazt a pontos hullámhosszokat bocsátja ki, jellegzetes módon.

Ha sikerül meghatározni ezeknek a rezonátoroknak a fizikai tulajdonságait, akkor fejleszteni lehet a lézer technológiát, vagy a biológusoknak új eszköz kerülhet a kezébe, amivel az elő anyagokat elemezni tudják.

A kutatás a Scientific Reports magazinban jelent meg.

(Forrás: ScienceAlert: https://www.sciencealert.com/)