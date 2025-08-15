Döntöttek az orvosok: alapvető változások jönnek a magas vérnyomás kezelésében

Az Amerikai Szív Szövetség (AHA) és az Amerikai Kardiológusok Kollégiuma (ACC) 2017 után először adott ki új irányelveket a magas vérnyomás kezelésére. A szívbetegség továbbra is a világ vezető haláloka, a vérnyomás pedig az egyik legkönnyebben befolyásolható kockázati tényező. A friss ajánlások célja, hogy csökkentsék a szívinfarktus, a stroke, a vesebetegség és a demencia kockázatát.
A célértékek nem változtak:
A magas vérnyomás gyakran tünetmentes, de hosszú távon károsítja az artériákat, növeli a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés és a korai beavatkozás.
Az új irányelvek szerint 130–139 Hgmm közötti szisztolés értéknél az első 3–6 hónapban életmódváltás javasolt. Ha ez nem hoz eredményt, gyógyszeres kezelés következik. A szakemberek kiemelik a testsúly normalizálását, a szívbarát étrendet, a sóbevitel csökkentését, a rendszeres mozgást és a stresszkezelést.
Az ajánlás a DASH-diétát helyezi előtérbe, amely bővelkedik gyümölcsben, zöldségben, teljes kiőrlésű gabonában, halban és hüvelyesekben, miközben alacsony a telített zsírokban és cukorban.
A napi nátriumbevitelnek nem szabad meghaladnia a 2300 mg-ot, ideális esetben 1500 mg alatt kell tartani.
Korábban a mérsékelt alkoholfogyasztás még belefért, most viszont a szakértők az absztinenciát tartják ideálisnak. Ha nem tudunk lemondani az alkoholról, nőknek napi legfeljebb egy, férfiaknak legfeljebb két ital ajánlott. Egyre több a bizonyíték arra, hogy az alkohol emeli a vérnyomást, és hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Az új irányelvek kitérnek a terhesség alatti magas vérnyomásra is. A gyermeket tervező és a várandós nőknek rendszeresen ellenőrizniük kell az értékeiket, mert a probléma árthat a magzatnak és a későbbi egészségnek is.
Túlsúly vagy elhízás esetén legalább 5% testsúlycsökkentés ajánlott. Súlyos esetekben bizonyított módszerek – diéta, mozgás, gyógyszerek (például GLP-1 készítmények) – vagy akár műtéti beavatkozás is szóba jöhet.
A szakértők szerint az étrend a megelőzés és a kezelés első vonala, még akkor is, ha a mindennapokban nehéz betartani az ajánlásokat. Kevesebb sóval, az alkohol mellőzésével, a rendszeres mozgással és a testsúlycsökkentéssel hosszú távon hatékonyan mérsékelhető a magas vérnyomás kockázata.