Döntöttek az orvosok: alapvető változások jönnek a magas vérnyomás kezelésében

Az Amerikai Szív Szövetség (AHA) és az Amerikai Kardiológusok Kollégiuma (ACC) 2017 után először adott ki új irányelveket a magas vérnyomás kezelésére. A szívbetegség továbbra is a világ vezető haláloka, a vérnyomás pedig az egyik legkönnyebben befolyásolható kockázati tényező. A friss ajánlások célja, hogy csökkentsék a szívinfarktus, a stroke, a vesebetegség és a demencia kockázatát.

Szigorodtak az amerikai ajánlások a magas vérnyomás kezelésével kapcsolatban.

Magas vérnyomás: mi számít veszélyesnek?

A célértékek nem változtak:

normális a 120/80 Hgmm alatti érték,

alatti érték, emelkedett a 120–129/80 Hgmm közötti vérnyomás.

Hgmm közötti vérnyomás. Ha az érték 130/80 Hgmm vagy magasabb, az orvos először életmódváltást javasol.

A magas vérnyomás gyakran tünetmentes, de hosszú távon károsítja az artériákat, növeli a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés és a korai beavatkozás.

Az első legfontosabb lépés: életmódváltás

Az új irányelvek szerint 130–139 Hgmm közötti szisztolés értéknél az első 3–6 hónapban életmódváltás javasolt. Ha ez nem hoz eredményt, gyógyszeres kezelés következik. A szakemberek kiemelik a testsúly normalizálását, a szívbarát étrendet, a sóbevitel csökkentését, a rendszeres mozgást és a stresszkezelést.

Az ajánlás a DASH-diétát helyezi előtérbe, amely bővelkedik gyümölcsben, zöldségben, teljes kiőrlésű gabonában, halban és hüvelyesekben, miközben alacsony a telített zsírokban és cukorban.

A napi nátriumbevitelnek nem szabad meghaladnia a 2300 mg-ot, ideális esetben 1500 mg alatt kell tartani.

Kiemeltebb figyelmet kap az alkohol elhagyása

Korábban a mérsékelt alkoholfogyasztás még belefért, most viszont a szakértők az absztinenciát tartják ideálisnak. Ha nem tudunk lemondani az alkoholról, nőknek napi legfeljebb egy, férfiaknak legfeljebb két ital ajánlott. Egyre több a bizonyíték arra, hogy az alkohol emeli a vérnyomást, és hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Terhesség alatt is kulcskérdés a vérnyomás karbantartása

Az új irányelvek kitérnek a terhesség alatti magas vérnyomásra is. A gyermeket tervező és a várandós nőknek rendszeresen ellenőrizniük kell az értékeiket, mert a probléma árthat a magzatnak és a későbbi egészségnek is.