Veszélyes műtétnek vetik alá magukat az alacsony férfiak

47 perce
Olvasási idő: 6 perc
Egyre több ember vállal fájdalmas és drága műtéteket, csak hogy pár centivel magasabb lehessen. A magasság növelése mára nem csupán technikai lehetőség, hanem pszichológiai vágy is, amelyért sokan akár külföldre is hajlandóak elutazni.
műtétműtét utánmagasságbeavatkozás

Napjainkban már elértük azt a technikai szintet, hogy a magasság növelése reális lehetőséggé vált. A lábhosszabbítás során az orvos átvágja a csontot, majd speciális fémrögzítőket helyez be. A páciens ezután naponta milliméterenként tágítja a csontvégeket, míg új csontszövet nem képződik a résben. A folyamat hónapokig tart, és gyakran komoly fájdalommal, kiterjedt fizioterápia-programmal és hosszadalmas rehabilitációval jár. Nem véletlen, hogy Törökország lett az eljárás központja: ide nem csak alacsony emberek érkeznek, hanem olyanok is, akik egyszerre esztétikai és egészségügyi okból döntenek a beavatkozás mellett - írja a Guardian.

A magasság növelése nem kockázatmentes.
Fotó: MARIA AKORE PHOTOGRAPHY / Connect Images

A magasság növelése látványos, de nem veszélytelen

A modern eljárások a szovjet Ilizarov-technikán alapulnak: a csonttörés után külső vagy belső eszközökkel stabilizálják a végtagot, és szabályozott ütemben távolítják egymástól a csontvégeket, hogy a szervezet új szövetet építsen közéjük. A betegek a mindennapi tekerésekkel nagyjából napi egy millimétert „nőnek”, a kívánt magasság-nyereség pedig 6–9 centi lehet, ám ennek komoly izom- és ínnyújtási terhelés az ára.

A műtét számos egészségügyi kockázattal jár:

 a fertőzésektől kezdve a vérrögképződésen át egészen a tartós fájdalomig bármi előfordulhat.

Volt már rá példa, hogy a páciensek túl gyorsan próbálták növelni a magasságukat, ami idegkárosodást vagy ízületi mozgásbeszűkülést okozott.

Miért vállalják mégis sokan a kockázatos beavatkozást?

A legnépszerűbb beavatkozás a lábhosszabbító műtét, amellyel sokaknál nemcsak a magasság, hanem az önbizalom is növelhető. Van, aki gyermekkori gúnyolódás miatt dönt a műtét mellett, mások a párválasztás vagy a karrier miatt érzik úgy, hogy hátrányban vannak alacsony termetük miatt.

Egy törökországi páciens például 170 centiméterről szeretett volna „átlagos” magasságot elérni. Hetekig tekerte a fixátorokat, végül ideg és ínproblémák miatt 7 centinél meg kellett állnia. Ráadásul még tüdőembóliát is kapott.

Mennyi a beavatkozás ára?

A lábhosszabbítás ára változó: 

Törökország magánklinikáin 22 000 euró körül mozog.

Ehhez jön még a hosszadalmas fizioterápia, a szállás és a hónapokig tartó ellenőrzések költsége. Szakértők szerint a beavatkozás valódi ára nemcsak pénzben mérhető: a hónapokig tartó rehabilitáció, a lábműtét utáni fizioterápia és a mindennapos fájdalom legalább akkora kihívás, mint maga a műtét.

Hosszú út a járásig

Az első hetekben a betegek sokszor még a mosdóba sem jutnak el segítség nélkül. A járást újra meg kell tanulni, a rehabilitáció pedig folyamatos fizioterápia-gyakorlatokkal zajlik, hogy az izmok és inak követhessék a növekvő csontot. A sikerhez kitartás, fegyelem és erős akarat kell – különben az eredmény könnyen elmarad az elvárásoktól.

 

