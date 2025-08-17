Megavillám hasított végig Amerikán

A Meteorológiai Világszervezet megerősítette: a korábbi rekordot egy 829 kilométeres megavillám döntötte meg. A jelenség Kelet-Texasból indult, majd áthaladt Oklahomán, Arkansason és Kansasen, végül Missouri államig, Kansas City környékéig jutott – írja a Live Science.

A valaha mért leghosszabb megavillám 829 kilométer hosszú volt (illusztráció)

Fotó: RYUZO SUZUKI / Yomiuri

A villám eredetileg 2017. október 22-én jött létre, de akkor a földi szenzorok nem tudták teljes hosszában rögzíteni. A most publikált adatok a NOAA GOES-16 műhold felvételein alapulnak, amelyek milliónyi fényvillanás közül szűrték ki a rekordhosszú kisülést.

A kutatók eredményeit a Bulletin of the American Meteorological Society közölte.

Több száz kilométeren átívelő megavillám

Valószínű, hogy a jövőben, a technológia fejlődésével még ennél is hosszabb megavillámokat fogunk észlelni”

- nyilatkozta Randall Cerveny, az Arizonai Állami Egyetem földrajztudományi professzora, a tanulmány vezető szerzője.

Bár a villámok kialakulása még ma sem teljesen tisztázott, a kutatók szerint a folyamat úgy kezdődik, hogy a zivatarfelhők bizonyos részein elektronok gyűlnek össze. Ezek az elektronok ionizált csatornákon keresztül a felhők negatív töltésű területeiről a pozitív töltésű részek felé áramlanak. A Nagy-síkság fölött gyakran kialakuló óriási felhőrendszerek különösen hajlamosak úgynevezett megavillámok létrehozására, amelyek akár 100 kilométernél is hosszabb elektromos kisüléseket okozhatnak.

Műholdakkal és fejlett érzékelőkkel a villámok nyomában

A kutatók új algoritmusokkal elemezték a műholdak által észlelt villámokat, így sikerült elkülöníteni a rekorder elektromos kisülést a többi fényjelenségtől. „Műholdjaink milliméteres pontossággal érzékelik a villámokat. Tudjuk, mikor és hol keletkeznek, és milyen messzire terjednek” – emelte ki Cerveny.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a felfedezés nemcsak a technológia által nyújtott lehetőségekre hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a villámok a keletkezési helyüktől akár több száz kilométerre is becsaphatnak.

„A villám rendkívül gyors, és akár nagy távolságokat is átszelhet. Mindig tartsuk szemmel az égboltot, ha nagyobb zivatarzóna alakul ki körülöttünk” – tanácsolják a szakértők.