3000 éves földönkívüli eredetű fegyvert találtak egy szigeten

A baltát egy helyi lakos gyűjteményében találták meg, aki aranymosás közben fedezte fel a tárgyat. A fegyver egyedi formája, aprólékos kidolgozása és feltételezett meteoriteredete miatt azonnal a figyelem középpontjába került – írja az Arkeonews.

A meteoritból készült balta fotója

Fotó: MADA FOR RADAR BANJARMASIN

Ida Bagus Putu Prajna Yogi régész szerint a Kalimantan szigeten még soha nem találtak ehhez fogható eszközt. A helyiek „Gigi Petir” vagy „Untu Gledek” néven emlegetik az ilyen tárgyakat, mert a legendák szerint ott bukkannak fel, ahol villám csap le.

A kutatók azonban inkább úgy vélik, hogy fejlett bronzkori fémműves technikával és esetleg meteorit anyagának felhasználásával készültek.

Dísznek használhatták a meteoritból készült fegyvert

A lelet kis mérete és művészi kialakítása arra utal, hogy nem mindennapi használatra szánták, hanem inkább státuszszimbólumnak vagy csereeszköznek tervezték.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a lelet hitelességének tisztázása kulcsfontosságú. Amennyiben az eredetiség megerősítést nyer, a balta mérföldkő lehet az indonéz bronzkor kutatásában, és új ismeretekkel szolgálhat a borneói közösségek technológiai fejlettségéről és társadalmi életéről. A helyi és nemzeti örökségvédelmi szervezetek további vizsgálatokat terveznek, hogy a lelet jelentőségét teljes mélységében feltárhassák.

Nem először találnak földön kívüli anyagból készült fegyvert

A világűrből származik Tutanhamon tőrének vasból készült pengéje is. A penge összetételét röntgenfluoreszcens spektrometriával vizsgálták szakértők. Az eredményekből kiderült, hogy a tőr vasanyaga meteoritból származik. A pengében nagy arányban van jelen nikkel, ami a szakértők szerint egyértelműen az űrbéli eredetre utal.