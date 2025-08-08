A mikrobiom diéta: táplálékkal a kiegyensúlyozott bélflóráért

A mikrobiom diéta egy olyan táplálkozási megközelítés, amely kifejezetten a bélflóra egészségének helyreállítására és fenntartására összpontosít. Ez nem csupán egy rövid távú diéta, hanem inkább egy hosszú távú életmódváltás, amely táplálja és egyensúlyban tartja a bélrendszerünkben élő mikrobákat.

A mikrobiom diéta lényeges részét képezik a probiotikumok

Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA / TLE

A mikrobiom diéta alapelvei

A mikrobiom diéta alapelvei közé tartozik a feldolgozott élelmiszerek, a finomított cukrok és a mesterséges adalékanyagok csökkentése, valamint a rostban gazdag, természetes ételek előnyben részesítése.

A mikrobiom diéta során különösen fontos szerepet kapnak a prebiotikumok és probiotikumok. A prebiotikumok olyan élelmiszerek vagy összetevők, amelyek táplálják a bélben élő jótékony baktériumokat.

Ide tartoznak a különféle rostok, amelyeket megtalálhatunk a hagymafélékben, articsókában, banánban, zabban és hüvelyesekben. A probiotikumok ezzel szemben élő mikroorganizmusok, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a bélflóra sokszínűségéhez és egyensúlyához.

Probiotikumokban gazdag élelmiszerek közé tartoznak a fermentált ételek, mint a kefir, joghurt, savanyú káposzta, kimchi és kombucha. A mikrobiom diéta követésével nem csak a bélflóránk egészségét támogatjuk, hanem közvetetten az immunrendszerünk és mentális egészségünk is javíthatjuk.

A bél-agy tengely

Az utóbbi évtized egyik legizgalmasabb tudományos felfedezése a bél és az agy közötti rendkívül összetett kapcsolat feltárása. Ezt a kapcsolatrendszert bél-agy tengelynek nevezzük, amely a bolygóidegen (vagus ideg) keresztül, valamint különböző neurotranszmitterek és hormonok segítségével működik. Meglepő módon, a bélflóránk aktívan részt vesz ebben a kommunikációban, befolyásolva hangulatunkat és mentális állapotunkat.

A bélben élő mikrobák ugyanis képesek olyan vegyületeket termelni, amelyek közvetlenül hatnak az agyműködésre.

Például a bélbaktériumok szerotonint, dopamint és GABA-t (gamma-aminovajsav) termelnek – ezek mind olyan neurotranszmitterek, amelyek befolyásolják a hangulatot, a szorongást és az általános mentális jólétet. Figyelemreméltó, hogy a szervezetünkben található szerotonin körülbelül 90%-a a bélrendszerben termelődik, nem pedig az agyban!