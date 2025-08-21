Milliók életét mentette meg a fronton a Nobel-díjas tudós

Amikor kitört az első világháború, Marie Curie éppen csak létrehozta Párizsban a Rádium Intézetet. 1914. szeptember 2-án három német bomba hullt Párizsra, körülbelül egy hónappal azután, hogy Németország hadat üzent Franciaországnak. Addigra a Rádium Intézet már elkészült, bár Curie még nem költöztette oda laborját. Kutatóit besorozták. Az intézet csak a háború után kezdte meg működését.

Curie volt az egyetlen nő az 1911-ben Brüsszelben tartott akadémiai Solvay konferencián. Részt vett rajta többek között Albert Einstein, Paul Langevin, Ernest Rutherford, Henri Poincaré

Fotó: ZME Science

Mivel a német sereg Párizs felé tartott, a kormány úgy döntött, hogy Bordeaux-ba költözik. Franciaország teljes, kutatásra szánt rádiumkészlete egyetlen gramm volt, Curie laboratóriumában. A kormány parancsára Curie felszállt egy Bordeaux-ba menő vonatra a kormány munkatársaival és egy nehéz ólomdobozban vitte magával az értékes elemet. Ő azonban sokaktól eltérően úgy érezte, hogy Párizsban van a helye.

Miután a rádium biztonságba lett helyezve Bordeaux-ban egy értékmegőrzőben, egy katonai vonattal visszatért Párizsba. A háború idejére felhagyott tudományos munkájával és a frontra ment.

Az első világháborúnak 20 millió áldozata volt. Majdnem 8 millióan estek el a fronton, a háború végén 6 millióan haltak meg spanyolnáthában, 7 millió volt a civil áldozat és rengetegen tűntek el és sebesültek meg. Iskolák, templomok, üzemek, lakóházak ezrei semmisültek meg.

Nagy szükség volt orvosi segítségre, különösen a csatatéren. Az egyik nagy felfedezés a Thomas Splint nevű eszköz volt, amivel a törött combcsontot stabilizálták. Előtte a katonák 80%-a belehalt egy ilyen sérülésben, de 1917-re 80%-uk túlélte. A törött combcsont pontos diagnosztizálásához azonban röntgenvizsgálatra van szükség. A röntgent körülbelül 20 évvel korábban használták először diagnosztizálásra, de a világháború kezdetekor, a kezdeti röntgengépek hatalmasak és törékenyek voltak, és csak a legfejlettebb kórházak rendelkeztek vele, szóval a frontvonalra nem igazán voltak alkalmasak.

Curie rádöbbent, hogy a röntgensugárzás megmentheti a katonák életét, mert kimutatja a puskagolyót, a robbanólövedéket és a törött csontokat. Mivel az akkori röntgengépek nem voltak alkalmasak a frontra, Marie Curie tervezett egy hordozható röntgengépet, egy olyan eszközt, ami örökre forradalmasította az orvostudományt a csatatéren és a csatatéren kívül is. Kombinálta a röntgengépet, a sötétkamrát a képek előhívásához és egy dinamót, ami a folyamatot működteti.

A háború kitörése után két hónappal meggyőzte a kormányt, hogy felhatalmazást kapjon arra, hogy katonai radiológiai központokat hozzon létre. Miután kinevezték a Vöröskereszt Radiológiai Szolgálatának igazgatójává, gazdag ismerőseitől pénzt és autókat szerzett. Meggyőzte az autókarosszéria műhelyeket, hogy alakítsák át az autókat teherautókká és kérte a gyárosokat, hogy segítésék hazájukat azzal, hogy adományozzanak felszerelést. 1914. október végére megvolt az első 20 felszerelt radiológiai jármű.