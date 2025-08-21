Milliók életét mentette meg a fronton a Nobel-díjas tudós

A 19. század végén Európa polarizálódik, két tömb alakul ki, a régi gyarmatosítók, Franciaország, Anglia, és a cári Oroszország, az antant szövetség, és azok, akik a gyarmatosításból kimaradtak, Németország, Olaszország és az Osztrák-Magyar Monarchia, a Hármas Szövetség. Az előbbiek igyekeztek megőrizni gyarmataikat és megakadályozni, hogy a másik csoport gyarmatokat szerezzen, az utóbbiak pedig gyarmatokat akartak szerezni, fegyverkeztek, expanziós külpolitikát folytattak. Négy területen alakult ki jelentős válság: a Balkán, amit miután felszabadult a törökök alól, minden nagyhatalom meg akart szerezni, a független Marokkó, amit a franciák és a németek akartak megszerezni, Elzász-Lotaringia, ami a porosz-francia háború óta a németek és a franciák konfliktusforrása volt és a németek és az angolok közti flottaverseny, ami miatt pattanásig nőtt a feszültség. Végül a casus belli egy balkáni eset volt. A Balkán-félsziget volt Európa puskaporos hordója a 19. században. A törökök alól felszabadult területek közül 1908-ban az Osztrák-Magyar Monarchia megszerezte a muzulmán és dél-szlávok lakta Bosznia-Hercegovinát. 1914 előtt nacionalista szervezetek alakultak Szerbiában, melyek egy önálló szerb államot akartak létrehozni.
1914. nyarán Ferenc Ferdinánd, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse és felesége Sophie, Hohenberg hercegnője, Bosznia-Hercegovinába látogatott, hogy június 28-án megtekintsen egy hadgyakorlatot. Néhány szerb diák merényletet tervezett ellene. Az egyik izgalmában nem tudta elsütni a fegyvert, a másik meggondolta magát, a harmadik bombát dobott a trónörökös autójára, de az lepattant róla és a kíséret egyik autóján robbant. A trónörökös feldúlt volt és el akarta hagyni az országot. Az útitervet megváltoztatták, a sofőrjének azonban nem szóltak és egy szerb nacionalista szervezet, a Fekete Kéz egyik tagja, Gavrilo Princip elé került az autó, aki lelőtte Ferenc Ferdinándot és a feleségét. Bécs ultimátumot adott, majd miután ezt a szerb kormány elutasította, július 28-án hadat üzent Szerbiának, ezt követően pedig a két tömb többi tagja is sorra hadat üzent egymásnak. 1914. július 28-án kitört az első világháború. A két ellentétess tömbhöz sok ország csatlakozott. Ez volt e történelemben az első olyan háború, ami az egész világra kiterjedt.
Amikor kitört az első világháború, Marie Curie éppen csak létrehozta Párizsban a Rádium Intézetet. 1914. szeptember 2-án három német bomba hullt Párizsra, körülbelül egy hónappal azután, hogy Németország hadat üzent Franciaországnak. Addigra a Rádium Intézet már elkészült, bár Curie még nem költöztette oda laborját. Kutatóit besorozták. Az intézet csak a háború után kezdte meg működését.
Mivel a német sereg Párizs felé tartott, a kormány úgy döntött, hogy Bordeaux-ba költözik. Franciaország teljes, kutatásra szánt rádiumkészlete egyetlen gramm volt, Curie laboratóriumában. A kormány parancsára Curie felszállt egy Bordeaux-ba menő vonatra a kormány munkatársaival és egy nehéz ólomdobozban vitte magával az értékes elemet. Ő azonban sokaktól eltérően úgy érezte, hogy Párizsban van a helye.
Miután a rádium biztonságba lett helyezve Bordeaux-ban egy értékmegőrzőben, egy katonai vonattal visszatért Párizsba. A háború idejére felhagyott tudományos munkájával és a frontra ment.
Az első világháborúnak 20 millió áldozata volt. Majdnem 8 millióan estek el a fronton, a háború végén 6 millióan haltak meg spanyolnáthában, 7 millió volt a civil áldozat és rengetegen tűntek el és sebesültek meg. Iskolák, templomok, üzemek, lakóházak ezrei semmisültek meg.
Nagy szükség volt orvosi segítségre, különösen a csatatéren. Az egyik nagy felfedezés a Thomas Splint nevű eszköz volt, amivel a törött combcsontot stabilizálták. Előtte a katonák 80%-a belehalt egy ilyen sérülésben, de 1917-re 80%-uk túlélte. A törött combcsont pontos diagnosztizálásához azonban röntgenvizsgálatra van szükség. A röntgent körülbelül 20 évvel korábban használták először diagnosztizálásra, de a világháború kezdetekor, a kezdeti röntgengépek hatalmasak és törékenyek voltak, és csak a legfejlettebb kórházak rendelkeztek vele, szóval a frontvonalra nem igazán voltak alkalmasak.
Curie rádöbbent, hogy a röntgensugárzás megmentheti a katonák életét, mert kimutatja a puskagolyót, a robbanólövedéket és a törött csontokat. Mivel az akkori röntgengépek nem voltak alkalmasak a frontra, Marie Curie tervezett egy hordozható röntgengépet, egy olyan eszközt, ami örökre forradalmasította az orvostudományt a csatatéren és a csatatéren kívül is. Kombinálta a röntgengépet, a sötétkamrát a képek előhívásához és egy dinamót, ami a folyamatot működteti.
A háború kitörése után két hónappal meggyőzte a kormányt, hogy felhatalmazást kapjon arra, hogy katonai radiológiai központokat hozzon létre. Miután kinevezték a Vöröskereszt Radiológiai Szolgálatának igazgatójává, gazdag ismerőseitől pénzt és autókat szerzett. Meggyőzte az autókarosszéria műhelyeket, hogy alakítsák át az autókat teherautókká és kérte a gyárosokat, hogy segítésék hazájukat azzal, hogy adományozzanak felszerelést. 1914. október végére megvolt az első 20 felszerelt radiológiai jármű.
Az első világháború alatt Marie Curie létrehozta a harctéren a világ első katonai radiológiai központjait, körülbelül 200-at, ezenkívül felállított 18 mobil röntgen-teherautót, amit a sérültekhez tudtak szállítani.
Ez óriási feladat volt, mivel a teherautóknak a röntgenegységeket és az azokat tápláló generátorokat is szállítania kellett. A francia katonák ezeket a teherautókat, ezeket a hordozható röntgenlaboratóriumokat kis Curie-knek becézték. Az első kis Curie-k 1914 októberére már üzemben voltak.
A röntgen kimutatja a puskagolyót, a robbanólövedéket, a törött csontot és a tüdőgyulladást is, ami szintén a háború velejárója volt. A katonai orvosok észlelni tudták a legkisebb darab puskagolyót és a sebekben megakadt robbanólövedéket anélkül, hogy az áldozatot szállítani kellett volna.
Hamarosan 20 labor működött a frontvonalakon, majd miután a nyugati front stabilizálódott, Curie körülbelül 200 radiológiai labort hozott létre a harcmezőn lévő kórházakban. Megtanult autót vezetni, megtanulta az autószerelést, megtanulta, hogyan kell karbantartani és működtetni a felszerelést és megtanulta az emberi anatómiát.
Asszisztense lánya, Irene volt, 1914 őszétől Marie és a lánya a francia csatatereket járták és elvégezték a sérültek röntgenvizsgálatát.
(1934-ben Iréne és férje sikeresen állított elő radioaktív izotópokat, amiért 1935-ben kémiai Nobel-díjat kaptak.) Mivel az autókhoz technikusokra volt szükség, Curie asszony személyesen legalább 150 nőt tanított a radiológia, az anatómia, az autószerelés és a fényképfeldolgozás alapjaira.
Marie Curie anyagilag is segítette a háborús erőfeszítéseket
Amikor a kormány kérte a népet, hogy a háborús erőfeszítésekhez járuljanak hozzá aranyukkal ás ezüstjükkel, Curie felajánlotta, hogy beolvasztja két arany Nobel-díját és az évek során kapott összes kitüntetését, a Francia Nemzeti Bank azonban nem fogadta el.
Curie a Nobel-díjért kapott pénzen hadikölcsön-kötvényeket vásárolt.
Az elszánt Curie asszonynak köszönhetően több mint 1 millió szövetséges katona részesült röntgenvizsgálatban és lett megmentve ezzel az életük. Curie asszony erre az időszakra abbahagyta tudományos munkáját, hogy a háború ügyének szentelje idejét. Ennek ellenére humanitárius munkáját formálisan sosem ismerte el a francia kormány.
A háború 1918. november 11-én véget ért. 1919 tavaszán Marie radiológiai oktatást ajánlott egy csoport amerikai katonának, akik Franciaországban maradtak, várva, hogy hazatérhessenek. 1919 őszére elkészült laboratóriuma a Radiológiai Intézetben. Hátralevő életének jó részét ennek szentelte.
A háború utáni években a hordozgató röngten egység jelentős fejlesztésen ment keresztül, és a mai napig a harctéri kórházak tartozéka.
1895-ben Wilhelm Conrad Röntgen felfedezte a röntgensugárzást. Amikor Henri Becquerel francia fizikus 1896-ban uránásványok lumineszcenciáját vizsgálta, észrevette, hogy az urániumvegyületek röntgensugárzáshoz hasonló sugárzást bocsátanak ki, amik kisütik az elektroszkópot és ez a jelenség külső hatás nélkül, mindig jelentkezik. Véletlenül jött rá: amikor az uránium sóit napfénynek tette ki, hogy tanulmányozza, vajon az új sugárzás összefügg-e a lumineszcenciával, véletlenül rájött, hogy egy másik, újfajta sugárzás spontán kiárad anélkül, hogy az uránium sóit megvilágítaná – pár napig felhős volt az időjárás. Ez a sugárzás keresztülhalad a fémfólián és elsötétíti a fényképészeti lemezt.
Marie Curie-t érdekelték ezek a sugárzások és elhatározta, hogy abból a sugárzásból írja dolgozatát, amit Becquerel felfedezett. Az urániumot vizsgálta. Megvizsgálta, hogy vajon más elemek is bocsátanak-e ki ilyen sugarakat? Férje csatlakozott a kutatáshoz. Vizsgálták az ásványok sugárzóképességét és felfedezték, hogy nemcsak az uránvegyületek, hanem a tóriumásványok is sugároznak és hogy az uránszurokérc erősebb radioaktivitást mutat, mint a tiszta uránvegyületek. A Pierre által fejlesztett speciális felszereléssel Marie felfedezte, hogy bizonyos anyagok kibocsátanak láthatatlan sugarakat, amiket nem lehet megváltoztatni külső erővel, például hővel, vagy más vegyszerekkel. Rájött, hogy ezek a sugarak az anyag saját atomjaiból származnak, az atom bomlásából. Akkoriban azonban úgy vélték, hogy az atom oszthatatlan. A vizsgált ásványokból két új radioaktív elemet is elkülönítettek, a polóniumot, és a rádiumot. Marie felfedezte, hogy a tórium szintén bocsát ki sugarakat és amikor uránszurokérc-mintákat vizsgált, azt találta, hogy a vártánál sokkal radioaktívabbak, radioaktívabbak, mint amit az urántartalom megmagyaráz. Úgy vélte, hogy tartalmaznak egy másik, ismeretlen és nagyon radioaktív elemet. Férjével még abban az évben sikerült izolálniuk ezt az új elemet, amit Marie hazája után polóniumnak nevezett el. A polónium 400-szor radioaktívabb, mint az uránium. 1898-ban a polónium bekerült a Mengyelejev-féle periódusos táblázatba. Marie először felfedezte, hogy a tórium radioaktív, aztán bebizonyította, hogy a radioaktivitás atomi tulajdonság és nem az elemek közti kölcsönhatás tulajdonsága. Az atom belső tulajdonsága, és nem attól függ, hogy hogy az atom hogyan rendeződik a molekulában.
Miközben a házaspár kivonta a polóniumot az uránszurokércből, észrevették, hogy jelen van egy másik, rendkívül radioaktív elem is, amit rádiumnak neveztek el. 1898. decemberében jelentették be, hogy felfedezték a rádiumot.
1902. január 12-én Marie izolálta a tiszta urániumot. 1903-ban Marie Curie, Pierre Curie és Henri Becquerel a radioaktivitás terén végzett munkájukért megosztva megkapta a fizikai Nobel-díjat.
Két héttel azután, hogy 1906-ban Pierre Curie egy balesetben életét vesztette, Marie-nak felajánlották férje pozícióját a Sorbonne Egyetemen, két év múlva pedig kinevezték professzorrá, ő lett a 650 éve fennálló intézet első női professzora. 1911-ben megkapta a kémiai Nobel-díjat a rádium izolálásáért. Nemsokára két labort hoztak létre az egyetemen: az egyiket Marie vezette, itt a radioaktivitást elemezték, a másikban a rákkezelést vizsgálták.
1911-ben megkapta a kémiai Nobel-díjat a rádium és a polónium felfedezéséért, valamint a rádium izolálásáért.