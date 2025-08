Meghökkentő feliratot tartalmazott egy ősi templom mozaikja

Török régészek egy elfeledett város romjai közt bukkantak rá arra az 5. századi keresztény templomra, amely egy különleges mozaikot és egy rejtett üzenetet is őrzött - írja a Fox News.

Egy török régész az ősi város mozaikpadlóit vizsgálja.

Fotó: FATIH HEPOKUR / ANADOLU

A felfedezés helyszíne a dél-törökországi Antalya tartomány, azon belül a Lükia területén fekvő Olympos egykori kikötővárosa. A térséget 2006 óta kutatják folyamatosan, az idei régészeti munkák során pedig értékes leletek kerültek felszínre: gazdagon díszített padlómozaikokat és hatalmas pithoszokat – azaz tárolóedényeket – tártak fel.

A mozaik rejtélyes felirata

Gökçen Kurtuluş Öztaskın, a Pamukkalei Egyetem adjunktusa az Anadolu hírügynökségnek nyilatkozott a feltárásról. Mint mondta, „a mozaikok továbbra is tartogatnak meglepetéseket”. Hozzátette: az elmúlt években – 2017-ben, 2022-ben és 2023-ban – már több látványos mozaikpadlót is találtak, de az idei szezonban az 1. számú templom padlóját sikerült teljes egészében feltárni és restaurálni.

A legnagyobb figyelmet mégis az egyik bejáratnál talált felirat kapta. A mozaikba illesztett szöveget Öztaskın így fordította:

Csak az léphet be ide, aki az igaz úton jár.”

Egykor virágzó város volt, ma értékes régészeti lelőhely

A templom a 12. századig állt, majd Olympos elnéptelenedett – azóta senki nem olvashatta az üzenetet. A padlót borító mozaikokon növényi minták is feltűnnek, ami a korszakra jellemző díszítés volt. A burkolat emellett mecénások neveit is megőrizte, ami arra utal, hogy a városban a vagyonosabb elit is megfordulhatott.

A régészek egy új, templomszerű épületet is felfedeztek, amelynek pontos korát és funkcióját jelenleg vizsgálják. Olympos különösen gazdag múltú település volt, ahol hellenisztikus, római és bizánci építészeti stílusok keveredtek. A kutatók korábban több templomot, egy hidat, egy monumentális bejárati kaput, valamint a püspöki palotát, és az Antimakhosz-szarkofágot is feltárták.

Korai keresztény emlékek

A mostani felfedezés illeszkedik egy sor friss, kora keresztény régészeti áttöréshez. Idén tavasszal Jordániában, Tharais település közelében egy ősi keresztény telepet tártak fel. Tavaly pedig a Kárpátokon túl, északon bukkantak egy ezüst feliratra – ez a kereszténység eddig ismert legkorábbi nyoma a térségben.