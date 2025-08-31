Vége lehet a kellemetlen oltási mellékhatásoknak? Itt az áttörés!

A COVID-19 oltások kapcsán sok millió ember a saját bőrén tapasztalhatta az mRNS-vakcinák leggyakoribb mellékhatását: a gyulladást, amely helyi fájdalommal és duzzanattal, ráadásképp nem ritkán egy-két napnyi levertséggel jár. De vajon szükségszerű ez? A Pannsylvaniai Egyetem (UPenn) Mérnöki és Alkalmazott Tudományi Karának kutatói elhatározták, hogy megpróbálják átfazonírozni az mRNS-oltásokat e kellemetlen mellékhatások kiküszöbölése érdekében.

Az mRNS-vakcinák biztonságosságát és hatékonyságát fokozza az új fejlesztés.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A Nature Biomedical Engineering szakfolyóirat hasábjain megjelent közleményük arról számol be, hogy az mRNS-töltet becsomagolására szolgáló lipid-nanorészecskék fő komponensének, az ionizálható lipidnek a módosítása nemcsak mérsékli az oltásra adott gyulladásos reakciót, de emellett fokozza is az oltások hatékonyságát, akár COVID-19 elleni, akár rák elleni vakcináról van szó.

mRNS-vakcinák módosítása: a fenolcsoport szerepe

Miben áll a módosítás?

Mindössze annyiban, hogy fenolcsoportokat adnak hozzá a lipidekhez a szintézis során.

A fenolcsoportot hordozó vegyületek – köztük azok, amelyek az egészséges növényi eredetű élelmiszerekben, például az olívaolajban találhatók – sokszor gyulladáscsökkentő tulajdonsággal bírnak. „Nem tettünk mást, mint megváltoztattuk e lipidek szintézisének receptjét, és ezzel egyszerre sikerült elérnünk, hogy hatékonyabbak legyenek és kevesebb mellékhatást okozzanak – fejtette ki Michael J. Mitchell, a UPenn biomérnöke és a cikk rangidős szerzője. – Ez egy win-win szituáció.”

Mindeddig a lipid nanorészecskék négyféle lipidkomponense közül a leglényegesebbnek számító ionizálható lipideket olyan kémiai reakcióval hozták létre, amelyben két összetevőt kapcsolnak össze egy molekulává. „Mivel ez a folyamat remekül működik, senkinek sem volt erős motivációja arra, hogy alternatív lehetőségek után nézzen” – mondta el Ninqiang Gong, a Mitchell-laboratórium korábbi posztdoktor munkatársa és a közlemény egyik vezető szerzője.

Pedig nem kellett több, mint némi vegyészettörténeti kutakodás, és a csoport máris ráakadt egy alternatívára:

a Mannich-reakcióra, amelyet a több mint száz éve dolgozott ki névadója, Carl Mannich német kémikus.

A Mannich-reakcióban két reaktáns helyett három szerepel, így a keletkező termékelegy jóval változatosabb összetételű.

Több száz újfajta lipidet tudtunk létrehozni”

– ismertette Gong.