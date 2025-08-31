Vége lehet a kellemetlen oltási mellékhatásoknak? Itt az áttörés!

A COVID-19 oltások kapcsán sok millió ember a saját bőrén tapasztalhatta az mRNS-vakcinák leggyakoribb mellékhatását: a gyulladást, amely helyi fájdalommal és duzzanattal, ráadásképp nem ritkán egy-két napnyi levertséggel jár. De vajon szükségszerű ez? A Pannsylvaniai Egyetem (UPenn) Mérnöki és Alkalmazott Tudományi Karának kutatói elhatározták, hogy megpróbálják átfazonírozni az mRNS-oltásokat e kellemetlen mellékhatások kiküszöbölése érdekében.
A Nature Biomedical Engineering szakfolyóirat hasábjain megjelent közleményük arról számol be, hogy az mRNS-töltet becsomagolására szolgáló lipid-nanorészecskék fő komponensének, az ionizálható lipidnek a módosítása nemcsak mérsékli az oltásra adott gyulladásos reakciót, de emellett fokozza is az oltások hatékonyságát, akár COVID-19 elleni, akár rák elleni vakcináról van szó.
Miben áll a módosítás?
Mindössze annyiban, hogy fenolcsoportokat adnak hozzá a lipidekhez a szintézis során.
A fenolcsoportot hordozó vegyületek – köztük azok, amelyek az egészséges növényi eredetű élelmiszerekben, például az olívaolajban találhatók – sokszor gyulladáscsökkentő tulajdonsággal bírnak. „Nem tettünk mást, mint megváltoztattuk e lipidek szintézisének receptjét, és ezzel egyszerre sikerült elérnünk, hogy hatékonyabbak legyenek és kevesebb mellékhatást okozzanak – fejtette ki Michael J. Mitchell, a UPenn biomérnöke és a cikk rangidős szerzője. – Ez egy win-win szituáció.”
Mindeddig a lipid nanorészecskék négyféle lipidkomponense közül a leglényegesebbnek számító ionizálható lipideket olyan kémiai reakcióval hozták létre, amelyben két összetevőt kapcsolnak össze egy molekulává. „Mivel ez a folyamat remekül működik, senkinek sem volt erős motivációja arra, hogy alternatív lehetőségek után nézzen” – mondta el Ninqiang Gong, a Mitchell-laboratórium korábbi posztdoktor munkatársa és a közlemény egyik vezető szerzője.
Pedig nem kellett több, mint némi vegyészettörténeti kutakodás, és a csoport máris ráakadt egy alternatívára:
a Mannich-reakcióra, amelyet a több mint száz éve dolgozott ki névadója, Carl Mannich német kémikus.
A Mannich-reakcióban két reaktáns helyett három szerepel, így a keletkező termékelegy jóval változatosabb összetételű.
Több száz újfajta lipidet tudtunk létrehozni”
– ismertette Gong.
Ennek a lipidkönyvtárnak a tanulmányozása során vették észre a kutatók, hogy a fenolcsoportot – hidroxilcsoporttal ellátott aromás gyűrűt – tartalmazó lipidek számottevően csökkentették a gyulladást. „Olyan ez, mint egy titkos recept – mondta el Gong. – A fenolcsoport nemcsak mérsékelte a lipid nanorészecskék okozta mellékhatásokat, de még fokozta is a hatékonyságukat.”
Korábbi kutatásokból ismeretes volt, hogy a fenolos vegyületek a szabadgyökök semlegesítésén keresztül csökkentik a gyulladást. A szabadgyökök olyan, párosítatlan elektronnal rendelkező reaktív molekulaszármazékok, amelyek megtámadják a szervezet létfontosságú molekuláit.
Az oxidatív stressz mértékére utaló markerek mérésével a kutatók összehasonlították a különböző lipidekkel formulált lipid-nanorészecskék gyulladáskeltő tulajdonságait. „A legjobban teljesítő nanorészecske, amelyet a Mannich-reakcióban termelt fenoltartalmú ionizálható lipiddel formuláltunk, kevésbé volt gyulladáskeltő a többieknél” – szögezte le Emily Han, a UPenn orvosmérnök doktorandusza és a cikk társszerzője.
Az új lipidek alacsony gyulladáskeltő hatása ígéretesnek tűnt, így a kutatók ennek nyomán azt is megvizsgálták, vajon ezek a lipidek a vakcina hatékonyságát is növelik-e. A C-a16, a gyulladáscsökkentő lipideket legnagyobb mennyiségben hordozó nanorészecske többféle kísérleti elrendezésben is felülmúlta a piacon lévő mRNS-technológiákkal előállított oltásokat. „A lipid-nanorészecske könnyebben ellátja a feladatát, ha kevésbé gyulladáskeltő” – magyarázta Dongyoon Kim, a Mitchell-labor posztdoktor munkatársa és a cikk másik vezető szerzője.
A C-a16 lipidek állatkísérletes modellben való működőképességének ellenőrzése végett a kutatók először kipróbálták, milyen jól lehet velük a szentjánosbogár fénykeltésért felelős génjét élő egerek sejtjeibe juttatni. Az így kezelt egerek mintegy 15-ször erősebben világítottak, mint azok, akikbe az Onpattro nevű génterápiás oltásban használt lipid-nanorészecskékkel juttatták be ugyanezt a gént. Az Onpattro egy az Egyesült Államok gyógyszerhatósága, az FDA által jóváhagyott génterápiás vakcina, amely az örökletes transztiretin-amiloidózis (hATTR) nevű ritka veleszületett májbetegség kezelésére szolgál.
A C-a16 lipidjei arra is alkalmasnak bizonyultak, hogy a CRISPR-hez hasonló génszerkesztő eszközök működését elősegítsék a hATTR-t okozó génhiba kijavítása során.
A génhiba korrekciója több mint kétszer olyan eredményes volt a C-a16 lipidek használatával, mint a jelenlegi gén-célbajuttató eljárásokkal.
Hasonlóan szembetűnő eredményeket sikerült elérni a daganatkezelés terén. A melanóma állatmodelljében a C-a16 lipiddel készített mRNS-rákvakcina háromszor hatékonyabban zsugorította össze a daganatokat, mint ha ugyanazt az mRNS-t a COVID-19-vakcinákban használatos formulációval juttatták be. Az újfajta lipidek a daganatellenes T-sejtek működését is serkentették:
segítettek nekik a daganatsejtek felismerésében és elpusztításában, miközben csökkentették az oxidatív stressz mértékét.
Végezetül a csoport COVID-19-ellenes mRNS-vakcinát is készített a C-a16 lipidekkel. Az oltás ötször erősebb immunválaszt váltott ki, mint a most elfogadott formulációk. „Azzal, hogy kevésbé zavarják meg a sejtek belső működését, a fenolcsoport-tartalmú új lipidek számos területen előmozdíthatják a lipid-nanorészecskék alkalmazását” – nyilatkozta Kim.
Amellett, hogy tovább vizsgálják az új lipidek képességeit az mRNS-vakcinák okozta gyulladás mérséklése terén, Mitchell és munkatársai szeretnék felderíteni a Mannich-reakcióban és más, félig-meddig elfeledett kémiai reakciókban rejlő lehetőségeket, hátha tartogatnak még hasznos újdonságokat a lipid-nanorészecskék számára.
Egy olyan reakcióval kísérleteztünk, amelyet több mint egy évszázada fedeztek fel, és drasztikus mértékben tudtunk javítani az egyik legmodernebb orvosi kezelés hatékonyságán. Izgalmas elképzelni, mi minden vár még felderítésre”
– zárta le Mitchell.
A szabadgyökök túltengése és az őket semlegesítő antioxidáns gyökfogók alacsony szintje együttesen ún. oxidatív stresszt idéz elő, melyben fehérjék bomlanak le, sérül a genetikai anyag, és a sejtek el is pusztulhatnak.