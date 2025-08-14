Hírlevél

mosogatógép

Ezt soha ne tegye a mosogatógépbe, ha fontos az egészsége!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A műanyag edények mosogatásakor apró műanyagrészecskék kerülhetnek a szennyvízbe, amelyek idővel a környezetre és az emberi egészségre is ártalmasak lehetnek. Így a mosogatógépek a műanyagszennyezés eddig nem vizsgált forrásai lehetnek.
A Queenslandi Egyetem kutatói kimutatták, hogy a mosogatógépben tisztított műanyag tárolók és konyhai eszközök apró műanyagrészecskéket bocsátanak ki. Ez a kibocsátás első látásra nem jelentős, ám hosszabb távon komoly környezeti hatással járhat. A szakértők szerint a műanyagszennyezés mérsékléséhez nem mindegy, hogyan tisztítjuk és dobjuk el a műanyagokat.

Műanyagszennyezés forrása lehet a mosogatógépben elmosott műanyag edény, amely apró részecskéket juttat a szennyvízbe.
Műanyagszennyezés forrása lehet a mosogatógépben elmosott műanyag edény, amely apró részecskéket juttat a szennyvízbe (Illusztráció)
Fotó: KIRA HOFMANN / Kira Hofmann/photothek.de

A mosogatógép okozta műanyagszennyezés a számok tükrében

Mosogatógép-használat közben a műanyagokat 70 fokos víz, tisztítószer és erős dörzsölés érheti. 

Egy műanyag edényekkel teli mosogatási ciklus akár 920 ezer apró részecskét is a szennyvízbe juttathat, ami évente háztartásonként körülbelül 33 millió műanyag-darabot jelent.

A kibocsátott műanyag tömege személyenként évente nagyjából 6 milligramm, nagyjából egy rizsszem negyede.

Bár a részecskék száma magas, a kibocsátott mennyiség kisebb más szennyezőforrásokénál – mondta Elvis Okoffo, a kutatás vezetője. 

Mivel Ausztráliában a háztartások 58 százaléka használ mosogatógépet, a szakértők szerint érdemes lenne a készülékeket szűrőkkel felszerelni, hogy felfogják a műanyagrészecskéket. A gyártók pedig fejleszthetnének olyan anyagokat, amelyek jobban bírják a mosogatás okozta kopást.

Olcsóbb megelőzni a szennyezést, mint később drágán kezelni”

– mondta Okoffo. 

Úgy véli, a kisebb, de világszerte tömegesen bevezetett változtatások jelentősen csökkenthetik a műanyagszennyezést.

A kutatás az American Chemical Society ES&T Water folyóiratban jelent meg.

A műanyag hulladékok komoly problémát és hatalmas kihívást jelentenek az emberi civilizációra nézve; egy korábbi vizsgálat szerint évente legkevesebb 1500 milliárd dollárnyi (516 585 milliárd forint) kárt okoznak a világnak.

 

 

