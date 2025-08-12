Olyat találtak a nagy fehér cápa DNS-ében, amire nincs magyarázat

A Floridai Természettudományi Múzeum szakemberei a világ különböző tájairól származó, több mint százötven nagy fehér cápa genetikai állományát vizsgálták.
Az eredmény mindenkit meglepett: a cápák nem egyetlen nagy, összefüggő populációt alkotnak, hanem három, genetikialag jól elkülöníthető csoportban élnek.
A genetikai adatok szerint mindhárom csoport egyetlen közös ősi csoporta vezethető vissza, amely körülbelül tízezer évvel ezelőtt, nem sokkal az utolsó jégkorszak vége után élt - írja a Science Alert.
A kutatók kétféle genetikai információt vizsgáltak:
Az mtDNS különösen hasznos a kutatóknak, mert jól követhető vele az anyai leszármazási vonal, a vándorlási útvonalak és a populációk közötti határok. A nagy fehér cápáknál ez a módszer azonban most csődöt mondott.
A furcsaság az, hogy míg a három csoport nukleáris DNS-e szinte teljesen megegyezik, addig az mitokondriális DNS-ek látványosan eltérnek egymástól. A minta arra utal, hogy a nőstények a szülőhelyükre térnek vissza szaporodni, ezt hívják helyhűségnek vagy filopátriának.
Csakhogy amikor a kutatók alaposan elemezték az adatokat, kiderült, hogy ez az elmélet itt nem állja meg a helyét.
A kutatók 150 egyed genetikai állományát elemezték a világ minden tájáról, de nem találtak bizonyítékot arra, hogy a nőstények csak bizonyos hímekkel párosodnának. Ha így lenne, annak a nukleáris DNS-ben is látszania kellene.
A tudósok több lehetséges forgatókönyvet is teszteltek:
Egyik magyarázat sem adott választ a rejtélyre. A természetes szelekció csak akkor hozna létre ekkora eltérést, ha bizonyos mtDNS-változatok létfontosságú előnyt jelentenének, de a világszerte élő mintegy 20 ezer példány esetében ennek nincs jele.
A kutatók végül arra jutottak:
valami más is történik, amit a jelenlegi tudományos ismereteink nem tudnak pontosan leírni.
Talán egy eddig ismeretlen viselkedési vagy ökológiai tényező alakítja az anyai vonalakat, de lehet, hogy egy teljesen új evolúciós mechanizmust sikerült feltárni.
A felfedezés nemcsak tudományos érdekesség. Ha a három csoport valóban önálló genetikai egység, az teljesen átformálhatja a faj védelmének stratégiáját. A halászati szabályozástól a tengeri védett területek kijelöléséig mindenhol számolni kell ezzel a rejtett genetikai sokszínűséggel.
Az eredmények a PNAS folyóiratban jelentek meg.
Egy korábbi kutatás szerint a nagy fehér cápa evolúciós sikere egy sor genetikai változásnak köszönhető. A faj törzsfejlődése igazi evolúciós sikertörténet.