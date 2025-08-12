Olyat találtak a nagy fehér cápa DNS-ében, amire nincs magyarázat

A Floridai Természettudományi Múzeum szakemberei a világ különböző tájairól származó, több mint százötven nagy fehér cápa genetikai állományát vizsgálták.

Nagy fehér cápa a Csendes-óceánban: a genetikai adatok három külön csoportot mutatnak, ami új evolúciós rejtélyt tár fel.

Fotó: KEN KIEFER 2 / Connect Images

Az eredmény mindenkit meglepett: a cápák nem egyetlen nagy, összefüggő populációt alkotnak, hanem három, genetikialag jól elkülöníthető csoportban élnek.

Az egyik az északi Csendes-óceánban,

a másik a déli Csendes-óceán és az Indiai-óceán vizeiben,

a harmadik pedig az északi Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben vadászik.

A genetikai adatok szerint mindhárom csoport egyetlen közös ősi csoporta vezethető vissza, amely körülbelül tízezer évvel ezelőtt, nem sokkal az utolsó jégkorszak vége után élt - írja a Science Alert.

A nagy fehér cápa DNS-e nem azt mutatja, amit várnánk

A kutatók kétféle genetikai információt vizsgáltak:

a nukleáris DNS-t, amely a sejtmagban van, két szülőtől öröklődik, és tartalmazza a teljes „genetikai receptkönyvet”,

és a mitokondriális DNS-t (mtDNS), amely a sejt energiatermelő központjában, a mitokondriumban található, és szinte kizárólag anyai ágon adódik tovább.

Az mtDNS különösen hasznos a kutatóknak, mert jól követhető vele az anyai leszármazási vonal, a vándorlási útvonalak és a populációk közötti határok. A nagy fehér cápáknál ez a módszer azonban most csődöt mondott.

Az anyai ág rejtélye

A furcsaság az, hogy míg a három csoport nukleáris DNS-e szinte teljesen megegyezik, addig az mitokondriális DNS-ek látványosan eltérnek egymástól. A minta arra utal, hogy a nőstények a szülőhelyükre térnek vissza szaporodni, ezt hívják helyhűségnek vagy filopátriának.

Csakhogy amikor a kutatók alaposan elemezték az adatokat, kiderült, hogy ez az elmélet itt nem állja meg a helyét.

A kutatók 150 egyed genetikai állományát elemezték a világ minden tájáról, de nem találtak bizonyítékot arra, hogy a nőstények csak bizonyos hímekkel párosodnának. Ha így lenne, annak a nukleáris DNS-ben is látszania kellene.

A megszokott magyarázatok elvéreztek

A tudósok több lehetséges forgatókönyvet is teszteltek:

a helyhűség különböző változatait,

a nemi arányok eltolódását,

a genetikai sodródást,

és a természetes szelekciót.

Egyik magyarázat sem adott választ a rejtélyre. A természetes szelekció csak akkor hozna létre ekkora eltérést, ha bizonyos mtDNS-változatok létfontosságú előnyt jelentenének, de a világszerte élő mintegy 20 ezer példány esetében ennek nincs jele.