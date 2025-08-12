Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
napfogyatkozás

Hamarosan sötétbe borul Európa! - Itt vannak a részletek

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A napfogyatkozás az egyik legizgalmasabb csillagászati eseményének számít. Ezen a napon a Hold a Föld és a Nap közé kerül, így részlegesen vagy teljesen eltakarja központi csillagunkat. A napfogyatkozás különleges természeti jelenség, amely évezredek óta lenyűgözi az emberiséget. Teljes napfogyatkozás Európában legutóbb 1999. augusztus 11-én volt, amit Magyarországról is meg lehetett csodálni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
napfogyatkozásHoldNap

A legközelebbi teljes napfogyatkozás 2026. augusztus 12-én következik be, de hazánkból csak részleges fogyatkozás látható.

napfogyatkozás Capture of the diamond ring, a unique luminous phenomenon occurring just before and just after the totality phase of the solar eclipse on April 8, 2024, in Montreal, Canada. This striking display happens when the first or last light of the sun shines through a lunar valley, creating a brightness resembling a sparkling ring. Capture de l anneau de diamant, un phenomene lumineux unique se produisant juste avant et juste apres la phase de totalite de l eclipse solaire du 8 avril 2024, a Montreal, Canada. Ce spectacle saisissant se produit lorsque la premiere ou la derniere lumiere du soleil perce a travers la vallee lunaire, creant une brillance ressemblant a un anneau scintillant. (Photo by David Himbert / Hans Lucas via AFP)
Teljes napfogyatkozás
Fotó: DAVID HIMBERT / Hans Lucas

A teljes napfogyatkozásért Izlandra vagy Spanyolországba kell utazni 

A teljes napfogyatkozás sávja mindig keskeny, és csak bizonyos területeken tapasztalható meg a totális sötétség. Ahogy a space.com cikke is kiemeli, 2026 augusztus 12-én a teljes napfogyatkozás sávja Izlandtól indul, majd átszeli Észak-Spanyolországot. Azok, akik ezen a sávon belül tartózkodnak, percekre sötétséget, csillagokat és a Nap látványos koronáját is megcsodálhatják.

Magyarország sajnos nem esik bele a teljes napfogyatkozás sávjába, azonban még így is páratlan látványban lehet részünk. 

Az ország területéről a napfogyatkozás részleges formában lesz látható: a Hold nagy részt, de nem teljesen fedi el a Napot. Ennek ellenére érdemes lesz kimenni a szabad ég alá, hiszen hazánkból is jelentős mértékű sötétséget és drámai fényviszonyokat tapasztalhatunk. 

Fő az óvatosság

Bármilyen napfogyatkozást nézünk, a legfontosabb a biztonság.

 Sose nézzünk a Napba sem szabad szemmel, sem hétköznapi napszemüvegen keresztül! 

2026 augusztus 12-én Magyarországon is csak speciális napfogyatkozás-néző szemüveggel vagy megfelelő szűrőkkel ajánlott a megfigyelés. Így nem csak a látványban gyönyörködhetünk, hanem a szemünket is védjük a káros sugaraktól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!