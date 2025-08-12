Hamarosan sötétbe borul Európa! - Itt vannak a részletek

A legközelebbi teljes napfogyatkozás 2026. augusztus 12-én következik be, de hazánkból csak részleges fogyatkozás látható.

Teljes napfogyatkozás

Fotó: DAVID HIMBERT / Hans Lucas

A teljes napfogyatkozásért Izlandra vagy Spanyolországba kell utazni

A teljes napfogyatkozás sávja mindig keskeny, és csak bizonyos területeken tapasztalható meg a totális sötétség. Ahogy a space.com cikke is kiemeli, 2026 augusztus 12-én a teljes napfogyatkozás sávja Izlandtól indul, majd átszeli Észak-Spanyolországot. Azok, akik ezen a sávon belül tartózkodnak, percekre sötétséget, csillagokat és a Nap látványos koronáját is megcsodálhatják.

Magyarország sajnos nem esik bele a teljes napfogyatkozás sávjába, azonban még így is páratlan látványban lehet részünk.

Az ország területéről a napfogyatkozás részleges formában lesz látható: a Hold nagy részt, de nem teljesen fedi el a Napot. Ennek ellenére érdemes lesz kimenni a szabad ég alá, hiszen hazánkból is jelentős mértékű sötétséget és drámai fényviszonyokat tapasztalhatunk.

Fő az óvatosság

Bármilyen napfogyatkozást nézünk, a legfontosabb a biztonság.

Sose nézzünk a Napba sem szabad szemmel, sem hétköznapi napszemüvegen keresztül!

2026 augusztus 12-én Magyarországon is csak speciális napfogyatkozás-néző szemüveggel vagy megfelelő szűrőkkel ajánlott a megfigyelés. Így nem csak a látványban gyönyörködhetünk, hanem a szemünket is védjük a káros sugaraktól.