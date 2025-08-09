Szemünk elé tárult a Naprendszer egyik legféltettebb titka

Egy csillagászokból álló nemzetközi kutatócsoportnak most először sikerült tetten érnie azt a pillanatot, amikor egy fiatal naprendszer központi csillaga körül elkezdenek kialakulni a bolygók. Az Európai Déli Obszervatóriummal (European Southern Observatory, ESO) partnerségben működő ALMA teleszkóp, valamint a James Webb Űrteleszkóp segítségével megfigyelték a bolygóalkotó anyag kezdeti magvait, az éppen csak szilárdulásnak induló forró ásványtömböket. Ez az első alkalom, hogy egy távoli naprendszert kialakulásának ennyire kezdeti stádiumában tanulmányozhatunk, és az itt szerzett tanulságok a mi saját Naprendszerünk hajnaláról is árulkodnak.

Egy bolygórendszer születésének illusztrációja. A most megfigyelt folyamat alaposabb megértésével megismerhetjük a Naprendszerünk korai időszakát.

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Most először sikerült lefülelnünk azt a legelső pillanatot, amikor a bolygókeletkezés folyamata kezdetét veszi egy csillag körül, amely nem a mi Napunk”

– büszkélkedett Melissa McClure, a hollandiai Leideni Egyetem tanára és a Nature-ben megjelent közlemény vezető szerzője.

Feltárul a Naprendszer titka: a planetezimálisok születésének első jeleit rögzítették

Merel van ’t Hoff, a Purdue University (Egyesült Államok) tanára és a cikk társszerzője szerint „egy bébi naprendszer képe” rajzolódik ki a szemünk előtt.

Amit itt látunk, az pont úgy fest, mint ahogy a mi Naprendszerünk kinézhetett a keletkezése idején”

– teszi hozzá.

Ez az újszülött bolygórendszer a tőlünk mintegy 1300 fényévre található, a fiatal Napra sokban hasonlító HOPS-315 protocsillag körül formálódik. Hasonló protocsillagok körül a csillagászok gyakran látnak gázból és porból álló korongokat, ún. protoplanetáris korongokat, amelyek a születő bolygók bölcsői. Ilyen protoplanetáris korongba ágyazva korábban már sikerült hatalmas, Jupiter-jellegű újszülött óriásbolygókat megfigyelni, ám – ahogy McClure megjegyezte – „mindig tudtuk, hogy a bolygók első szilárd kezdeményeinek, az ún. planetezimálisoknak előbb, egy korábbi stádiumban kell kialakulniuk.”

A HOPS-315 protocsillag és a körülötte formálódó bolygórendszer.

Fotó: European Southern Observatory

Ősi meteoritok segítenek megérteni a Föld múltját is

A mi saját Naprendszerünkben ősi meteoritokba zárva őrződött meg annak az első szilárd anyagkondenzátumnak az emléke, amely a Föld mai pályája környékén alakult ki a fiatal Nap körül.

A csillagászok ezeknek a kezdetleges kőzeteknek a kormeghatározásával próbálják időben behatárolni a Naprendszer kezdeteit.

Ezekben a meteoritokban leginkább szilícium-monoxidban (SiO) gazdag ásványokat találunk, mert ezek azok, amelyek már a protoplanetáris lemezek extrém magas hőmérsékletén is kondenzációnak indulnak. Idővel ezek az újonnan kondenzált kőzetdarabok összeolvadnak, s ahogy növekednek méretben és tömegben, kialakítják a majdani bolygók magjait.

Így volt ez a mi Naprendszerünkben is: az első kilométernyi átmérőjű planetezimálisok, amelyekből utóbb a Föld, a Jupiter és a többi bolygó is kifejlődött, röviddel a kondenzáció megindulása után megjelentek.

Végre sikerült tetten érni a szilárduló bolygókezdeményeket

A csillagászok most ennek a kondenzációs folyamatnak a kezdetét érték tetten a HOPS-315 körüli protoplanetáris korongban. Eredményeik szerint a SiO gáz formában és kristályos formában egyaránt jelen van a bébicsillag körül, ami azt jelenti, hogy épp kezd megszilárdulni. „Ezt a folyamatot sosem sikerült eddig látnunk egyetlen protoplanetáris korongban sem – sehol a mi Naprendszerünkön kívül” – szögezte le Edwin Bergin, a Michigani Egyetem professzora és a cikk társszerzője.