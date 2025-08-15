Ez a NASA valaha készült legfélelmetesebb fotója

Dale Gardner és Joseph Allen különleges feladatot kaptak: vissza kellett hozniuk a Westar–6 és a Palapa B2 távközlési műholdakat. A rakétahiba miatt rossz pályára került szerkezetek csak úgy voltak megmenthetők, ha az űrhajósok kilépnek a Discovery rakteréből, és minden biztosítókötél nélkül dolgoznak. A hajmeresztő mutatványt a NASA fotója őrizte meg az utókornak – írja a LAD Bible.

A NASA fotója, amelyen Dale A. Gardner megközelíti a WESTAR VI műholdat

Fotó: NASA

Gardner Egyéni Manőverező Egységgel (MMU), vagyis „rakétahátizsákkal” közelítette meg a Westar–6-ot. Allen a „Stinger” nevű eszközzel megállította a Palapa forgását, majd Anna L. Fisher egy távvezérelt robotkarral a raktér fölé vitte őket. Gardner megpróbálta felszerelni a hídszerkezetet, de egy illesztési hiba miatt a tartalék terv lépett életbe: Allen kézzel tartotta a műholdat, miközben Gardner adaptert szerelt az aljára, hogy a rakodótér bölcsőjében rögzíthessék.

A NASA fotója egy történelmi pillanatot örökített meg

A művelet 5 óra 42 percig tartott, a műholdakat pedig sikerült visszahozni a Földre. Gardner 2014-ben hunyt el, és máig ő az egyetlen, aki teljesen kötél nélküli űrsétával hozott vissza meghibásodott műholdakat. A NASA fotója ezt a történelmi, életveszélyes küldetést mutatja be az egész világnak.