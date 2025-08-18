Elfogta a vadászokat az iszonyat, amikor megpillantották a kilőtt vaddisznó húsát

A hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy a szokatlan elszíneződést a diphacinone nevű hatóanyag okozta. Ez a véralvadásgátló rágcsálóirtó belső vérzést idéz elő, és még hőkezelés után is aktív maradhat a húsban. A szer használatát Kaliforniában 2024 óta szigorúan korlátozzák, de úgy tűnik, a vaddisznók mégis hozzáfértek a csalétkekhez. A neonkék vaddisznóhús fogyasztása veszélyes lehet – olvasható a Science Alert cikkében.

Fotó a neonkék vaddisznóhúsról.

Fotó: GlendilTEK/imgur

Miért veszélyes a neonkék vaddisznóhús?

A diphacinone hosszabb ideig megmarad a szövetekben, ezért a mérgezett hús elfogyasztása komoly kockázatot jelenthet. A Kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Hivatal (CDFW) arra figyelmezteti a vadászokat és fogyasztókat, hogy az ilyen hús másodlagos mérgezést is okozhat, ami nem csak az embert, de a vadon élő ragadozókat is veszélyezteti. Nem a mostani az első hasonló eset a térségben:

2021-ben a San Francisco-öbölben kék tollú ludakat találtak, tíz éve pedig vaddisznók zsírszövete vált élénk kékké a méreg miatt.

A CDFW figyelmeztetése

A hivatal szakemberei szerint a vaddisznók gyakran feltörik a műanyag dobozokat, amelyekben a mérgezett zab található. Így közvetlenül fogyasztják el a csalétket, vagy a már elpusztult rágcsálókat.

Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a mérgek a táplálékláncba is bekerülhetnek.

A CDFW arra kéri a lakosságot, hogy ha bárki neonkék vaddisznóhús vagy más szokatlan jelenség nyomára bukkan, azonnal jelezze a hivatalos szerveknek.