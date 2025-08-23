Meglepő dolog befolyásolja, mennyire egészséges az étrended

Egy új brit kutatás szerint nemcsak a mennyiség, hanem a növényi étrend változatossága is kulcsfontosságú az egészségünk szempontjából. A King’s College London kutatói több száz ember étrendjét elemezték, és megállapították: azoknak, akik naponta legalább 11 féle növényt – köztük zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket és fűszereket – fogyasztanak, kiegyensúlyozottabb a vércukorszintjük és kedvezőbb a koleszterinszintjük, mint azoknak, akik csupán néhányfélét esznek – írja az Independent.

A növényi étrend változatossága kulcsfontosságú

A kutatásban részt vevők három csoportra oszlottak aszerint, hányféle növényt ettek naponta. A legkevésbé változatos étrendet követőknél gyakrabban jelentkezett alacsony HDL- („jó”) koleszterinszint, ami fokozott szív- és érrendszeri kockázatot jelezhet. A kutatók szerint minden egyes új növényféle beillesztése az étrendbe hosszú távon javíthatja a vércukorszint értékeit is. A diverzitás tehát nemcsak a bélflórát támogatja, hanem közvetlenül javíthatja a metabolikus egészséget.

Érdekesség, hogy a résztvevők egy részénél még egészségtudatosabbnak mondható étkezés mellett is hiány mutatkozott rostban és több mikrotápanyagban.

A szakértők ezért a zöldségek, gyümölcsök mellé hüvelyesek, diófélék, magvak és fűszernövények beépítését is javasolják a napi étrendbe.

Mennyi az ideális?

A British Nutrition Foundation ajánlása szerint heti 30 különböző növénytípus elfogyasztása lenne ideális. Ez elsőre soknak tűnhet, de már egy csipet fűszer, egy új zöldség vagy egy marék mag hozzáadása is sokat számít.

A kutatás üzenete egyértelmű:

ne csak az adagszámra figyeljünk, hanem arra is, hányféle növényből áll össze az étrendünk!

A változatosság ráadásul nemcsak egészségesebbé, de élvezetesebbé is teszi az étkezéseket.