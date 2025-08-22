Rájöttek, miért okozhat a tea rákot

A nyelőcsőrák aggasztó terjedésének egyik oka a hőmérsékletben és a fogyasztási szokásokban keresendő: régen a tea és kávé sokszor csak melegen, de nem forrón került az asztalra, míg ma - sokszor a felgyorsult életmód miatt - szinte forrásban lévő italt kortyolgatunk.

A túlságosan forró italok fokozzák a nyelőcsőrák kockázatát.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Nyelőcsőrák: miért veszélyes a 65 °C feletti hőmérséklet?

A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) 2016-ban a 65 °C feletti italokat a „valószínűleg karcinogén” kategóriába sorolta. Ez a besorolás olyan kockázati szintet jelent, mint a beltéri fatüzelés füstje vagy a túlzott vöröshús-fogyasztás. A dél-amerikai maté tea példája különösen tanulságos: ezt a hagyományos italt gyakran 70 °C-on vagy még melegebben isszák, és a térségben a nyelőcsőrák előfordulása is kiemelkedően magas. A Közel-Keleten és Ázsiában végzett hasonló kutatások is megerősítették a túl forró tea és a daganatok közötti kapcsolatot.

Mit mondanak az újabb kutatások?

Brit tudósok félmillió felnőtt adatait elemezték, és kimutatták: akik naponta nyolc vagy több csészényi forró teát vagy kávét isznak, hatszor nagyobb eséllyel kapnak nyelőcsőrákot, mint azok, akik kerülik a túl magas hőmérsékletű italokat. A kutatás szerint a kockázat elsősorban a hőmérséklettel függ össze, nem az ital típusával. Tehát nem a kávé vagy tea összetétele a probléma, hanem az, ha túl forrón kerül a poharunkba.

Hogyan károsíthatják a forró italok a nyelőcsövet?

A nyelőcső belső falát vékony, érzékeny hámréteg borítja. A túl forró kávé vagy forró tea megégetheti ezt a réteget, mikrosérüléseket okozva.

Ha ez nap mint nap megismétlődik, a folyamatos hőkárosodás krónikus gyulladáshoz vezethet, ami előkészítheti a talajt a daganatos elváltozásoknak.

Egy 2016-os állatkísérletben azoknál az egereknél, amelyek 70 °C-os vizet kaptak, sokkal gyorsabban alakultak ki rákmegelőző elváltozások, mint a hűvösebb folyadékot kapóknál. A kísérlet rávilágított: a hőmérséklet tartósan magas szinten tartása komoly károkat okozhat.

A korty is számít

Nemcsak az ital hőfoka, hanem a fogyasztás módja is befolyásolja a kockázatot. Egyetlen nagy korty (20 ml) 65 °C-os kávé akár 12 °C-kal is megemelheti a nyelőcső belső hőmérsékletét. Ez a hirtelen hőhatás sokkal nagyobb károsodást okoz, mintha valaki ugyanazt a mennyiséget több apró kortyban inná meg.

A tudósok szerint lassabb, kisebb kortyokkal történő ivással jelentősen csökkenthető a hőkárosodás kockázata.

Reflux és forró italok: amikor a kockázatok összeadódnak

A reflux önmagában is károsítja a nyelőcsövet, hiszen a gyomorsav rendszeresen visszajut a nyelőcsőbe, irritációt és gyulladást okozva. Ha ehhez még túl forró italok is társulnak, a károsodás mértéke többszörösére nő. A sérült nyálkahártya kevésbé képes védekezni, így a krónikus gyulladás hosszú távon növelheti a nyelőcsőrák kialakulásának kockázatát.