Rájöttek, miért okozhat a tea rákot

A nyelőcsőrák aggasztó terjedésének egyik oka a hőmérsékletben és a fogyasztási szokásokban keresendő: régen a tea és kávé sokszor csak melegen, de nem forrón került az asztalra, míg ma - sokszor a felgyorsult életmód miatt - szinte forrásban lévő italt kortyolgatunk.
A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) 2016-ban a 65 °C feletti italokat a „valószínűleg karcinogén” kategóriába sorolta. Ez a besorolás olyan kockázati szintet jelent, mint a beltéri fatüzelés füstje vagy a túlzott vöröshús-fogyasztás. A dél-amerikai maté tea példája különösen tanulságos: ezt a hagyományos italt gyakran 70 °C-on vagy még melegebben isszák, és a térségben a nyelőcsőrák előfordulása is kiemelkedően magas. A Közel-Keleten és Ázsiában végzett hasonló kutatások is megerősítették a túl forró tea és a daganatok közötti kapcsolatot.
Brit tudósok félmillió felnőtt adatait elemezték, és kimutatták: akik naponta nyolc vagy több csészényi forró teát vagy kávét isznak, hatszor nagyobb eséllyel kapnak nyelőcsőrákot, mint azok, akik kerülik a túl magas hőmérsékletű italokat. A kutatás szerint a kockázat elsősorban a hőmérséklettel függ össze, nem az ital típusával. Tehát nem a kávé vagy tea összetétele a probléma, hanem az, ha túl forrón kerül a poharunkba.
A nyelőcső belső falát vékony, érzékeny hámréteg borítja. A túl forró kávé vagy forró tea megégetheti ezt a réteget, mikrosérüléseket okozva.
Ha ez nap mint nap megismétlődik, a folyamatos hőkárosodás krónikus gyulladáshoz vezethet, ami előkészítheti a talajt a daganatos elváltozásoknak.
Egy 2016-os állatkísérletben azoknál az egereknél, amelyek 70 °C-os vizet kaptak, sokkal gyorsabban alakultak ki rákmegelőző elváltozások, mint a hűvösebb folyadékot kapóknál. A kísérlet rávilágított: a hőmérséklet tartósan magas szinten tartása komoly károkat okozhat.
Nemcsak az ital hőfoka, hanem a fogyasztás módja is befolyásolja a kockázatot. Egyetlen nagy korty (20 ml) 65 °C-os kávé akár 12 °C-kal is megemelheti a nyelőcső belső hőmérsékletét. Ez a hirtelen hőhatás sokkal nagyobb károsodást okoz, mintha valaki ugyanazt a mennyiséget több apró kortyban inná meg.
A tudósok szerint lassabb, kisebb kortyokkal történő ivással jelentősen csökkenthető a hőkárosodás kockázata.
A reflux önmagában is károsítja a nyelőcsövet, hiszen a gyomorsav rendszeresen visszajut a nyelőcsőbe, irritációt és gyulladást okozva. Ha ehhez még túl forró italok is társulnak, a károsodás mértéke többszörösére nő. A sérült nyálkahártya kevésbé képes védekezni, így a krónikus gyulladás hosszú távon növelheti a nyelőcsőrák kialakulásának kockázatát.
Amerikai kutatók szerint a kávé ideális hőmérséklete 57–58 °C körül van. Ekkor az ital még élvezhető, de már nem fenyegeti a nyálkahártyát. A forró italokat viszont gyakran 90 °C körüli hőmérsékleten szolgálják fel, különösen elviteles poharakban, hogy később is melegek maradjanak – ez azonban bőven meghaladja a biztonságos szintet.
Kutatások szerint ha a forró italt öt percig hagyjuk hűlni, a hőmérséklet 10–15 °C-kal is csökkenhet.
Már ez az egyszerű lépés is sokat tehet az egészségünkért.
Íme néhány bevált módszer:
A szakértők hangsúlyozzák: nem kell lemondani a forró tea vagy forró kávé élvezetéről, csak a fogyasztási szokásokat érdemes ésszerűen alakítani.
A válasz mindkét kérdésre hasonló: önmagában az ital nem rákkeltő, de a túl magas hőmérséklet évek alatt jelentősen növelheti a nyelőcsőrák kialakulásának esélyét.
A túl forró italok, például a forró tea vagy a forró kávé, komolyan növelhetik a nyelőcsőrák kockázatát, ha rendszeresen és nagy mennyiségben fogyasztjuk őket.
A megoldás egyszerű: hagyjuk az italokat lehűlni, igyunk kisebb kortyokban, és ne várjuk meg, míg a forróság maradandó károsodást okoz.
A hőmérséklet tudatos szabályozása egyszerű, mégis hatékony módja annak, hogy csökkenjen a rák kockázata, így nem kell lemondanunk a kávé vagy a tea mindennapi élvezetéről.