Sokkoló igazság a nyilvános WC-kről: kiderült, mennyire veszélyes az ülőke

A mikrobiológusok szerint a nyilvános wc fertőzés esélye az ülőkéről elenyésző: a klasszikus, nemi úton terjedő kórokozók – például a gonorrhoeát vagy a chlamydiát okozó baktériumok – nem bírják sokáig a hideg, száraz felületeket, így a puszta érintkezés ritkán vezet vírusos fertőzéshez vagy bakteriális megbetegedéshez. Ha a nyilvános wc ülőkéjén friss testnedv lenne, azt többnyire észrevennénk, és elkerülnénk.

A nyilvános wc fertőzés esélye valós, de nem olyan nagy, mint gondolnánk.

Fotó: ANTOINE BOUREAU / Hans Lucas

Nyilvános WC fertőzés: valóban veszélyben vagyunk?

Húgyúti fertőzéseket sem kaphatunk az ülőkétől: ehhez székletnek kellene nagy mennyiségben a húgyutakba jutnia. Gyakoribb, hogy a helytelen törlés okozza a bajt. Ráadásul sokan guggolással próbálnak könnyíteni magukon, ami feszíti a medencefeneket, rontja a vizeletáramlást és akár a hólyag részleges kiürüléséhez vezethet.

Vannak kivételek: a HPV kórokozójának apró, ellenálló részecskéi bizonyos körülmények között akár egy hétig is életképesek maradhatnak felületeken, és a herpesz fertőzés elméletileg átadható fellángolás idején, különösen sérült bőrön vagy legyengült immunrendszernél, de ezek ritka forgatókönyvek.

A HPV ráadásul jellemzően szexuális, bőr-bőr kontaktussal terjed; a wc ülőkéjéről való megfertőződés esélye minimális.

Hol a valódi kockázat?

Nem az ülőke közvetlen érintésével, hanem elsősorban a kezünk révén kerülnek a kórokozók a szervezetünkbe: a wc ülőke baktériumok (például E. coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus) vagy a norovírus mikrorészecskéi a kézről a szájba jutva okozhatnak betegséget. A rendkívül fertőző norovírus akár hónapokig túlélhet a felületeken, és már 10–100 részecske elég lehet a megbetegedéshez.

A mosdó környezetében a legszennyezettebb felület gyakran a padló, nem az ülőke, ráadásul egyes vizsgálatok szerint az otthoni fürdőszobák nem ritkán „koszosabbak”, mint a rendszeresen takarított publikusak.

Aeroszolok sokasága kerülhet a levegőbe a wc-k öblítésekor

Létezik még egy alulértékelt tényező: az öblítéskor keletkező aeroszol. Modellezések szerint a csészében lévő részecskék 40–60%-a a levegőbe jut, majd lerakódik a felületekre vagy az emberi testre. A csukott fedél sem véd száz százalékig: friss adatok alapján a részecskék a nagy nyomású öblítéseknél oldalirányban így is a környezetbe kerülhetnek.