Az öregedés fertőző lehet

A Metabolism folyóiratban megjelent új dél-koreai és amerikai kutatás középpontjában a HMGB1 nevű fehérje állt. Ez egy DNS-kötő fehérje, amely általában a sejtek magjában található, ahol segít szabályozni a genetikai anyagot. Azonban amikor egy sejt stresszessé válik vagy elöregszik, kiszivárogtatja ezt a fehérjét, így öregedést okoz a környező sejtekben.

Elkapható-e az öregedés?

Fotó: JEAN-FRANCOIS FORT / Hans Lucas

Elkaphatjuk másoktól az öregedést

Amikor a HMGB1 kiszabadul, alacsony oxigénszintnek van kitéve, és redukált állapotba kerül, biológiai láncreakciót indít el, ami öregedést okoz a közeli egészséges sejtekben. A sejtek abbahagyják az osztódást, gyulladásos jeleket bocsátanak ki, és olyan folyamatba kezdenek, melynek során hasonlóvá válnak azokhoz, amelyek mérgező anyagnak voltak kitéve.

Az oxidált HMGB1 változat úgy tűnik, nem avatkozik mások dolgába. Nem öregíti a többi sejtet, nem gerjeszt gyulladást.

A kutatócsoport ezt emberi vese-, tüdő-, izom- és bőrsejteken tesztelte, és az eredmény mindig ugyanaz volt: a redukált HMGB1 megöregítette őket. Ezután egereken próbálták ki. Fiatal egerekbe redukált HMGB1-et fecskendeztek. Egy héten belül már az öregedés jeleit mutatták.

Megállítható-e az öregedés folyamata?

Még árulkodóbb volt, amikor a kutatók a 70-es és 80-as éveikben járó emberek vérét vizsgálták; jelentősen több redukált HMGB1-et találtak, mint a 40-es éveikben járó emberekében. Ugyanez igaz volt az idős egerekre is.

Talán egy nap ez a kutatás segít majd megállítani az öregedés folyamatát. De egyelőre, ha valakit vagy valamit keresünk, akit vagy amit okolhatunk az öregedésedért, a HMGB1 kéznél van, hogy rázúdítsuk a dühünket.