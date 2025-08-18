Hírlevél

öregedés

Az öregedés fertőző lehet

Ugye jó lenne, ha valakit vagy valamit okolhatnánk az öregedésért? A szarkalábakért, a petyhüdt karokért és a megereszkedett tokáért. Remek lenne, ha az öregedést valami olyasmire foghatnánk, ami úgy terjed, mint egy fertőző betegség. Egy új tanulmány szerint ebben lehet némi igazság.
öregedésDNSfehérje

A Metabolism folyóiratban megjelent új dél-koreai és amerikai kutatás középpontjában a HMGB1 nevű fehérje állt. Ez egy DNS-kötő fehérje, amely általában a sejtek magjában található, ahol segít szabályozni a genetikai anyagot. Azonban amikor egy sejt stresszessé válik vagy elöregszik, kiszivárogtatja ezt a fehérjét, így öregedést okoz a környező sejtekben. 

öregedés France, Chauvigny in the Vienne departement, 2025- 06-13. In a creche, two elderly people talk and play with children under one year old supervised by a nursery nurse. A few months ago, the Les Chataigners Ehpad (hospital establishment for dependent elderly people) opened an intergenerational nursery, La maison d Anna, which can accommodate 12 children. The facility provides an opportunity for the elderly and very young children to meet and interact. The facility was made possible by a legacy from Anna, a former resident. Photograph by Jean-Francois Fort / Hans Lucas. France, Chauvigny dans le departement de la Vienne, 2025- 06-13. Dans une creche, deux personnes agees parlent et jouent avec des enfants de moins d un an surveilles par une aide puericultrice. L Ehpad Les Chataigners a ouvert il y a quelques mois une creche intergenerationnelle La maison d Anna pouvant accueillir 12 enfants. Le lieu permet donc la rencontre et les echanges entre les personnes agees et les tres jeunes enfants. La structure a pu etre creee grace au leg d Anna, une ancienne residente. Photographie de Jean-Francois Fort / Hans Lucas. (Photo by Jean-François FORT / Hans Lucas via AFP)
Elkapható-e az öregedés?
Fotó: JEAN-FRANCOIS FORT / Hans Lucas

Elkaphatjuk másoktól az öregedést

Amikor a HMGB1 kiszabadul, alacsony oxigénszintnek van kitéve, és redukált állapotba kerül, biológiai láncreakciót indít el, ami öregedést okoz a közeli egészséges sejtekben. A sejtek abbahagyják az osztódást, gyulladásos jeleket bocsátanak ki, és olyan folyamatba kezdenek, melynek során hasonlóvá válnak azokhoz, amelyek mérgező anyagnak voltak kitéve. 

Az oxidált HMGB1 változat úgy tűnik, nem avatkozik mások dolgába. Nem öregíti a többi sejtet, nem gerjeszt gyulladást.

A kutatócsoport ezt emberi vese-, tüdő-, izom- és bőrsejteken tesztelte, és az eredmény mindig ugyanaz volt: a redukált HMGB1 megöregítette őket. Ezután egereken próbálták ki. Fiatal egerekbe redukált HMGB1-et fecskendeztek. Egy héten belül már az öregedés jeleit mutatták.

Megállítható-e az öregedés folyamata?

Még árulkodóbb volt, amikor a kutatók a 70-es és 80-as éveikben járó emberek vérét vizsgálták; jelentősen több redukált HMGB1-et találtak, mint a 40-es éveikben járó emberekében. Ugyanez igaz volt az idős egerekre is.

Talán egy nap ez a kutatás segít majd megállítani az öregedés folyamatát. De egyelőre, ha valakit vagy valamit keresünk, akit vagy amit okolhatunk az öregedésedért, a HMGB1 kéznél van, hogy rázúdítsuk a dühünket. 

 

