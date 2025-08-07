Hírlevél

Rendkívüli

Trump terve bevált, hiába kételkedtek benne sokan

öregedés

Nem is sejted, melyik szerved öregszik a leggyorsabban

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Egy új kutatás szerint testünk különböző részei eltérő ütemben változnak az idő múlásával. Az öregedő szervek felismerése új lehetőségeket nyit az öregedés megértésére és lassítására.
öregedésszervezetemberi testszív- és érrendszeri betegségeköregedési folyamatszervszív- és érrendszer

Az öregedés az élet elkerülhetetlen velejárója, de egy új tanulmány alapján úgy tűnik, nem minden testrészünk állapota hanyatlik azonos tempóban. A kutatók szerint az öregedő szervek közül az aorta lehet az egyik első, amely már 30 éves korban változásokat mutat (a tanulmányban az aortát szervként kezelték a kutatók). 

Öregedő szervek: az aorta már 30 éves korban öregedni kezd, és fehérjékkel jelzi a változást a test többi részének – állítják a kutatók.
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A friss tudományos eredmények szerint ez a szerv olyan fehérjéket bocsát ki, amelyek a test többi részének öregedését is gyorsíthatják.

Öregedő szervek: nem egyszerre indul mindenhol a folyamat

A Kínai Tudományos Akadémia kutatói egyedülálló módon nem az egész test öregedését nézték, hanem az egyes szervrendszerek változásait külön-külön vizsgálták. A cél egy úgynevezett „öregedési térkép” elkészítése volt, amely megmutatja, hogyan alakulnak az egyes szervek fehérjeszintjei az idő előrehaladtával.

A kutatók 50 éven át követték a különféle szövetek fehérjemintázatait, így létrejött az úgynevezett proteomikai öregedési tervrajz. Ebből kiderült, hogy az öregedés főként 50 éves korban gyorsul fel, de már 30 éves kortól láthatók kezdeti a jelek, amelyek bizonyos szervek esetében meglehetősen látványosak.

Az aorta a leggyorsabban öregedő szervünk

Az aorta mutatta a legjelentősebb és legfolyamatosabb fehérjeváltozásokat az emberi élet során”

 – írták a tanulmány szerzői. 

Miközben 30 éves korig a legtöbb szervben alacsony maradt a fehérjeváltozások aránya, az aortában, a lépben és a mellékvesében már ekkor komoly átalakulások zajlottak. Különösen a mellékvese esetében volt szembetűnő a hormonháztartás változása, ami a kutatók szerint kulcsszerepet játszhat a szisztémás öregedés elindításában.

Öregedésgyorsító fehérjék

Guang-Hui Liu professzor, a tanulmány egyik vezető szerzője szerint az erek egy GAS6 nevű fehérjetípust közvetítenek, amelyek más szervekben is gyorsítják az öregedést. 

Az aorta tehát nemcsak korán öregszik, de biológiai riasztóként is funkcionál: idő előtt jelzi a test többi részének, hogy változások jönnek.

Mire lehet jó a felfedezés?

A tanulmány új megközelítést kínál az öregedéskutatásban. Ahelyett, hogy a szerveket elszigetelten vizsgálná, azt figyeli, hogyan kommunikálnak egymással a véráram útján. Ez a szemlélet segíthet meghatározni, mely szervek öregednek leggyorsabban, és hogy miként lehetne semlegesíteni az általuk kibocsátott „öregedést serkentő fehérjéket”.

Ha ezeket a kulcsszerveket sikerül célba venni, talán lelassíthatjuk a szervezet általános hanyatlását, és csökkenthetjük a krónikus betegségek kockázatát is”

 – magyarázta Liu.

A kutatás a Cell című rangos tudományos folyóiratban jelent meg.

 

