Kiadták a figyelmeztetést: megvakíthat napjaink egyik legnépszerűbb gyógyszere

A modern GLP-1-alapú terápiák – mint a szemaglutid (Ozempic, Wegovy) vagy a tirzepatid (Mounjaro) – forradalmasították a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás kezelését. Hatásukra a betegek könnyebben kontrollálhatják a vércukorszintet, csökken az éhségérzet, és javulnak a szív-érrendszeri kilátások. A legújabb vizsgálatok azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy bár rendkívül ritka, a súlyos látásvesztés is szerepel az Ozempic mellékhatások között.
A tudósok egy ritka állapotra, a nem-arteritiszes elülső ischaemiás opticus neuropathiára, röviden NAION-ra figyelmeztetnek. Ez hirtelen, fájdalmatlan látásromlással jár, és legtöbbször csak az egyik szemet érinti. Kialakulásakor a látóideg vérellátása megszakad, így a beteg sokszor ébredéskor azt tapasztalja, hogy látása egyik pillanatról a másikra megváltozott. A köznyelvben emiatt „szemsztróknak” is nevezik.
Mivel a NAION kezelése nem megoldott, a megelőzés és a gyors orvosi beavatkozás a legfontosabb.
Egy 2024-es amerikai tanulmány szerint a szemaglutidot szedők körében többszörösére emelkedett a NAION előfordulásának kockázata. Egy 2025-ös nagy adatbázis-elemzés azonban már jóval árnyaltabb képet adott: a GLP-1-gyógyszert szedők körében az abszolút kockázat alacsony maradt (0,04% a 0,02%-os kontrollcsoporthoz képest).
Más kutatások nem találtak szignifikáns kockázatnövekedést, sőt: a diabéteszes retinopátia egyes szövődményei ritkábban igényeltek invazív beavatkozást a GLP-1-csoportban.
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) farmakovigilanciai bizottsága 2025-ben úgy döntött, hogy
a NAION-t a szemaglutid-tartalmú készítmények „nagyon ritka” mellékhatásaként kell feltüntetni.
Ez azt jelenti, hogy legfeljebb tízezer felhasználóból egyet érinthet. A döntés után a Ozempic, a Wegovy és a Rybelsus betegtájékoztatóját ennek megfelelően módosították.
Azok a betegek, akiknél fennállnak érrendszeri kockázati tényezők – például cukorbetegség, magas vérnyomás vagy alvási apnoe –, nagyobb eséllyel lehetnek érintettek. Bizonyos anatómiai eltérések, például látóidegfő-rendellenességek is fokozhatják a rizikót.
Az ún. „csodainjekciók” valóban forradalmasították a cukorbetegség és az elhízás kezelését. Ugyanakkor az Ozempic mellékhatások között megjelent a ritka, de súlyos látásvesztés kockázata is. Ezért a pácienseknek és orvosoknak közösen kell mérlegelniük a terápia előnyeit és a lehetséges veszélyeket, miközben a rendszeres szemészeti kontroll minden érintett számára elengedhetetlen.