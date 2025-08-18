Kiadták a figyelmeztetést: megvakíthat napjaink egyik legnépszerűbb gyógyszere

A modern GLP-1-alapú terápiák – mint a szemaglutid (Ozempic, Wegovy) vagy a tirzepatid (Mounjaro) – forradalmasították a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás kezelését. Hatásukra a betegek könnyebben kontrollálhatják a vércukorszintet, csökken az éhségérzet, és javulnak a szív-érrendszeri kilátások. A legújabb vizsgálatok azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy bár rendkívül ritka, a súlyos látásvesztés is szerepel az Ozempic mellékhatások között.

Fotó: CHASSENET / BSIP

Ozempic mellékhatások: mi az a NAION, vagyis a „szemsztrók”?

A tudósok egy ritka állapotra, a nem-arteritiszes elülső ischaemiás opticus neuropathiára, röviden NAION-ra figyelmeztetnek. Ez hirtelen, fájdalmatlan látásromlással jár, és legtöbbször csak az egyik szemet érinti. Kialakulásakor a látóideg vérellátása megszakad, így a beteg sokszor ébredéskor azt tapasztalja, hogy látása egyik pillanatról a másikra megváltozott. A köznyelvben emiatt „szemsztróknak” is nevezik.

Mivel a NAION kezelése nem megoldott, a megelőzés és a gyors orvosi beavatkozás a legfontosabb.

Mit mutatnak a legújabb kutatások?

Egy 2024-es amerikai tanulmány szerint a szemaglutidot szedők körében többszörösére emelkedett a NAION előfordulásának kockázata. Egy 2025-ös nagy adatbázis-elemzés azonban már jóval árnyaltabb képet adott: a GLP-1-gyógyszert szedők körében az abszolút kockázat alacsony maradt (0,04% a 0,02%-os kontrollcsoporthoz képest).

Más kutatások nem találtak szignifikáns kockázatnövekedést, sőt: a diabéteszes retinopátia egyes szövődményei ritkábban igényeltek invazív beavatkozást a GLP-1-csoportban.

Az EMA hivatalos álláspontja

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) farmakovigilanciai bizottsága 2025-ben úgy döntött, hogy

a NAION-t a szemaglutid-tartalmú készítmények „nagyon ritka” mellékhatásaként kell feltüntetni.

Ez azt jelenti, hogy legfeljebb tízezer felhasználóból egyet érinthet. A döntés után a Ozempic, a Wegovy és a Rybelsus betegtájékoztatóját ennek megfelelően módosították.

Kik vannak akkor nagyobb veszélyben?

Azok a betegek, akiknél fennállnak érrendszeri kockázati tényezők – például cukorbetegség, magas vérnyomás vagy alvási apnoe –, nagyobb eséllyel lehetnek érintettek. Bizonyos anatómiai eltérések, például látóidegfő-rendellenességek is fokozhatják a rizikót.