Nők millióit érinti Palvin Barbara szörnyű betegsége

Palvin Barbara endometriózisa hosszú éveken át erős görcsöket, rendszertelen vérzést, fáradtságot és álmatlan éjszakákat okozott a modellnek. Bár sokáig úgy hitte, ez minden nő életének természetes velejárója, végül szakemberhez fordult. A vizsgálatok után három hónappal meg is operálták, és azóta először élhette meg, milyen az, amikor a menstruáció nem jár elviselhetetlen fájdalommal, a tünetek sokat enyhültek. A modell hangsúlyozta: az endometriózis betegség nem mindig mutatható ki hagyományos nőgyógyászati ellenőrzés során, a felismeréshez sokszor elengedhetetlen a speciális, célzott vizsgálat.
Az endometriózis lényege, hogy a méhnyálkahártyához hasonló szövet, az endometrium a méhen kívül, például a petefészkeken, a hashártyán vagy a belek falán is megtelepszik. Ez a szövet a hormonális ciklus hatására ugyanúgy viselkedik, mint a méh belsejében: megvastagszik, bevérzik, majd gyulladást, cisztákat és összenövéseket okoz. Nem véletlen, hogy a betegeknél gyakran erős görcsök, tartós kismedencei fájdalom, puffadás, kimerültség vagy éppen meddőség jelentkezik. A WHO adatai szerint a világon minden tizedik termékeny korú nő érintett, így a meddőség endometriózis esetén különösen gyakori probléma.
Az endometriózis kialakulásának oka máig nem ismert, ugyanakkor több elmélet is született. Az egyik legelfogadottabb magyarázat szerint a méhnyálkahártya sejtjei a szervezeten belül más helyekre is eljuthatnak.
Normál esetben az immunrendszer megakadályozza ezek megtapadását és szaporodását, de legyengült védekezőképesség mellett a sejtek növekedésnek indulhatnak, ami a betegség kialakulásához vezet.
Az endometriózis diagnózis felállítása rendkívül nehéz, hiszen a tünetek könnyen összekeverhetők más betegségek jeleivel, például az irritábilis bél szindrómával vagy a kismedencei gyulladással. Nem ritka, hogy a nők éveken át orvostól orvosig vándorolnak, miközben nem kapnak megnyugtató válaszokat panaszaikra. Ez az egyik oka annak, hogy világszerte átlagosan hét év telik el az első panaszok megjelenésétől a biztos diagnózisig. A hagyományos ultrahangvizsgálat gyakran nem elég, a betegség ugyanis rejtőzködő. Endometriózis gyanúja esetén a biztos felismeréshez sokszor laparoszkópia szükséges, hiszen ez a módszer közvetlen betekintést enged a hasüregbe.
Az endometriózis vizsgálat több lépésből állhat. Az első egy célzott ultrahang vagy MRI, amely megmutathatja a nagyobb cisztákat, de egy negatív eredmény önmagában nem zárja ki a betegséget. A végső bizonyosságot sokszor a laparoszkópos endometriózis műtét adja, amely nemcsak diagnosztikai, hanem terápiás lehetőség is: az operáció során a károsodott szövetek eltávolíthatók, ami növelheti a későbbi kezelések eredményességét, illetve javíthatja a tervezett terhességek esélyeit.
A leggyakoribb panasz a hónapról hónapra jelentkező, elviselhetetlenül fájdalmas menstruáció, amely sokszor a legerősebb fájdalomcsillapítóra sem reagál. A tartós kismedencei fájdalom a ciklus más szakaszaiban is jelen lehet, és sok nő panaszkodik fájdalomra szexuális együttlét közben, vizeléskor vagy székeléskor.
Emellett előfordulhat
Ezek a tünetek együtt komoly terhet rónak a mindennapokra, befolyásolják a munkát, a párkapcsolatot és az életminőséget.
Az endometriózis kezelése mindig személyre szabott. Enyhébb esetekben a hormonális terápia – például a fogamzásgátlók vagy a progesztogének – mérsékelhetik a tüneteket, a hormonterápia endometriózis esetén gyakran elsőként választott módszer. A mindennapokat nehezítő fájdalmakra a fájdalomcsillapítás endometriózis mellett is kulcsfontosságú.
Súlyosabb esetekben viszont a laparoszkópos endometriózis műtét jelenthet megoldást, amely során a gócokat eltávolítják, és ezzel sokszor tartós javulás érhető el. A beavatkozás után rendszerint hormonkezelés szükséges, hogy csökkentsék a kiújulás kockázatát.
Az endometriózis terhesség esélyét csökkentheti, de nem teszi lehetetlenné. Sok nő spontán módon esik teherbe, másoknak azonban segítségre, például lombikprogramra van szükségük. A döntés arról, hogy a műtét vagy a hormonkezelés segíti inkább a sikeres fogantatást, mindig egyéni mérlegelést igényel.
Az biztos, hogy a meddőség esetén időben elvégzett endometriózis vizsgálat és a célzott kezelés nagyban javíthatja a kilátásokat.
Palvin Barbara endometriózisa jól mutatja, hogy a fájdalmat nem kell és nem is szabad természetesnek tekinteni. Gyakori tévhit, hogy az erős menstruációs görcs a ciklus velejárója, emiatt azonban sok nő későn fordul orvoshoz, és nem kap időben megfelelő ellátást. Bár az endometriózis jelenleg nem gyógyítható teljesen, célzott vizsgálatokkal és személyre szabott terápiával jelentősen javítható az érintettek életminősége.