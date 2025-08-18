Nők millióit érinti Palvin Barbara szörnyű betegsége

Palvin Barbara endometriózisa hosszú éveken át erős görcsöket, rendszertelen vérzést, fáradtságot és álmatlan éjszakákat okozott a modellnek. Bár sokáig úgy hitte, ez minden nő életének természetes velejárója, végül szakemberhez fordult. A vizsgálatok után három hónappal meg is operálták, és azóta először élhette meg, milyen az, amikor a menstruáció nem jár elviselhetetlen fájdalommal, a tünetek sokat enyhültek. A modell hangsúlyozta: az endometriózis betegség nem mindig mutatható ki hagyományos nőgyógyászati ellenőrzés során, a felismeréshez sokszor elengedhetetlen a speciális, célzott vizsgálat.

Palvin Barbara endometriózisát műtéti úton kezelték. A magyar modell a beavatkozás után számolt be arról, hogyan javult az életminősége a kezelésnek köszönhetően.

Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Palvin Barbara endometriózisa: mi történik a betegek szervezetében?

Az endometriózis lényege, hogy a méhnyálkahártyához hasonló szövet, az endometrium a méhen kívül, például a petefészkeken, a hashártyán vagy a belek falán is megtelepszik. Ez a szövet a hormonális ciklus hatására ugyanúgy viselkedik, mint a méh belsejében: megvastagszik, bevérzik, majd gyulladást, cisztákat és összenövéseket okoz. Nem véletlen, hogy a betegeknél gyakran erős görcsök, tartós kismedencei fájdalom, puffadás, kimerültség vagy éppen meddőség jelentkezik. A WHO adatai szerint a világon minden tizedik termékeny korú nő érintett, így a meddőség endometriózis esetén különösen gyakori probléma.

Az endometriózis kialakulásának oka máig nem ismert, ugyanakkor több elmélet is született. Az egyik legelfogadottabb magyarázat szerint a méhnyálkahártya sejtjei a szervezeten belül más helyekre is eljuthatnak.

Normál esetben az immunrendszer megakadályozza ezek megtapadását és szaporodását, de legyengült védekezőképesség mellett a sejtek növekedésnek indulhatnak, ami a betegség kialakulásához vezet.

Miért késik a diagnózis?

Az endometriózis diagnózis felállítása rendkívül nehéz, hiszen a tünetek könnyen összekeverhetők más betegségek jeleivel, például az irritábilis bél szindrómával vagy a kismedencei gyulladással. Nem ritka, hogy a nők éveken át orvostól orvosig vándorolnak, miközben nem kapnak megnyugtató válaszokat panaszaikra. Ez az egyik oka annak, hogy világszerte átlagosan hét év telik el az első panaszok megjelenésétől a biztos diagnózisig. A hagyományos ultrahangvizsgálat gyakran nem elég, a betegség ugyanis rejtőzködő. Endometriózis gyanúja esetén a biztos felismeréshez sokszor laparoszkópia szükséges, hiszen ez a módszer közvetlen betekintést enged a hasüregbe.