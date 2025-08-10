Égi tűzijáték: jön a Perseidák meteorraj

A Perseidák nem véletlenszerű jelenség, hanem kiszámítható kozmikus esemény, amely minden évben augusztus közepén éri el tetőpontját.

Látványos kép a Perseidák meteorraj egyik felvillanásáról

Fotó: HU JINGWEN / XINHUA

A Perseidák egy üstökös maradványai

A Perseida meteorok a Swift-Tuttle üstökös által hátrahagyott törmelékből származnak, amely körülbelül 133 évente tesz meg egy teljes keringést a Nap körül. A Swift-Tuttle üstököst 1862-ben egymástól függetlenül fedezett fel Lewis Swift és Horace Tuttle, az üstökös pályája mentén por- és részecskenyomot hagy maga után.

Amikor a Föld éves Nap körüli útja során áthalad ezen a törmelékzónán, ezek a részecskék másodpercenként 59 km-es sebességgel (több mint 210 000 km/óra) lépnek be légkörünkbe. A légkörben való elégésük során keletkező súrlódás hozza létre azokat a fényes csíkokat, amelyeket megfigyelhetünk.

Érdekes módon a legtöbb Perseida meteor nem nagyobb egy homokszemcsénél, mégis hatalmas sebességük elegendő energiát termel ahhoz, hogy látható fényt hozzanak létre, amely több mint 100 kilométerről is észlelhető.

Kiváló megfigyelési feltételek Magyarországon

Magyarország kivételes lehetőségeket kínál a Perseidák megfigyelésére földrajzi elhelyezkedése és a vidéki területek viszonylag alacsony fényszennyezettsége miatt. A magyar vidék, nyílt síkságaival és az északi hegyvonulatok magasabb megfigyelőhelyeivel ideális feltételeket biztosít a csillaghullás megfigyelésére. A CSFK (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) kutatói szerint a legjobb megfigyelési időszak általában éjfél és hajnal között van, amikor a Perseus csillagkép magasabbra emelkedik az északkeleti égbolton.

Az optimális megfigyeléshez Magyarországon a szakértők azt javasolják, hogy keressünk olyan helyszíneket, amelyek távol esnek a városi fényszennyezéstől. A Hortobágyi Nemzeti Park, a Bükk-hegység és a Balaton környéki területek különösen sötét égboltot kínálnak.

A Magyar Tudományos Akadémia csillagászai szerint a megfigyelőknek körülbelül 20 percre van szükségük, hogy szemük alkalmazkodjon a sötétséghez. A csúcsaktivitás idején, amely általában augusztus 11-13. között van, ideális körülmények között akár óránként 50-100 meteor is látható lehet. Számos csillagászati jelenséggel ellentétben, amelyek speciális felszerelést igényelnek, a Perseidák szabad szemmel is tökéletesen élvezhetők.