Valami megmagyarázhatatlan dologra bukkant a NASA a Marson

A rover egy különös kőzetdarabot észlelt a bolygó felszínén, amely egy megkopott középkori sisakra hasonlít. A felvételt a Mastcam-Z műszer készítette 2025. augusztus 5-én. A kőzet csúcsos teteje és gödrös, egyenetlen felszíne valóban a századokkal ezelőtt kovácsolt páncélokra emlékeztet. A Földön kémiai mállás, ásványi kiválás vagy vulkáni tevékenység nyomán alakulhatnak ki hasonló csomós textúrák. A Perseverance marsjáró már 2025 márciusában is talált egy hasonló formációt - írja a Live Science.

A Perseverance marsjáró által felfedezett különös szikladarab.

Fotó: NASA/JPL-Caltech/ASU

Mik lehetnek a Perseverance marsjárója által felfedezett kőzet gömböcskéi?

A kutatókat leginkább a kőzetben látható apró szferulák érdeklik.

Ez a sisak alakú kőzet azért különleges, mert szinte teljes egészében szferulákból épül fel, tehát nem csak a formája miatt figyelemre méltó”

– mondta David Agle, a NASA Sugárhajtású Laboratóriumának szóvivője a Space.com-nak.

A szferulák apró, többnyire gömb alakú ásványi képződmények, amelyek gyakran kőzetekben jelennek meg. A Marson akkor alakulhatnak ki, amikor víz áramlik át az üledékes rétegeken, és az oldott anyagok apró gömbökké kristályosodnak. A Földön is találunk hasonló képződményeket például vulkáni hamuban vagy üledékes kőzetekben. Természetesen előfordulhat, hogy más geológiai folyamatok révén is kialakulhatnak szferulák, ezek lehetőségét a Perseverance kutatócsoportja is vizsgálja.

A Mastcam-Z kamerarendszer nagy felbontású, nagyítható képeket készít. Segítségével a kutatók távolról is észrevehetik a különleges alakzatokat, például a szferulákkal borított kőzeteket.

A Perseverance jelenleg a Jezero-kráter északi peremét vizsgálja.