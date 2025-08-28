Milliókat tehet rákossá, amit az Atlanti-óceán fenekén találtak

Hírlevél

Komoly veszélyre figyelmeztet francia kutatók egy csoportja. Immár közel 50 éve több mint 200 000 hordó radioaktív hulladék hever az Atlanti-óceán fenekén. A szennyezés annak az időszaknak a káros maradványa, amikor a nukleáris anyagok tengerbe süllyesztését még biztonságosnak tartották.
Atlanti-óceánradioaktív anyagradioaktív hulladékkörnyezetszennyezésradioaktív szennyezésrákradioaktív bomlásradioaktív sugárzásóceántenger

1946 és 1990 között több európai ország – köztük Franciaország és az Egyesült Királyság – radioaktív anyaggal teli, aszfalttal és betonnal lezárt hordókat süllyesztett az óceánba. Ma ezek a konténerek több ezer méter mélyen, Franciaországtól több száz kilométerre nyugszanak. A tudósok attól tartanak, hogy a szennyeződés bekerülhet a tengeri táplálékláncba, és így az emberek által fogyasztott halakba is. A rejtett radioaktív hulladék hosszú távon szövetkárosodást és daganatos betegségeket okozhat.

Radioaktív hulladékot tartalmazó hordó az Atlanti-óceán mélyén.
Radioaktív hulladékot tartalmazó hordó az Atlanti-óceán mélyén.
Fotó: Ifremer / Epaulard (1984)

Nyomozás a radioaktív hulladékok után – mintákat vettek az óceánból

Francia kutatók két expedíció során eddig 3355 hordót azonosítottak. A csapat szonárral és automatikusan működő víz alatti robottal térképezte fel a tenger fenekét, mintegy 640 kilométerre a francia partoktól. A jövő évben induló második küldetés a vízből, az üledékrétegből és a tengeri élőlényekből fog mintákat venni, hogy felmérje a radionuklidok – vagyis radioaktív sugárzást kibocsátó, instabil atommagok – mennyiségét. A kutatók a háttérsugárzást is vizsgálják, hogy elkülönítsék a balesetekből vagy erőművekből eredő radioaktív szennyezést a hordók kibocsátásától.

Azt gondolták, biztonságos lesz radioaktív hulladékot tárolni az óceánban

Az óceáni radioaktív hulladék első lerakását a nemzeti hatóságok felügyelték, később a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vette át az irányítást. A 34 tagországot tömörítő szervezet a nukleáris biztonság, a technológia és a hulladékgazdálkodás összehangolásáért felel.

1967-ben az NAÜ felügyelete mellett kísérleti lerakást végeztek, majd előírásokat vezettek be a konténerek biztonságára. A Vizcayai-öböl külső, nagy mélységű része lett a fő lerakóhely.

Tizenöt év alatt az európai országok körülbelül 42 petabecquerelnyi kis aktivitású radioaktív hulladékot süllyesztettek el az Északkelet-Atlanti-óceánban. Bár ez másodpercenként 42 billiárd bomlásnak felel meg, a hulladék többsége kis aktivitású. A több ezer hordónyi radioaktív hulladék nagy területen szóródik szét, ezért a szakértők szerint az emberre gyakorolt közvetlen kockázat alacsony. 

A tengeri élővilágra és a táplálékláncra gyakorolt hosszú távú hatások azonban aggasztóak.

Premières plongées de l'AUV Ulyx, depuis le navire Europe, au large de Toulon, lors de la campagne ESSCORAL20.  Cinquième engin submersible de la Flotte, Ulyx appartient à la famille des AUV (Autonomous Underwater Vehicle), ces robots sous-marins autonomes qui sont en capacité de réaliser des plongées sans lien physique avec le navire de surface. Courant 2021, il sera qualifié jusqu'à 6000 mètres d'immersion maximum ; ses fonctions et ses équipements seront mis au point en conditions opérationnelles. Ulyx sera au service des sciences océaniques au cours de l'année 2022. Plus d'informations : UlyX
Összesen 6000 négyzetkilométernyi területet vizsgálnak majd a küldetések során.
Fotó: AUTIN Timothee

Mi volt valójában a hordókban?

A lerakott anyag körülbelül egyharmada trícium volt, amely gyenge sugárzást bocsát ki, ezért jelentéktelennek számít. A többi rész főként béta- és gamma-sugárzókból állt, amelyek évek vagy évtizedek alatt veszítik el aktivitásukat. A radioaktív hulladék mintegy két százaléka alfa bomlású volt.

A nagy mélységű lerakást biztonságosabbnak tartották, mint a sekélyvizes megoldást. A konténerek célja az volt, hogy lassítsák, de ne akadályozzák meg teljesen a radioaktív anyagok kiszivárgását, így a rövid felezési idejű anyagok néhány év alatt lebomolhattak. A hordók becsült élettartama 20–26 év volt, ez azonban már régen lejárt. Bár nem a legveszélyesebb anyagokat tartalmazzák, a kutatók szerint így is hosszú távú kockázatot jelenthetnek.

Egyes radionuklidok, például a stroncium-90, a kalciumhoz hasonlóan viselkednek, így a tengeri élőlények felvehetik őket. Ez lehetővé teszi, hogy bekerüljenek a táplálékláncba. A radionuklidok felezési ideje évek és évmilliárdok között változik: 

a cézium-137 például 30 évig, a plutónium-241 13 évig, az urán-238 pedig 4,5 milliárd évig marad aktív.

Hónapok múlva érkezhetnek a mintaelemzés eredményei

A francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS) vezette expedíció júniusban indult a nyugat-franciaországi Brestből a L’Atalante kutatóhajóval. A 4,5 méter hosszú, autonóm módon működő robot feltérképezte a tengerfeneket, és 9 méterről lefényképezte a hordókat. Eddig körülbelül 50-et dokumentáltak vizuálisan.

A felvételeken látszik, hogy egyes hordók épek, mások korrodálódtak vagy deformálódtak. Sokra helyhez kötött élőlények, például tengeri rózsák telepedtek. Néhány esetben ismeretlen anyag szivárgását is észlelték, amely valószínűleg bitumen. A bitumen fekete, ragacsos szénhidrogén-keverék, amely természetes úton is előfordul, illetve a kőolaj-feldolgozás mellékterméke is lehet.

A radioaktív hulladékok keresése során használt, autonóm módon működő tengeralattjáró.
A radioaktív hulladékok keresése során használt, autonóm módon működő tengeralattjáró.
Fotó: Bodenes Ambre (2020) / Ifremer

A csapat csapdákat helyezett ki halak és rákok begyűjtésére. Több mélységtartományból is vízmintákat vettek, a felszíntől egészen 4700 méteres mélységig. 

Összesen 

  • 5000 liter víz, 
  • 345 üledékmag 
  • és 19 biológiai minta került a laborba.

„A fedélzeti műszerek a természetes háttérsugárzáshoz közeli értékeket mutattak” – írta a csapat a blogján. „A víz-, üledék- és halminták részletes laboratóriumi elemzése azonban hónapokig tart.” A radioaktív mérések mellett a kutatók PFAS-vegyületeket is keresnek, amelyek tartósan megmaradnak a környezetben és szintén rákkeltők lehetnek.

 

