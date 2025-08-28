Milliókat tehet rákossá, amit az Atlanti-óceán fenekén találtak

1946 és 1990 között több európai ország – köztük Franciaország és az Egyesült Királyság – radioaktív anyaggal teli, aszfalttal és betonnal lezárt hordókat süllyesztett az óceánba. Ma ezek a konténerek több ezer méter mélyen, Franciaországtól több száz kilométerre nyugszanak. A tudósok attól tartanak, hogy a szennyeződés bekerülhet a tengeri táplálékláncba, és így az emberek által fogyasztott halakba is. A rejtett radioaktív hulladék hosszú távon szövetkárosodást és daganatos betegségeket okozhat.

Radioaktív hulladékot tartalmazó hordó az Atlanti-óceán mélyén.

Fotó: Ifremer / Epaulard (1984)

Nyomozás a radioaktív hulladékok után – mintákat vettek az óceánból

Francia kutatók két expedíció során eddig 3355 hordót azonosítottak. A csapat szonárral és automatikusan működő víz alatti robottal térképezte fel a tenger fenekét, mintegy 640 kilométerre a francia partoktól. A jövő évben induló második küldetés a vízből, az üledékrétegből és a tengeri élőlényekből fog mintákat venni, hogy felmérje a radionuklidok – vagyis radioaktív sugárzást kibocsátó, instabil atommagok – mennyiségét. A kutatók a háttérsugárzást is vizsgálják, hogy elkülönítsék a balesetekből vagy erőművekből eredő radioaktív szennyezést a hordók kibocsátásától.

Azt gondolták, biztonságos lesz radioaktív hulladékot tárolni az óceánban

Az óceáni radioaktív hulladék első lerakását a nemzeti hatóságok felügyelték, később a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vette át az irányítást. A 34 tagországot tömörítő szervezet a nukleáris biztonság, a technológia és a hulladékgazdálkodás összehangolásáért felel.

1967-ben az NAÜ felügyelete mellett kísérleti lerakást végeztek, majd előírásokat vezettek be a konténerek biztonságára. A Vizcayai-öböl külső, nagy mélységű része lett a fő lerakóhely.

Tizenöt év alatt az európai országok körülbelül 42 petabecquerelnyi kis aktivitású radioaktív hulladékot süllyesztettek el az Északkelet-Atlanti-óceánban. Bár ez másodpercenként 42 billiárd bomlásnak felel meg, a hulladék többsége kis aktivitású. A több ezer hordónyi radioaktív hulladék nagy területen szóródik szét, ezért a szakértők szerint az emberre gyakorolt közvetlen kockázat alacsony.