Milliókat tehet rákossá, amit az Atlanti-óceán fenekén találtak

1946 és 1990 között több európai ország – köztük Franciaország és az Egyesült Királyság – radioaktív anyaggal teli, aszfalttal és betonnal lezárt hordókat süllyesztett az óceánba. Ma ezek a konténerek több ezer méter mélyen, Franciaországtól több száz kilométerre nyugszanak. A tudósok attól tartanak, hogy a szennyeződés bekerülhet a tengeri táplálékláncba, és így az emberek által fogyasztott halakba is. A rejtett radioaktív hulladék hosszú távon szövetkárosodást és daganatos betegségeket okozhat.
Francia kutatók két expedíció során eddig 3355 hordót azonosítottak. A csapat szonárral és automatikusan működő víz alatti robottal térképezte fel a tenger fenekét, mintegy 640 kilométerre a francia partoktól. A jövő évben induló második küldetés a vízből, az üledékrétegből és a tengeri élőlényekből fog mintákat venni, hogy felmérje a radionuklidok – vagyis radioaktív sugárzást kibocsátó, instabil atommagok – mennyiségét. A kutatók a háttérsugárzást is vizsgálják, hogy elkülönítsék a balesetekből vagy erőművekből eredő radioaktív szennyezést a hordók kibocsátásától.
Az óceáni radioaktív hulladék első lerakását a nemzeti hatóságok felügyelték, később a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vette át az irányítást. A 34 tagországot tömörítő szervezet a nukleáris biztonság, a technológia és a hulladékgazdálkodás összehangolásáért felel.
1967-ben az NAÜ felügyelete mellett kísérleti lerakást végeztek, majd előírásokat vezettek be a konténerek biztonságára. A Vizcayai-öböl külső, nagy mélységű része lett a fő lerakóhely.
Tizenöt év alatt az európai országok körülbelül 42 petabecquerelnyi kis aktivitású radioaktív hulladékot süllyesztettek el az Északkelet-Atlanti-óceánban. Bár ez másodpercenként 42 billiárd bomlásnak felel meg, a hulladék többsége kis aktivitású. A több ezer hordónyi radioaktív hulladék nagy területen szóródik szét, ezért a szakértők szerint az emberre gyakorolt közvetlen kockázat alacsony.
A tengeri élővilágra és a táplálékláncra gyakorolt hosszú távú hatások azonban aggasztóak.
A lerakott anyag körülbelül egyharmada trícium volt, amely gyenge sugárzást bocsát ki, ezért jelentéktelennek számít. A többi rész főként béta- és gamma-sugárzókból állt, amelyek évek vagy évtizedek alatt veszítik el aktivitásukat. A radioaktív hulladék mintegy két százaléka alfa bomlású volt.
A nagy mélységű lerakást biztonságosabbnak tartották, mint a sekélyvizes megoldást. A konténerek célja az volt, hogy lassítsák, de ne akadályozzák meg teljesen a radioaktív anyagok kiszivárgását, így a rövid felezési idejű anyagok néhány év alatt lebomolhattak. A hordók becsült élettartama 20–26 év volt, ez azonban már régen lejárt. Bár nem a legveszélyesebb anyagokat tartalmazzák, a kutatók szerint így is hosszú távú kockázatot jelenthetnek.
Egyes radionuklidok, például a stroncium-90, a kalciumhoz hasonlóan viselkednek, így a tengeri élőlények felvehetik őket. Ez lehetővé teszi, hogy bekerüljenek a táplálékláncba. A radionuklidok felezési ideje évek és évmilliárdok között változik:
a cézium-137 például 30 évig, a plutónium-241 13 évig, az urán-238 pedig 4,5 milliárd évig marad aktív.
A francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS) vezette expedíció júniusban indult a nyugat-franciaországi Brestből a L’Atalante kutatóhajóval. A 4,5 méter hosszú, autonóm módon működő robot feltérképezte a tengerfeneket, és 9 méterről lefényképezte a hordókat. Eddig körülbelül 50-et dokumentáltak vizuálisan.
A felvételeken látszik, hogy egyes hordók épek, mások korrodálódtak vagy deformálódtak. Sokra helyhez kötött élőlények, például tengeri rózsák telepedtek. Néhány esetben ismeretlen anyag szivárgását is észlelték, amely valószínűleg bitumen. A bitumen fekete, ragacsos szénhidrogén-keverék, amely természetes úton is előfordul, illetve a kőolaj-feldolgozás mellékterméke is lehet.
A csapat csapdákat helyezett ki halak és rákok begyűjtésére. Több mélységtartományból is vízmintákat vettek, a felszíntől egészen 4700 méteres mélységig.
Összesen
„A fedélzeti műszerek a természetes háttérsugárzáshoz közeli értékeket mutattak” – írta a csapat a blogján. „A víz-, üledék- és halminták részletes laboratóriumi elemzése azonban hónapokig tart.” A radioaktív mérések mellett a kutatók PFAS-vegyületeket is keresnek, amelyek tartósan megmaradnak a környezetben és szintén rákkeltők lehetnek.