Rátalálhattak az étrendre, ami megakadályozza a rák kialakulását

A megfelelő étrend nemcsak a testsúlyra és az energiaszintre van hatással, hanem hosszú távon a daganatos betegségek megelőzésében is kulcsszerepet játszhat. A rákmegelőző étrend – amely bőségesen tartalmaz friss zöldséget, gyümölcsöt, teljes értékű gabonát, hüvelyeseket, magvakat, és minimalizálja a feldolgozott húsok fogyasztását – egy új kutatás szerint jelentős védelmet nyújthat a gyomorrák és a limfóma ellen.

A rákmegelőző étrend több daganattípus ellen is hatásosnak bizonyult.

Fotó: CRISTINA PEDRAZZINI/SCIENCE PHOT / CPD

Így találták meg az ideális rákmegelőző étrendet

A Kaliforniai Loma Linda Egyetem kutatói 79 468 észak-amerikai hetednapi adventista egészségi adatait elemezték. A résztvevők 2002 és 2007 között rákmentesek voltak, majd 2015-ig követték nyomon az állapotukat.

Az eredmények szerint a vegetáriánus étrendet követők körében

45%-kal kisebb volt a gyomorrák,

és 25%-kal ritkább a limfóma előfordulása.

Az összes daganattípus kockázata átlagosan 12%-kal csökkent.

Mit kell ennünk, hogy daganatmentesek maradjunk?

A kutatók úgy vélik, a legnagyobb előny a gyomor-bélrendszerben mutatkozik, hiszen ezek a szervek közvetlen kapcsolatban állnak az elfogyasztott ételekkel és a bélbaktériumok által termelt anyagokkal.

A feldolgozott húsok mindkét vizsgált daganatnál kockázati tényezőknek számítanak, míg a citrusfélék, a grillezett hal és hús, valamint a bőséges zöldségfogyasztás védő hatású lehet.

Más daganattípusok – például a tüdő-, petefészek- és hasnyálmirigyrák – esetében is kedvező trend látszott, bár a bizonyítékok nem érték el a statisztikai szignifikanciát. Gary Fraser, a tanulmány vezető szerzője kiemelte: „A nem vegetáriánus adventisták is egészségtudatosak, ezért meglepő, hogy ilyen markáns különbségeket találtunk.”

A tanulmány korlátai

A kutatás ugyan nagy mintán és hosszú időn át készült, oksági kapcsolatot nem tud bizonyítani, csupán erős összefüggéseket jelez. Elképzelhető, hogy a vegetáriánus étrendet követők más egészséges szokásokat is alkalmaznak – például rendszeresen mozognak vagy kerülik a dohányzást –, ami tovább javíthatja a kilátásokat.

Fontos, hogy miből áll össze az étrend

Fontos megjegyezni, hogy a rákmegelőző étrend nem feltétlenül jelent teljes vegán életmódot. A lényeg, hogy a növényi alapú ételek legyenek túlsúlyban, a feldolgozott élelmiszereket pedig korlátozzuk. A rosszul összeállított vegetáriánus étrend hiánybetegségekhez vezethet, főként ott, ahol kevés a minőségi alapanyag.

A dietetikusok szerint érdemes figyelni a fehérje-, vas-, B12-vitamin- és omega-3-zsírsav-bevitelre.

A tanulmány az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban jelent meg, és újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy a tudatos, növényi alapú étkezés hatékony eszköz lehet a daganatos betegségek megelőzésében. A kutatók szerint már az is sokat számít, ha valaki a napi étkezéseiben fokozatosan növeli a zöldség- és gyümölcsfogyasztást, és csökkenti a feldolgozott húsok arányát.