Váratlan szövetségeseket kaptunk a rák elleni harchoz

A modern orvostudomány egyik legnagyobb kihívása továbbra is a hatékony és biztonságos rákterápia megtalálása. Bár az elmúlt évtizedekben megjelentek új kezelési módszerek – a kemoterápiától a sugárterápián át az immunterápiáig –, sok esetben ezek csak ideiglenesen fékezik meg a daganatos betegségeket, ráadásul komoly mellékhatásokkal is járhatnak. Éppen ezért a kutatók világszerte olyan innovatív stratégiákon dolgoznak, amelyek célzottabban, kíméletesebben és hatékonyabban vehetik fel a harcot a rák ellen.

Baktériumokba bújtatott vírusok lehetnek a rákterápia jövője.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKN

A Columbia Egyetem tudósainak legújabb kísérlete pontosan ezt ígéri: baktériumok és vírusok szokatlan szövetségét állítja a gyógyítás szolgálatába.

Speciális rákterápia: a szalmonella kórokozója, mint szállítóeszköz

A kutatók egy CAPPSID névre keresztelt platformot fejlesztettek ki, amelynek lényege, hogy a közismert kórokozót, a Salmonella typhimurium baktériumot átalakítják egyfajta „élő kapszulává”. Ez a baktérium természeténél fogva vonzódik a daganatszövetekhez, hiszen azok belsejében kevés oxigén van, ugyanakkor bőségesen tartalmaznak tápanyagokat. Amint a szalmonella eléri a tumort, különleges feladatot hajt végre: bejuttatja a Senecavirus A nevű onkolitikus vírust a ráksejtekbe.

És hogy pontosan mi az a rákölő vírus? Olyan, természetes vagy módosított vírus, amely képes célzottan megfertőzni és elpusztítani a daganatsejteket, miközben az egészséges szöveteket nagyrészt kíméli. A Columbia kutatócsoportja most éppen ezt a képességet aknázta ki, új szintre emelve a viroterápia hatékonyságát.

Hogyan kerülik el az immunrendszer támadását?

Az eddigi viroterápia-kísérletek egyik legnagyobb akadálya az volt, hogy a beteg immunrendszere sokszor már a kezelés legelején semlegesítette a terápiás vírust. Ha a szervezetben már volt ellenanyag, az még a tumor elérése előtt elpusztította a vírust.

A CAPPSID ügyesen hidalja át ezt a problémát: a baktérium kvázi „láthatatlanná tévő köpenyt” biztosít a vírusnak. A szalmonella elrejti a vírust az immunrendszer elől, így az akadálytalanul eljut a daganatszövetbe, ahol elkezdheti pusztító tevékenységét.