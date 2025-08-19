Váratlan szövetségeseket kaptunk a rák elleni harchoz

A modern orvostudomány egyik legnagyobb kihívása továbbra is a hatékony és biztonságos rákterápia megtalálása. Bár az elmúlt évtizedekben megjelentek új kezelési módszerek – a kemoterápiától a sugárterápián át az immunterápiáig –, sok esetben ezek csak ideiglenesen fékezik meg a daganatos betegségeket, ráadásul komoly mellékhatásokkal is járhatnak. Éppen ezért a kutatók világszerte olyan innovatív stratégiákon dolgoznak, amelyek célzottabban, kíméletesebben és hatékonyabban vehetik fel a harcot a rák ellen.
A Columbia Egyetem tudósainak legújabb kísérlete pontosan ezt ígéri: baktériumok és vírusok szokatlan szövetségét állítja a gyógyítás szolgálatába.
A kutatók egy CAPPSID névre keresztelt platformot fejlesztettek ki, amelynek lényege, hogy a közismert kórokozót, a Salmonella typhimurium baktériumot átalakítják egyfajta „élő kapszulává”. Ez a baktérium természeténél fogva vonzódik a daganatszövetekhez, hiszen azok belsejében kevés oxigén van, ugyanakkor bőségesen tartalmaznak tápanyagokat. Amint a szalmonella eléri a tumort, különleges feladatot hajt végre: bejuttatja a Senecavirus A nevű onkolitikus vírust a ráksejtekbe.
És hogy pontosan mi az a rákölő vírus? Olyan, természetes vagy módosított vírus, amely képes célzottan megfertőzni és elpusztítani a daganatsejteket, miközben az egészséges szöveteket nagyrészt kíméli. A Columbia kutatócsoportja most éppen ezt a képességet aknázta ki, új szintre emelve a viroterápia hatékonyságát.
Az eddigi viroterápia-kísérletek egyik legnagyobb akadálya az volt, hogy a beteg immunrendszere sokszor már a kezelés legelején semlegesítette a terápiás vírust. Ha a szervezetben már volt ellenanyag, az még a tumor elérése előtt elpusztította a vírust.
A CAPPSID ügyesen hidalja át ezt a problémát: a baktérium kvázi „láthatatlanná tévő köpenyt” biztosít a vírusnak. A szalmonella elrejti a vírust az immunrendszer elől, így az akadálytalanul eljut a daganatszövetbe, ahol elkezdheti pusztító tevékenységét.
Zakary S. Singer, a kutatás egyik vezetője így magyarázta:
A baktériumok dinamikus, szintetikus kapszidként működnek. Olyan, mintha elbújtatnánk a vírust az immunrendszer szeme elől, és csak a tumor belsejében engednénk szabadjára.”
A módszert egerekben tesztelték, amelyek testében kétoldali, beültetett daganatokat növesztettek. Amint a tumorok elérték a 150 köbmilliméteres méretet, az állatok injekciót kaptak, amelyben 2,5 millió módosított baktériumot juttattak a szervezetükbe.
Az eredmény döbbenetes volt: két héten belül nemcsak a kezelt daganatok tűntek el, hanem a test másik oldalán lévő, közvetlenül nem kezelt tumorok is teljesen visszafejlődtek. Ez arra utal, hogy a baktériumok és vírusok együttesen olyan erős immunválaszt váltanak ki, amely az egész szervezetben segítheti a daganat leküzdését. Ez már-már egy új korszak kezdete lehet a baktériumokkal célzott rákkezelés történetében.
Bár az onkolitikus vírusok rendkívül ígéretesek, komoly kockázatot is rejthetnek: ha a vírus ellenőrizhetetlenül elszabadul, az az egészséges szövetekben is károkat okozhat. A Columbia kutatói ezért genetikai biztonsági mechanizmust építettek be a rendszerbe.
A vírust úgy módosították, hogy szaporodásához egy speciális enzimre legyen szüksége – olyasmire, amit csak a baktérium képes előállítani. Ez azt jelenti, hogy a vírus kizárólag a tumorban képes sokszorozódni, hiszen csak ott vannak jelen a baktériumok. Enélkül a vírus egyszerűen inaktív marad.
A vizsgálatok során az egerek nem mutattak súlyos mellékhatásokat, testsúlyuk megmaradt, és nem találtak kóros baktérium-felhalmozódást más szervekben, például a májban vagy a lépben.
A kutatók a CAPPSID-et modulárisnak tervezik: a jövőben elképzelhető, hogy a különböző daganattípusokhoz más-más baktérium–vírus párosítást lehet majd alkalmazni. Ez személyre szabottabb, célzottabb terápiákat tenne lehetővé.
Jonathan Pabón, a kutatás másik szerzője így fogalmazott:
Orvosi pályafutásom egyik fő célja, hogy élő gyógyszereket vigyek a klinikára. Olyan rendszert akarunk létrehozni, amely a beteg daganattípusának megfelelően kombinálja a baktériumokat és a vírusokat.”
A kutatók már szabadalmi bejegyzést is kezdeményeztek a technológiára, ami jelzi, hogy hosszabb távon klinikai alkalmazásra is számítanak. Bár még évek telhetnek el a humán kísérletekig, a szakértők úgy látják, hogy a módszer a következő évtized egyik legnagyobb áttörése lehet az onkológiai kezelésekben.
A Columbia Egyetem kutatásai új távlatot nyitnak a daganatos betegségek kezelésében. A rákterápia ezen formája – amely a baktériumok és vírusok különleges együttműködésére épül – nem csupán hatékony, de biztonságos is lehet. Bár a klinikai bevezetés még messze van, a tudományos közösség és a betegek számára is reményt adhat, hogy egyszer valóban legyőzhetővé válhatnak a daganatos betegségek.
A módszerről részletesebben a Nature Biomedical Engineering című szakfolyóiratban lehet olvasni.