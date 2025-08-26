Itt a tudományos áttörés a ráksejtek elpusztításában

A japán JAIST kutatóintézet munkatársa, Eijiro Miyako professzor vezette csoport egy úttörő, immunrendszertől független baktériumalapú rákkezelést fejlesztett ki. Az új rákterápia alapja egy speciálisan kialakított, AUN nevű baktériumkombináció.

Az új rákterápia lényege, hogy az immunrendszer közreműködése nélkül ölnék meg a daganatos sejteket. (Illusztráció)

Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR / JGT

Az új rákterápia egy régi módszert alkalmaz sikeresen

A baktériumalapú daganatkezelés gondolata egészen 1868-ig nyúlik vissza, amikor Wilhelm Busch német orvos arról számolt be, hogy egy beteg szándékos bakteriális fertőzése a tumor visszafejlődését okozta. Néhány évtizeddel később, 1893-ban William Coley már bakteriális injekciókat javasolt terápiaként, ezzel megalapozva a rák-immunterápiát. Az elmúlt 150 év során ezek az ötletek fejlett kezelésekké formálódtak, amelyek közül a legismertebbek az immunellenőrzőpont-gátlók és a CAR-T sejtterápia.

Bár sok esetben hatékonynak bizonyultak, mind az immunsejtek aktivitására támaszkodnak, így korlátozottan alkalmazhatók azoknál a betegeknél, akiknek a kemoterápia vagy sugárkezelés miatt legyengült az immunrendszere.

Az AUN-terápia ezt a problémát két, természetben előforduló baktériumtörzs kombinációjával oldja meg:

Proteus mirabilis (A-gyo) , amely képes megtelepedni a tumorokon belül,

, amely képes megtelepedni a tumorokon belül, Rhodopseudomonas palustris (UN-gyo), egy fotoszintetizáló baktérium.

Így számolja fel a daganatokat a két baktérium kooperációja

A két baktérium szorosan együttműködve rendkívüli mértékben csökkentette a daganat méretét egereknél és emberi modellekben, még az immunsejtek közvetlen bevonása nélkül, immunszupprimált környezetben is. A kezelés jól együttműködött a szervezettel, és alig okozott mellékhatásokat, ráadásul segített megelőzni a veszélyes citokinvihar kialakulását is.

Az AUN-terápia hatását több, egymást erősítő folyamat biztosította:

Célzott támadás a daganat ellen: A baktériumok képesek pontosan megcélozni a daganat ereit és magukat a rákos sejteket is, így csak a beteg szöveteket pusztítják el, az egészségeseket nem.

A baktériumok képesek pontosan megcélozni a daganat ereit és magukat a rákos sejteket is, így csak a beteg szöveteket pusztítják el, az egészségeseket nem. Átalakulás a rák környezetében: Az egyik baktériumtípus (A-gyo) a daganat saját anyagcseréjének hatására megváltoztatja a szerkezetét – ez az úgynevezett filamentáció. Az átalakulás még erősebbé teszi a baktériumokat a rákos sejtek elleni harcban.

Az egyik baktériumtípus (A-gyo) a daganat saját anyagcseréjének hatására megváltoztatja a szerkezetét – ez az úgynevezett filamentáció. Az átalakulás még erősebbé teszi a baktériumokat a rákos sejtek elleni harcban. Az arányok megváltozása a daganaton belül: Amikor a két baktérium bekerül a tumorba, eleinte szinte csak az UN-gyo van jelen. Ahogy azonban elkezdenek dolgozni, az A-gyo nagyon gyorsan elszaporodik, és szinte teljesen átveszi az irányítást. Ez azért jó, mert ez a baktérium közvetlenül a daganatot támadja.

Amikor a két baktérium bekerül a tumorba, eleinte szinte csak az UN-gyo van jelen. Ahogy azonban elkezdenek dolgozni, az A-gyo nagyon gyorsan elszaporodik, és szinte teljesen átveszi az irányítást. Ez azért jó, mert ez a baktérium közvetlenül a daganatot támadja. Kevesebb mellékhatás, kisebb kockázat: A baktériumok úgy lettek kialakítva, hogy ne okozzanak súlyos fertőzést, és csökkentsék a veszélyes mellékhatásokat, például a citokinvihar kialakulásának esélyét, ami sok immunterápiánál problémát jelent.

Minél előbb megkezdenék az emberes klinikai próbákat

Az UN-gyo baktérium csak az A-gyóval együttműködve tölti be daganatellenes szerepét: együtt kevésbé válnak kórokozóvá, miközben hatékonyabban pusztítják a rákos sejteket. A két baktérium dinamikus kölcsönhatása biztosítja a kivételes rákellenes hatékonyságot, amit a hagyományos terápiák eddig nem tudtak elérni.

A kutatási eredmények minél gyorsabb gyakorlati hasznosítása érdekében egy új céget szeretnénk létrehozni. Ez a vállalkozás segítene abban, hogy hat éven belül elkezdődhessenek az embereken végzett klinikai vizsgálatok”

– mondta Eijiro Miyako professzor, aki szerint új fejezet kezdődik a több mint 150 éve kutatott, baktériumalapú rákterápiában.