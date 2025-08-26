Itt a tudományos áttörés a ráksejtek elpusztításában

A japán JAIST kutatóintézet munkatársa, Eijiro Miyako professzor vezette csoport egy úttörő, immunrendszertől független baktériumalapú rákkezelést fejlesztett ki. Az új rákterápia alapja egy speciálisan kialakított, AUN nevű baktériumkombináció.
A baktériumalapú daganatkezelés gondolata egészen 1868-ig nyúlik vissza, amikor Wilhelm Busch német orvos arról számolt be, hogy egy beteg szándékos bakteriális fertőzése a tumor visszafejlődését okozta. Néhány évtizeddel később, 1893-ban William Coley már bakteriális injekciókat javasolt terápiaként, ezzel megalapozva a rák-immunterápiát. Az elmúlt 150 év során ezek az ötletek fejlett kezelésekké formálódtak, amelyek közül a legismertebbek az immunellenőrzőpont-gátlók és a CAR-T sejtterápia.
Bár sok esetben hatékonynak bizonyultak, mind az immunsejtek aktivitására támaszkodnak, így korlátozottan alkalmazhatók azoknál a betegeknél, akiknek a kemoterápia vagy sugárkezelés miatt legyengült az immunrendszere.
Az AUN-terápia ezt a problémát két, természetben előforduló baktériumtörzs kombinációjával oldja meg:
A két baktérium szorosan együttműködve rendkívüli mértékben csökkentette a daganat méretét egereknél és emberi modellekben, még az immunsejtek közvetlen bevonása nélkül, immunszupprimált környezetben is. A kezelés jól együttműködött a szervezettel, és alig okozott mellékhatásokat, ráadásul segített megelőzni a veszélyes citokinvihar kialakulását is.
Az UN-gyo baktérium csak az A-gyóval együttműködve tölti be daganatellenes szerepét: együtt kevésbé válnak kórokozóvá, miközben hatékonyabban pusztítják a rákos sejteket. A két baktérium dinamikus kölcsönhatása biztosítja a kivételes rákellenes hatékonyságot, amit a hagyományos terápiák eddig nem tudtak elérni.
A kutatási eredmények minél gyorsabb gyakorlati hasznosítása érdekében egy új céget szeretnénk létrehozni. Ez a vállalkozás segítene abban, hogy hat éven belül elkezdődhessenek az embereken végzett klinikai vizsgálatok”
– mondta Eijiro Miyako professzor, aki szerint új fejezet kezdődik a több mint 150 éve kutatott, baktériumalapú rákterápiában.
Ez a forradalmi megközelítés paradigmaváltást jelenthet az immunkompromittált daganatos betegek kezelésében, és új lehetőségeket kínálhat azoknak, akiknél a hagyományos immunterápiák kudarcot vallanak, megnyitva az utat a valóban immunfüggetlen rákterápiák felé.