Vérfagyasztó női dúdolást rögzítettek a Csendes-óceán mélyén

1999-ben a NOAA a Csendes-óceánban egy furcsa, hátborzongató zajt rögzített, amely „Julia” néven vált ismertté. A rejtélyes hang egy női dúdolásra emlékeztetett, és több mint három percen át volt hallható. A zaj olyan erős volt, hogy több mint 4800 kilométerről is érzékelték – írja a LAD Bible.

A rejtélyes hang három percen keresztül volt hallható, de ma sem tudni, mi okozhatta.

Máig nem tudni, mi lehetett a rejtélyes hang

A NOAA szakemberei próbálták azonosítani a forrást, és a keresést a Branfield-szoros és Cape Adare közötti térségre szűkítették. A két pont több száz kilométerre van egymástól, így a pontos eredet megállapítása gyakorlatilag lehetetlennek bizonyult. Bár több elmélet is született, egyik sem nyert bizonyítást.

A NOAA idővel egy saját elmélettel is előállt.

Szerintük a „Julia” hangot egy hatalmas jéghegy okozhatta, amely leszakadt és zátonyra futott az Antarktisz közelében.

Bár ez a magyarázat logikusnak tűnhet, sokakat nem győzött meg; a hang túl emberi volt ahhoz, hogy egyszerű jégzajként írják le.

Összeesküvés-elméletek, idegenek, titokzatos árnyék a NASA felvételein

A hivatalos magyarázat hiánya miatt a neten villámgyorsan elterjedtek a különféle összeesküvés-elméletek. Egyesek úgy vélik, hogy a hang egy víz alatti idegen űrhajótól származhat. Egy Reddit-bejegyzés szerint a NASA képein a hangfelvétel készültekor egy hatalmas, imbolygó árnyék jelent meg Cape Cadre délnyugati részén.

Bár a hangot 25 éve rögzítették, eredetét a mai napig homály fedi. Sem a NOAA, sem más tudományos szervezet nem tudott egyértelmű magyarázatot adni arra, mi okozhatta a női hangra emlékeztető zajt az óceán mélyén.

A felvétel ebben a videóban hallgatható meg: