Rejtélyes, nem e világi fénycsík jelent meg Németország felett

A szokatlan fénycsíkot rengetegen lefényképezték, a felvétel pedig villámgyorsan terjedni kezdett az interneten. Az ufóészlelésekre szakosodott CENAP nevű szervezethez is sorra érkeztek a bejelentések.

Egy mostanihoz hasonló fénycsík, amelyet szintén Németország felett észleltek.

Fotó: THOMAS LINDEMANN / Nord-West-Media TV

Hansjürgen Köhler, a CENAP társalapítója elmondta, hogy körülbelül 60 észlelés futott be hozzájuk, Rajna-vidék-Pfalztól Észak-Hessenen, Baden-Württembergen és Bajorországon át egészen Ausztriáig.

A lassan, de folyamatosan délnyugatról északkeleti irányba haladó »fényes csíkról« szóló első jelentések nem sokkal éjfél előtt érkeztek. Személy szerint elsőként Starlink-műholdra gondoltam”

– nyilatkozta a lapnak Köhler. Hozzátette: amikor megérkeztek az első felvételek, véleménye megváltozott; a csóva túlságosan szabályosnak tűnt ahhoz, hogy egy műholdé legyen.

Seht ihr auch diesen komischen Strich am Himmel? #Stuttgart pic.twitter.com/C35KByCLbs — dani (@danintown) August 25, 2025

Mi a magyarázat a titokzatos fénycsíkra?

„Most már biztosan tudjuk, mi volt az” – jelentette ki Köhler kedd reggel. „Néhány órával korábban indították a kínai Hosszú Menetelés–8A rakétát a Hainan szigetén fekvő vencsangi űrközpontból.

Az első Föld körüli keringés után az első fokozat levált, majd hajtóanyagot engedett ki. Ezt az alacsonyan álló Nap megvilágította, és ennek köszönhető a látványos jelenség.”

Köhler szerint a következő napokban és hetekben más hasonló fénycsíkok is feltűnhetnek, mivel Elon Musk Starlink-műholdjainak indítása tovább folytatódik.