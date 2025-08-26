Rejtélyes, nem e világi fénycsík jelent meg Németország felett

A szokatlan fénycsíkot rengetegen lefényképezték, a felvétel pedig villámgyorsan terjedni kezdett az interneten. Az ufóészlelésekre szakosodott CENAP nevű szervezethez is sorra érkeztek a bejelentések.
Hansjürgen Köhler, a CENAP társalapítója elmondta, hogy körülbelül 60 észlelés futott be hozzájuk, Rajna-vidék-Pfalztól Észak-Hessenen, Baden-Württembergen és Bajorországon át egészen Ausztriáig.
A lassan, de folyamatosan délnyugatról északkeleti irányba haladó »fényes csíkról« szóló első jelentések nem sokkal éjfél előtt érkeztek. Személy szerint elsőként Starlink-műholdra gondoltam”
– nyilatkozta a lapnak Köhler. Hozzátette: amikor megérkeztek az első felvételek, véleménye megváltozott; a csóva túlságosan szabályosnak tűnt ahhoz, hogy egy műholdé legyen.
„Most már biztosan tudjuk, mi volt az” – jelentette ki Köhler kedd reggel. „Néhány órával korábban indították a kínai Hosszú Menetelés–8A rakétát a Hainan szigetén fekvő vencsangi űrközpontból.
Az első Föld körüli keringés után az első fokozat levált, majd hajtóanyagot engedett ki. Ezt az alacsonyan álló Nap megvilágította, és ennek köszönhető a látványos jelenség.”
Köhler szerint a következő napokban és hetekben más hasonló fénycsíkok is feltűnhetnek, mivel Elon Musk Starlink-műholdjainak indítása tovább folytatódik.