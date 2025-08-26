Hírlevél

Rendkívüli

Váratlan fordulat a veronai buszbaleset ügyében

égi jelenség

Rejtélyes, nem e világi fénycsík jelent meg Németország felett

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Meteorit? Műhold? Rakéta? Vagy valami egészen más? Hétfő este Németország több részén is különös fénycsík tűnt fel, amely percekig látható volt az égen. Sokan találgatták, mi állhat a jelenség mögött – írja a Bild.
A szokatlan fénycsíkot rengetegen lefényképezték, a felvétel pedig villámgyorsan terjedni kezdett az interneten. Az ufóészlelésekre szakosodott CENAP nevű szervezethez is sorra érkeztek a bejelentések.

Egy mostanihoz hasonló fénycsík, amelyet szintén Németország felett észleltek.
Fotó: THOMAS LINDEMANN / Nord-West-Media TV

Hansjürgen Köhler, a CENAP társalapítója elmondta, hogy körülbelül 60 észlelés futott be hozzájuk, Rajna-vidék-Pfalztól Észak-Hessenen, Baden-Württembergen és Bajorországon át egészen Ausztriáig.

A lassan, de folyamatosan délnyugatról északkeleti irányba haladó »fényes csíkról« szóló első jelentések nem sokkal éjfél előtt érkeztek. Személy szerint elsőként Starlink-műholdra gondoltam”

 – nyilatkozta a lapnak Köhler. Hozzátette: amikor megérkeztek az első felvételek, véleménye megváltozott; a csóva túlságosan szabályosnak tűnt ahhoz, hogy egy műholdé legyen.

Mi a magyarázat a titokzatos fénycsíkra?

„Most már biztosan tudjuk, mi volt az” – jelentette ki Köhler kedd reggel. „Néhány órával korábban indították a kínai Hosszú Menetelés–8A rakétát a Hainan szigetén fekvő vencsangi űrközpontból.

Az első Föld körüli keringés után az első fokozat levált, majd hajtóanyagot engedett ki. Ezt az alacsonyan álló Nap megvilágította, és ennek köszönhető a látványos jelenség.”

Köhler szerint a következő napokban és hetekben más hasonló fénycsíkok is feltűnhetnek, mivel Elon Musk Starlink-műholdjainak indítása tovább folytatódik.

 

