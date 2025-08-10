Finnországban az utóbbi hetekben 22 egymást követő napon ment fel a hőmérséklet 30 Celsius-fok fölé. A Helsinki Meteorológiai Intézet szerint a feljegyzések 1961-es kezdete óta ez volt a leghosszabb helyi hőhullám. A sarkvidéki Rovaniemiben, amelyet a Mikulás hivatalos otthonaként reklámoznak, kedden 26 fokot mértek. Ollila felhívta a figyelmet arra, hogy hőségben a rénszarvasok kevésbé tudnak elmenekülni a ragadozók, így például a farkasok elől. Emellett az állatok nyáron egyre gyakrabban lakott területen keresnek menedéket a böglyök és a szúnyogok elől, ahelyett, hogy az árnyékos erdőkben maradnának.

Rénszarvasok pusztulnak a finn hőségben.

Fotó: BBC Earth

Nem ritka, hogy egy-egy rénszarvas így a lakóházak kertjébe is betéved – tette hozzá.

A sarkvidék a klímaváltozás miatt gyorsabban melegszik fel a világ más régióinál. Szakemberek arra számítanak, hogy a hőhullámok még gyakoribbak, hosszabbak és melegebbek lesznek a következő években.

