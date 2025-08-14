Kiderült, az ókori rómaiak használtak kábítószert

A bolondító beléndeket (Hyoscyamus niger) jól ismerik a biológusok. Európában és Ázsiában terem, a dohány és rendkívül toxikus nadragulya rokona. A bolondító beléndek használható kábítószerként és pszichoaktív szerként is. A régészek mindenféle lelőhelyen találtak bolondító beléndeket, római lelőhelyeken is. Lehet, hogy a rómaiak használták a növényt, de a növény természetes módon is nő a területen, vagyis az is lehetséges, hogy a magvak csak természetes módon terjedtek. Most azonban döntő bizonyítékot találtak: az üreges csontban elrejtett magvakat. Mivel a növény természetes módon terem a településeken és a települések körül, a magvak oda kerülhetnek a lelőhelyekre természetes módon, emberi beavatkozás nélkül. Ezért van az, hogy a régészeti növénytani tanulmányok vadnövényként, gazként sorolják be a bolondító beléndeket.

Bolondító beléndek magvakat találtak elrejtve a régészek egy ókori római településen, ami arra utal, hogy az ókori rómaiak használták a kábítószerként és pszichoaktív szerként is alkalmazható növényt.

Fotó: ZME Science



Az Antiquity magazinban megjelent tanulmány szerzői egy a mai Hollandia területén lévő vidéki római településen (Houten-Castellum) dolgoztak, ahol bolondító beléndekmagvakat találtak, mint más területeken is, de más lelőhelyektől eltérően itt elrejtve találták a magokat. A csont, amiben találták egy kivájt bárány, vagy kecske combcsont, amit egyik végén lezártak egy nyírfakéreg kátrány dugóval. A csontban több száz magot találtak, az 59 mm hosszú és 9 mm széles csont elég nagy ahhoz, hogy több, mint 1.000 magot, és ha teljesen tele van, akkor akár 4.000 magot is tároljanak benne. A lelet unikális és félreérthetetlen bizonyítéka annak, hogy a bolondító beléndek magvakat szándékosan használták.

A nyírfakéreg szurkot az őskor közepétől használják szerszámkészítéshez és agyagedény lezárására.

A növény más gyógynövényekkel való társítása szintén alátámasztja a szándékos használatot. Például bolondító beléndeket találtak egy római erőd kórházában Németországban, Neuss területén görögszénával, verbénával, ezerjófűvel, közönséges orbáncfűvel, kaporral és korianderrel, ami azt mutatja, hogy szisztematikusan használták ezeket a növényeket gyógyászati tulajdonságaik miatt.