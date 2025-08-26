Kiderítették, mikor ébredhet fel a Tejút kozmikus szörnye, amely a Földre is drámai hatással lehet

A Sagittarius A*, egy szupermasszív fekete lyuk, amely a Nap tömegének 4,3 milliószorosát sűríti egy mindössze 24 millió kilométer átmérőjű térségbe. Létezését Karl Jansky fizikus igazolta 1931-ben, amikor rádióhullámokat észlelt az adott égterületről. A nagyon nagy tömegű fekete lyuk jelenleg csendben „szunnyad”, ám a tudósok szerint ez nem tart örökké. Most már azt is tudni vélik, mikor válhat aktívvá.
A szupermasszív fekete lyukak akkor aktiválódnak, amikor hatalmas mennyiségű gázt és port kezdenek elnyelni. Ehhez azonban rendkívül nagy anyagutánpótlás szükséges. A Tejútrendszer központi fekete lyuka legközelebb akkor juthat ehhez, amikor összeütközünk galaxisunk legnagyobb kísérőjével, a Nagy Magellán-felhővel.
Ez az esemény várhatóan 2,4 milliárd év múlva következik be.
A fekete lyukak születése egy hatalmas csillag életének végéhez köthető, amikor a csillag kifogy az üzemanyagból és összeomlik saját gravitációja alatt. Az így keletkező „csillagtömegű” fekete lyukak azonban eltörpülnek a galaxisok központjában lévő szupermasszív társaik mellett.
Míg egy csillagtömegű fekete lyuk a Napnál csak néhányszor nagyobb tömegű, a szupermasszív fekete lyukak milliószor, sőt milliárdszor nehezebbek lehetnek.
Nyugalmi állapotban ezek a kozmikus óriások szinte láthatatlanok, hiszen gravitációs erejük még a fényt is csapdába ejti. Amikor azonban anyagot nyelnek el, az egy izzó, fénylő akkréciós korongba rendeződik, amely őrült sebességgel kering körülöttük.
Bizonyos esetekben a fekete lyukak látványos gázsugarakat, úgynevezett jeteket is kilöknek. Ezek a fénysebesség közelében száguldó anyagáramok kozmikus tűzcsóvaként szelik át a teret, és rádiótávcsöveinkkel is észlelhetők. Amikor ilyen jelenségeket látunk, a fekete lyuk már aktív galaxismagként működik.
Jelenleg a Sagittarius A* alig bocsát ki sugárzást. Christine Done, a durhami egyetem kutatója szerint ennek egyszerű oka van: kevés anyag jut el hozzá. A fekete lyukaknak van egy elméleti maximális „nyelési” rátájuk, az úgynevezett Eddington-határ, amely fölött nem tudnak gyorsabban növekedni.
A Tejútrendszer központi fekete lyuka ettől messze elmarad, de elég lenne egyetlen nagyobb gáz- vagy porfelhő, hogy aktivitásra serkentse.
2011 és 2014 között például a kutatók sokat vártak a G2 jelű gázfelhőtől, amely közel került a fekete lyukhoz, de végül sértetlenül továbbsodródott. Mivel azonban a galaxis központja sűrű térség, előbb-utóbb biztosan lesz olyan objektum, amely nem kerüli el a Sagittarius A*-t.
Tartós aktivitásra valószínűleg csak a Nagy Magellán-felhővel való összeütközés után kerül sor. Ez a kísérőgalaxis jelenleg 200 000 fényévre található, tömege a Tejútrendszer századrésze, és talán saját fekete lyukat is rejteget.
Az ütközés során a gáz és por jelentős része a Tejútrendszer középpontjába áramlik, így a Sagittarius A* akár nyolcszorosára is növekedhet.
Az aktivitás évezredeken át tarthat, és drámai hatást gyakorolhat a galaxis szerkezetére. Ráadásul néhány milliárd évvel később egy még pusztítóbb esemény következik: a Tejútrendszer összeolvadása az Androméda-galaxissal, ami újabb hatalmas anyagutánpótlást biztosít a központi fekete lyuknak.
A tudósok szerint a Sagittarius A* felébredése lenyűgöző lesz, de a Föld nincs közvetlen veszélyben.
A jetek sugárzása elméletileg károsíthatná az ózonréteget, ha a bolygó irányába mutatnának,
de a valószínűség minimális.
A 26 000 fényév távolság, valamint a Tejútrendszer sűrű porfelhői hatékony védelmet nyújtanak. Bár a fenti adatok alapján ez a távoli jövő zenéje, a kutatók izgatottan várják az eseményt, mert egy aktív fekete lyuk sokkal részletesebben vizsgálható, új információkat adva a galaxis fejlődéséről.
A múltban a Sagittarius A* már bizonyította erejét: egy hatalmas kitörés során 25 000 fényév távolságra lökte ki az anyagot a galaktikus síkból. Ennek maradványait ma Fermi-buborékokként ismerjük.
Az ilyen aktivitás nemcsak anyagot söpör el, hanem befolyásolja a csillagkeletkezést is. A lökéshullám egyes területeken gátolja az új csillagok kialakulását, máshol viszont összesűríti a gázfelhőket, új csillagokat hozva létre.
Ez egy önszabályozó folyamatot indít el, amelyben a fekete lyuk és a galaxis kölcsönösen alakítják egymás fejlődését.
A kutatók ma már úgy vélik: a galaxisok növekedése és központi fekete lyukuk fejlődése elválaszthatatlanul összekapcsolódik.