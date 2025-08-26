Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

Sagittarius A *

Kiderítették, mikor ébredhet fel a Tejút kozmikus szörnye, amely a Földre is drámai hatással lehet

53 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Galaxisunk szívében egy titokzatos óriás pihen, amely időről időre képes felforgatni a Tejútrendszer egészét. Ez a rejtőzködő objektum a Sagittarius A*; egy központi szupermasszív fekete lyuk, amely most nyugalomban van, de a kutatók szerint nem marad így örökké. A tudósok már azt is meg tudják becsülni, mikor válhat ismét aktívvá, látványos kozmikus jelenségeket okozva. Sőt, az sem kizárható, hogy a Földre is hatással lesz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sagittarius A *Tejúttejútrendszer centrumszupermasszív fekete lyuktejútrendszerfekete lyukFöld

A Sagittarius A*, egy szupermasszív fekete lyuk, amely a Nap tömegének 4,3 milliószorosát sűríti egy mindössze 24 millió kilométer átmérőjű térségbe. Létezését Karl Jansky fizikus igazolta 1931-ben, amikor rádióhullámokat észlelt az adott égterületről. A nagyon nagy tömegű fekete lyuk jelenleg csendben „szunnyad”, ám a tudósok szerint ez nem tart örökké. Most már azt is tudni vélik, mikor válhat aktívvá.

A Sagittarius A* az Európai Déli Obszervatórium (ESO) felvételén.
A Sagittarius A* az Európai Déli Obszervatórium (ESO) felvételén. 
Fotó: HANDOUT / European Southern Observatory

Hogyan ébredhet fel a Sagittarius A* fekete lyuk?

A szupermasszív fekete lyukak akkor aktiválódnak, amikor hatalmas mennyiségű gázt és port kezdenek elnyelni. Ehhez azonban rendkívül nagy anyagutánpótlás szükséges. A Tejútrendszer központi fekete lyuka legközelebb akkor juthat ehhez, amikor összeütközünk galaxisunk legnagyobb kísérőjével, a Nagy Magellán-felhővel

Ez az esemény várhatóan 2,4 milliárd év múlva következik be.

A fekete lyukak születése egy hatalmas csillag életének végéhez köthető, amikor a csillag kifogy az üzemanyagból és összeomlik saját gravitációja alatt. Az így keletkező „csillagtömegű” fekete lyukak azonban eltörpülnek a galaxisok központjában lévő szupermasszív társaik mellett. 

Míg egy csillagtömegű fekete lyuk a Napnál csak néhányszor nagyobb tömegű, a szupermasszív fekete lyukak milliószor, sőt milliárdszor nehezebbek lehetnek.

Miért olyan látványos az aktivitás?

Nyugalmi állapotban ezek a kozmikus óriások szinte láthatatlanok, hiszen gravitációs erejük még a fényt is csapdába ejti. Amikor azonban anyagot nyelnek el, az egy izzó, fénylő akkréciós korongba rendeződik, amely őrült sebességgel kering körülöttük. 

  • A súrlódás és a gravitáció miatt a korong hőmérséklete millió fokra emelkedik, és a sugárzás az elektromágneses spektrum minden tartományában – a röntgentől az infravörösig – érzékelhető.

Bizonyos esetekben a fekete lyukak látványos gázsugarakat, úgynevezett jeteket is kilöknek. Ezek a fénysebesség közelében száguldó anyagáramok kozmikus tűzcsóvaként szelik át a teret, és rádiótávcsöveinkkel is észlelhetők. Amikor ilyen jelenségeket látunk, a fekete lyuk már aktív galaxismagként működik.

Egy fekete lyuk által kilökött anyagsugár (jet) művészi ábrája.
Egy fekete lyuk által kilökött anyagsugár (jet) művészi ábrája.
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A Sagittarius A* csendje

Jelenleg a Sagittarius A* alig bocsát ki sugárzást. Christine Done, a durhami egyetem kutatója szerint ennek egyszerű oka van: kevés anyag jut el hozzá. A fekete lyukaknak van egy elméleti maximális „nyelési” rátájuk, az úgynevezett Eddington-határ, amely fölött nem tudnak gyorsabban növekedni. 

A Tejútrendszer központi fekete lyuka ettől messze elmarad, de elég lenne egyetlen nagyobb gáz- vagy porfelhő, hogy aktivitásra serkentse.

2011 és 2014 között például a kutatók sokat vártak a G2 jelű gázfelhőtől, amely közel került a fekete lyukhoz, de végül sértetlenül továbbsodródott. Mivel azonban a galaxis központja sűrű térség, előbb-utóbb biztosan lesz olyan objektum, amely nem kerüli el a Sagittarius A*-t.

A jövő nagy ütközései

Tartós aktivitásra valószínűleg csak a Nagy Magellán-felhővel való összeütközés után kerül sor. Ez a kísérőgalaxis jelenleg 200 000 fényévre található, tömege a Tejútrendszer századrésze, és talán saját fekete lyukat is rejteget. 

Az ütközés során a gáz és por jelentős része a Tejútrendszer középpontjába áramlik, így a Sagittarius A* akár nyolcszorosára is növekedhet.

Az aktivitás évezredeken át tarthat, és drámai hatást gyakorolhat a galaxis szerkezetére. Ráadásul néhány milliárd évvel később egy még pusztítóbb esemény következik: a Tejútrendszer összeolvadása az Androméda-galaxissal, ami újabb hatalmas anyagutánpótlást biztosít a központi fekete lyuknak.

Jelenthet-e veszélyt a Földre?

A tudósok szerint a Sagittarius A* felébredése lenyűgöző lesz, de a Föld nincs közvetlen veszélyben. 

A jetek sugárzása elméletileg károsíthatná az ózonréteget, ha a bolygó irányába mutatnának,

de a valószínűség minimális. 

A 26 000 fényév távolság, valamint a Tejútrendszer sűrű porfelhői hatékony védelmet nyújtanak. Bár a fenti adatok alapján ez a távoli jövő zenéje, a kutatók izgatottan várják az eseményt, mert egy aktív fekete lyuk sokkal részletesebben vizsgálható, új információkat adva a galaxis fejlődéséről.

Hogyan alakítja a Sagittarius A* a galaxis jövőjét?

A múltban a Sagittarius A* már bizonyította erejét: egy hatalmas kitörés során 25 000 fényév távolságra lökte ki az anyagot a galaktikus síkból. Ennek maradványait ma Fermi-buborékokként ismerjük.

Az ilyen aktivitás nemcsak anyagot söpör el, hanem befolyásolja a csillagkeletkezést is. A lökéshullám egyes területeken gátolja az új csillagok kialakulását, máshol viszont összesűríti a gázfelhőket, új csillagokat hozva létre. 

Ez egy önszabályozó folyamatot indít el, amelyben a fekete lyuk és a galaxis kölcsönösen alakítják egymás fejlődését.

A kutatók ma már úgy vélik: a galaxisok növekedése és központi fekete lyukuk fejlődése elválaszthatatlanul összekapcsolódik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!