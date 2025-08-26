Kiderítették, mikor ébredhet fel a Tejút kozmikus szörnye, amely a Földre is drámai hatással lehet

A Sagittarius A*, egy szupermasszív fekete lyuk, amely a Nap tömegének 4,3 milliószorosát sűríti egy mindössze 24 millió kilométer átmérőjű térségbe. Létezését Karl Jansky fizikus igazolta 1931-ben, amikor rádióhullámokat észlelt az adott égterületről. A nagyon nagy tömegű fekete lyuk jelenleg csendben „szunnyad”, ám a tudósok szerint ez nem tart örökké. Most már azt is tudni vélik, mikor válhat aktívvá.

A Sagittarius A* az Európai Déli Obszervatórium (ESO) felvételén.

Fotó: HANDOUT / European Southern Observatory

Hogyan ébredhet fel a Sagittarius A* fekete lyuk?

A szupermasszív fekete lyukak akkor aktiválódnak, amikor hatalmas mennyiségű gázt és port kezdenek elnyelni. Ehhez azonban rendkívül nagy anyagutánpótlás szükséges. A Tejútrendszer központi fekete lyuka legközelebb akkor juthat ehhez, amikor összeütközünk galaxisunk legnagyobb kísérőjével, a Nagy Magellán-felhővel.

Ez az esemény várhatóan 2,4 milliárd év múlva következik be.

A fekete lyukak születése egy hatalmas csillag életének végéhez köthető, amikor a csillag kifogy az üzemanyagból és összeomlik saját gravitációja alatt. Az így keletkező „csillagtömegű” fekete lyukak azonban eltörpülnek a galaxisok központjában lévő szupermasszív társaik mellett.

Míg egy csillagtömegű fekete lyuk a Napnál csak néhányszor nagyobb tömegű, a szupermasszív fekete lyukak milliószor, sőt milliárdszor nehezebbek lehetnek.

Miért olyan látványos az aktivitás?

Nyugalmi állapotban ezek a kozmikus óriások szinte láthatatlanok, hiszen gravitációs erejük még a fényt is csapdába ejti. Amikor azonban anyagot nyelnek el, az egy izzó, fénylő akkréciós korongba rendeződik, amely őrült sebességgel kering körülöttük.

A súrlódás és a gravitáció miatt a korong hőmérséklete millió fokra emelkedik, és a sugárzás az elektromágneses spektrum minden tartományában – a röntgentől az infravörösig – érzékelhető.

Bizonyos esetekben a fekete lyukak látványos gázsugarakat, úgynevezett jeteket is kilöknek. Ezek a fénysebesség közelében száguldó anyagáramok kozmikus tűzcsóvaként szelik át a teret, és rádiótávcsöveinkkel is észlelhetők. Amikor ilyen jelenségeket látunk, a fekete lyuk már aktív galaxismagként működik.