Megdőlt egy mítosz? Kiderült, hogy mennyire egészséges a csirkehús

A szakemberek régóta tudják, hogy a rostban gazdag gyümölcsök, zöldségek, teljes kiőrlésű gabonák és az erjesztett tejtermékek támogatják a jótékony bélbaktériumok működését. Ezzel szemben a húsban, zsírban és cukorban gazdag étrend gyakran a mikrobiális sokféleség csökkenésével jár. Korábbi vizsgálatok azonban főként a húsos és vegetáriánus étrend közötti különbségekre fókuszáltak, ritkán elemezték külön a húsfajták hatását. Most az derült ki, hogy talán a sovány marhahús jobb opció a csirkénél - írja a Fox News.

Egy új tanulmány szerint a sovány marhahús egészségesebb a csirkehúsnál.

Fotó: FABIAN SOMMER / DPA

Sovány marhahús vs. Csirkehús

Spanyol kutatók a Pireneusokban őshonos Pirenaica marha sovány húsát hasonlították össze a csirke sovány fehér húsával. A cél az volt, hogy kiderüljön, melyik fehérjeforrás hogyan befolyásolja a bélflóra sokféleségét.

Az eredmények szerint mindkét hús mérsékelt változást okozott. Az összesített mikrobiális diverzitásban nem volt szignifikáns eltérés,

de a csirkehús fogyasztása kisebb sokféleséget és néhány jótékony baktérium visszaesését hozta.

A sovány marhahús esetében csak egy baktériumcsoport, a Chloroflexota csökkenését figyelték meg, viszont nőtt a Blautia aránya, amely segíthet védeni a bél nyálkahártyáját és mérsékelheti a gyulladást.

Miért fontos a mikrobiális sokféleség?

Az alacsonyabb bélbaktérium-diverzitás összefügghet több krónikus betegséggel, például a gyulladásos bélbetegséggel, a 2-es típusú cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri problémákkal valamint az elhízással.

A kutatók szerint a sovány marhahús – különösen a Pirenaica fajta – beillesztése az egészséges étrendbe nemcsak a bélflórára, hanem más egészségügyi mutatókra is kedvezően hathat.

Hogyan zajlott a vizsgálat?

A tanulmányban 16 egészséges, többségében 18–22 éves ember vett részt. Nyolc héten át heti háromszor fogyasztottak sovány marhahúst vagy csirkehúst ebédre, majd öt hét szünet után átváltottak a másik húsfajtára. A húsokat párolták, sütötték, grillezték vagy rántották. A vizsgálati szakaszok elején és végén az alanyoktól székletmintákat vettek.

A marhahús előnyei és a kutatás korlátai

A Pirenaica marhahús gazdag

káliumban,

cinkben

és B-vitaminokban,

ami hozzájárulhatott a kedvezőbb hatásokhoz. Az eredmények azonban nem általánosíthatók minden marhahúsra, és a résztvevők étrendjét sem kontrollálták teljesen. A kutatás kis mintaszámmal dolgozott, így az eredmények csupán előzetesnek számítanak. A tudósok nagyobb és változatosabb vizsgálatokat sürgetnek.