Szénfaló szörnyeteget építettek Izlandon, nem mindenki örül

A Hellisheiðiben, Reykjavíktól körülbelül 25 kilométerre található 110 méter hosszú szerkezet szó szerint szívja a szén-dioxidot (CO2) a levegőből. A zürichi székhelyű Climeworks cég által kifejlesztett közvetlen légköri befogás (DAC) telephely hatalmas acélventilátorokat használ a szén-dioxid beszívására, a gázt vízben oldja fel, majd mélyen a föld alá pumpálja.

Mammoth, a világ legnagyobb szén-dioxid-elnyelő létesítménye

Fotó: HALLDOR KOLBEINS / AFP

Nem csökkenti eléggé a szén-dioxidot

A Climeworks tudósai szerint a több millió dolláros rendszer évente akár 36 000 tonna szenet távolít el - ami egyenértékű 8000 autó forgalomból való kivonásával. A brit kormány annyira lenyűgözőnek találja a technológiát, hogy az északnyugati részen tervez egy brit szénelszívó gépet.

A kritikusok azonban figyelmeztetnek, hogy a drága technológia nem kezeli a globális felmelegedés gyökerét – a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből származó CO2 kibocsátását.

A Greenpeace környezetvédelmi szervezet a szén-dioxid-leválasztást átverésnek nevezte, amely a közpénzekre támaszkodik.

Szilárd anyaggá alakítja a CO2-t

A Mammoth – amely körülbelül tízszer nagyobb, mint elődje, az Orca üzem – építése 2022 júniusában kezdődött, és tavaly májusban helyezték üzembe. A Mammoth fém levegőtisztítók sorozatából áll, amelyek ventilátoraikkal beszívják a környező levegőt, egy közeli geotermikus erőműből származó energiát használva.

Szilárd szűrőanyag választja el a CO2-t, amelyet nagy nyomású vízsugarak szállítanak egy mélyen a föld alatt található helyre.

Néhány év alatt a CO2 szilárd ásványi anyaggá, karbonáttá alakul, amikor bizonyos, vasban, kalciumban és magnéziumban gazdag kőzetekkel érintkezik.

Így biztonságosan, szilárd formában tárolja a szenet föld alatt, csökkentve a légkörbe jutó üvegházhatású gáz mennyiségét.

Nagyobb méretekben is telepíthető

A Climeworks szerint a technológia könnyen megismételhető a világ különböző helyszínein és egyre nagyobb léptékben, hogy növeljék a befogott CO2 mennyiségét.

Maximális, évi 36 000 tonnás CO2-kapacitásával 7800 benzinüzemű autó kibocsátásával egyenértékű globális kibocsátást csökkenthet. Ez a lenyűgöző szám azonban csak a világ éves CO2-kibocsátásának 30 másodpercével egyenértékű, ezért fontolgatják más helyeken is a világban.