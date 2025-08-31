Szénfaló szörnyeteget építettek Izlandon, nem mindenki örül

A Hellisheiðiben, Reykjavíktól körülbelül 25 kilométerre található 110 méter hosszú szerkezet szó szerint szívja a szén-dioxidot (CO2) a levegőből. A zürichi székhelyű Climeworks cég által kifejlesztett közvetlen légköri befogás (DAC) telephely hatalmas acélventilátorokat használ a szén-dioxid beszívására, a gázt vízben oldja fel, majd mélyen a föld alá pumpálja.
A Climeworks tudósai szerint a több millió dolláros rendszer évente akár 36 000 tonna szenet távolít el - ami egyenértékű 8000 autó forgalomból való kivonásával. A brit kormány annyira lenyűgözőnek találja a technológiát, hogy az északnyugati részen tervez egy brit szénelszívó gépet.
A kritikusok azonban figyelmeztetnek, hogy a drága technológia nem kezeli a globális felmelegedés gyökerét – a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből származó CO2 kibocsátását.
A Greenpeace környezetvédelmi szervezet a szén-dioxid-leválasztást átverésnek nevezte, amely a közpénzekre támaszkodik.
A Mammoth – amely körülbelül tízszer nagyobb, mint elődje, az Orca üzem – építése 2022 júniusában kezdődött, és tavaly májusban helyezték üzembe. A Mammoth fém levegőtisztítók sorozatából áll, amelyek ventilátoraikkal beszívják a környező levegőt, egy közeli geotermikus erőműből származó energiát használva.
Szilárd szűrőanyag választja el a CO2-t, amelyet nagy nyomású vízsugarak szállítanak egy mélyen a föld alatt található helyre.
Néhány év alatt a CO2 szilárd ásványi anyaggá, karbonáttá alakul, amikor bizonyos, vasban, kalciumban és magnéziumban gazdag kőzetekkel érintkezik.
Így biztonságosan, szilárd formában tárolja a szenet föld alatt, csökkentve a légkörbe jutó üvegházhatású gáz mennyiségét.
A Climeworks szerint a technológia könnyen megismételhető a világ különböző helyszínein és egyre nagyobb léptékben, hogy növeljék a befogott CO2 mennyiségét.
Maximális, évi 36 000 tonnás CO2-kapacitásával 7800 benzinüzemű autó kibocsátásával egyenértékű globális kibocsátást csökkenthet. Ez a lenyűgöző szám azonban csak a világ éves CO2-kibocsátásának 30 másodpercével egyenértékű, ezért fontolgatják más helyeken is a világban.
Egy Mammoth-hoz hasonló üzem építésének pontos költsége nem egyértelmű, bár Izland lenyűgöző természeti erőforrásai lehetővé teszik az ilyen ambiciózus éghajlati projektek finanszírozását.
Douglas Chan, a Climeworks operatív igazgatója a The Chemical Engineer folyóiratnak elmondta, hogy az építési költség pár száz millió dolláros nagyságrendű.
A Climeworks nem részletezte a Mammoth-nál történő eltávolítás tonnánkénti költségét, de elmondta, hogy 2030-ra 400-600 dollárra, 2040-re pedig 200-350 dollárra kívánja csökkenteni tonnánkénti költséget.
A költségeken túl a szén-dioxid-leválasztást és -tárolást (CCS) kritizálták, mert a megújuló energiaforrásokra való áttérés helyett a szén-dioxidot kibocsátó fosszilis tüzelőanyagok folyamatos használatát ösztönzi.
Mike Childs, a Friends of the Earth környezetvédelmi szervezet politikai vezetője szerint a kormány csak „a költségesebb és szennyezőbb fosszilis tüzelőanyagokat támogatja”.
Még, ha valaha működne is, ami a közeljövőben valószínűtlen, a CCS nem fogja befogni az összes éghajlati szennyezést, amit a fosszilis tüzelőanyagok égetése okoz, és nem kezeli a jelentős kibocsátást, amely a gáz és olaj kitermelésekor keletkezik
– állítja Childs.
Stuart Haszeldine, az Edinburgh-i Egyetem szén-dioxid-leválasztási és -tárolási professzora a CCS-projekteket „ördögi alkuként” jellemezte.
„Az évi két vagy öt millió tonna CO2 tárolása nem válhat olyan politikai kifogássá, amely lehetővé teszi további tíz vagy százmillió tonna CO2 kibocsátását az új olaj- és gázkitermelés fejlesztéséből sok tíz új engedély révén” - mondta Haszeldine professzor.
Mások arra mutatnak rá, hogy maga a folyamat nagyon energiaigényes, és így növelheti az energiaárakat.
A technológiának biztonsági aggályai is vannak - a föld alatti tárolás után egyes szakértők attól tartanak, hogy a CO2 szivároghat és szennyezheti a közeli vízforrásokat, vagy a föld alatt kialakuló nyomás felhalmozódása által rengéseket idézhet elő.