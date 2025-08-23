Évekig hiába keresték az elásott Szent Koronát

A Szent Korona története ebben az időszakban valóságos kalandregényre emlékeztetett. A forradalom idején Debrecenben őrizték, majd 1849. június 5-én visszaindították a fővárosba.

A Szent Korona

Fotó: Wikimedia Commons

Ám a katonai helyzet gyorsan romlott: a császári és cári túlerő elől menekülve a koronát és a koronázási ékszereket egyre délebbre vitték. Szegeden, Nagyváradon, Aradon és Lugoson keresztül vezetett az út, míg végül

1849. augusztus 23-án Szemere Bertalan és néhány társa Orsovánál egy sűrű füzesben elásta, hogy megakadályozzák az ellenség kezére kerülését.

A Szent Korona lázas keresése

A szabadságharc bukását követően a császári hadsereg villámgyorsan megszilárdította hatalmát. A világosi fegyverletétel után külön bizottságot állítottak fel a koronázási ékszerek felkutatására. A hatóságok először Debrecenre gyanakodtak, hiszen a forradalom hónapjaiban ott volt az ország központja. A kihallgatások során azonban semmilyen konkrét bizonyíték nem került elő, ami a rejtekhelyre utalt volna.

Az osztrák nyomozók 1853-ban új erőre kaptak: titkos ügynököket és katonai szakembereket küldtek a lehetséges helyszínekre. Debrecenben padlózatokat bontottak fel, vaskemencéket törtek szét, sőt még magánlevéltárak előszobáit is feldúlták, abban a hitben, hogy a Szent Korona valahol a város mélyén lehet elrejtve. Azonban minden próbálkozásuk kudarcba fulladt.

Évekig keresték a felbecsülhetetlen értékű kincset rejtő ládát

Közben Orsova környékén is folytak kutatások. A Duna és a Cserna folyó találkozásánál fekvő vidék nehezen megközelíthető mocsaras terület volt, így a rejtekhely sokáig érintetlen maradt. Csak 1853 nyarán, amikor a vízállás jelentősen csökkent, vált lehetővé a részletes átkutatás.

A nyomozók végül 1853. szeptember 8-án, több mint négy évvel az elrejtés után, rábukkantak a ládára, benne a koronázási jelvényekkel és magával a Szent Koronával.

A felfedezés híre gyorsan elterjedt, és Bécsben hatalmas megkönnyebbülést keltett. A Habsburg-udvar számára a korona előkerülése nemcsak politikai, hanem szimbolikus jelentőséggel is bírt. A magyar nemzeti öntudat jelképének visszaszerzése erősítette a birodalom tekintélyét, ugyanakkor lehetővé tette, hogy a királyi hatalom folytonosságát a későbbi koronázások során is biztosítsák.