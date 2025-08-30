Belenéztek a szuperöregek agyába – döbbenetes, mit találtak

„Szuperöregek”-nek nevezik az idegtudósok azokat a 80 év fölötti idős felnőtteket, akiknek a memóriakapacitása a náluk legalább három évtizeddel fiatalabbakéval vetekszik. A szuperöregek rendszerint aktív társasági emberek, akiknek az agya ellenálló az Alzheimer-kórra jellemző plakkok és fehérjeaggregátumok kialakulásával szemben. Titkaik kifürkészése segíthet az Alzheimer-kórhoz hasonló neurodegeneratív betegségek és a frontotemporális sorvadás okozta demencia lelassításában vagy megelőzésében.

A szuperöregek agya a fiatalokéhoz hasonló.

Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA / TLE

25 évig figyelték a szuperöregek teljesítményét

A Northwestern University (USA) kutatói 25 éve figyelik a szuperöregeket, hogy kiderítsék, vajon mi tartja őket fiatalon. A puszta tény, hogy a szuperöregek 80 év fölött is kiváló, az ötvenes éveikben járókkal összemérhető memóriateljesítményt mutatnak, kikezdi azt a hagyományos vélekedést, miszerint a szellemi hanyatlás az öregedés elválaszthatatlan velejárója.

A negyed évszázada folyó kutatás során a tudósoknak sikerült több olyan szembetűnő életvitelbeli és személyiségbeli sajátosságot azonosítaniuk, amely megkülönbözteti a szuperöregeket az átlagos módon öregedőktől. Az például világosan látszik, hogy a szuperöregek társas, kommunikatív emberek. A legnagyobb meglepetést azonban nem ez jelentette.

Amit az agyukban láttunk, az döbbentett meg minket igazán”

– meséli Sandra Weintraub, a Northwestern orvosi fakultásának pszichiátria, neurológia és viselkedéstudomány professzora.

A tudósok abban bíznak, hogy a szuperöregedéshez kapcsolható biológiai és viselkedési jegyek felderítése új stratégiákat tár majd elénk a kognitív ellenállóképesség növelése terén, s hogy ezek majd segítenek késleltetni, sőt, talán meg is előzni a szellemi hanyatlással járó betegségeket, leginkább az Alzheimer-kórt.

Eredményeink azt mutatják, hogy a memória kivételesen jó időskori megőrzése nemcsak hogy lehetséges, de jól körülírható neurobiológiai jellemzőkhöz kötődik. Ez olyan új beavatkozási lehetőségeket villant fel, amelyekkel az élet kései évtizedeiben is fenntartható lehet a szellemi frissesség”

– fejtette ki Weintraub, aki az eredményeket ismertető közlemény levelező szerzője.