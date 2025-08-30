Belenéztek a szuperöregek agyába – döbbenetes, mit találtak

„Szuperöregek”-nek nevezik az idegtudósok azokat a 80 év fölötti idős felnőtteket, akiknek a memóriakapacitása a náluk legalább három évtizeddel fiatalabbakéval vetekszik. A szuperöregek rendszerint aktív társasági emberek, akiknek az agya ellenálló az Alzheimer-kórra jellemző plakkok és fehérjeaggregátumok kialakulásával szemben. Titkaik kifürkészése segíthet az Alzheimer-kórhoz hasonló neurodegeneratív betegségek és a frontotemporális sorvadás okozta demencia lelassításában vagy megelőzésében.
A Northwestern University (USA) kutatói 25 éve figyelik a szuperöregeket, hogy kiderítsék, vajon mi tartja őket fiatalon. A puszta tény, hogy a szuperöregek 80 év fölött is kiváló, az ötvenes éveikben járókkal összemérhető memóriateljesítményt mutatnak, kikezdi azt a hagyományos vélekedést, miszerint a szellemi hanyatlás az öregedés elválaszthatatlan velejárója.
A negyed évszázada folyó kutatás során a tudósoknak sikerült több olyan szembetűnő életvitelbeli és személyiségbeli sajátosságot azonosítaniuk, amely megkülönbözteti a szuperöregeket az átlagos módon öregedőktől. Az például világosan látszik, hogy a szuperöregek társas, kommunikatív emberek. A legnagyobb meglepetést azonban nem ez jelentette.
Amit az agyukban láttunk, az döbbentett meg minket igazán”
– meséli Sandra Weintraub, a Northwestern orvosi fakultásának pszichiátria, neurológia és viselkedéstudomány professzora.
A tudósok abban bíznak, hogy a szuperöregedéshez kapcsolható biológiai és viselkedési jegyek felderítése új stratégiákat tár majd elénk a kognitív ellenállóképesség növelése terén, s hogy ezek majd segítenek késleltetni, sőt, talán meg is előzni a szellemi hanyatlással járó betegségeket, leginkább az Alzheimer-kórt.
Eredményeink azt mutatják, hogy a memória kivételesen jó időskori megőrzése nemcsak hogy lehetséges, de jól körülírható neurobiológiai jellemzőkhöz kötődik. Ez olyan új beavatkozási lehetőségeket villant fel, amelyekkel az élet kései évtizedeiben is fenntartható lehet a szellemi frissesség”
– fejtette ki Weintraub, aki az eredményeket ismertető közlemény levelező szerzője.
A „szuperöreg” kifejezést M. Marsel Mesulam, a Northwestern Alzherimer-kutatással foglalkozó központjának alapítója használta először az 1990-es évek végén. 2000 óta a 290 szuperöreg lépte át a Mesulam Központ kapuit, és az időközben elhunytak közül 77-en ajánlották fel agyukat a tudományos kutatás számára. A megvizsgált agyak némelyike tartalmazott amiloid- és tau-fehérjéket – amelyek az Alzheimerre jellemző, annak előrehaladásában szerepet játszó plakkokat és fehérjeaggregátumokat („gubancokat”) alkotják –, de akadt olyan agy, amelyben semmi ilyet nem találtak.
„Arra jöttünk rá, hogy kétféle mechanizmus útján válhat valaki szuperöreggé – magyarázza Weintraub. –
A szuperöregek mentális teljesítménye és fiziológiája sok szempontból kivételes. A késleltetett szófelidézési tesztben 15-ből legalább 9 pontot érnek el, ami az 50-es, 60-as éveiket taposóknál várható teljesítmény. Ami az agyuk szerkezetét illeti, nem figyelhető meg náluk az agykéreg számottevő elvékonyodása, ami az átlagosan öregedő agyban tipikus jelenség. A szuperöregeknek egy kulcsfontosságú kéregterületük, az elülső cinguláris kortexük is vastagabb kortársaikénál, amely a döntéshozatalhoz, érzelmekhez és motivációhoz kapcsolódó információösszegzést végzi. A különbségek bizonyos speciális idegsejttípusok számában és méretében is megmutatkoznak: a szuperöregekben több a társas viselkedéssel összefüggő orsósejt vagy más néven von Economo-idegsejt, és nagyobbak a memória szempontjából kritikus entorinális idegsejtjeik.
A társaságkedvelés általánosan jellemző a szuperöregekre.
Bár életstílusuk és a testmozgáshoz való hozzáállásuk változatos, mindannyian társasági emberek, akik erős személyes kapcsolatokat ápolnak.
A Mesulam Központ hosszútávú kísérletében részt vevő minden szuperöreget évente felülvizsgálnak, és az alanyok dönthetnek úgy, hogy agyukat haláluk után elemzés céljára felajánlják a Northwestern kutatóinak. „Közleményünkben számos megállapítás azoknak a nagylelkű és odaadó szuperöregeknek köszönhető, akiket évtizedeken át nyomon követtünk, majd agyi mintáikat a haláluk után megvizsgálhattuk – mondta el Tamar Gefen, a Northwestern orvosi karának pszichátria és viselkedéstudomány tanársegédje és a Mesulam Központ neuropszichológusa. – Folytonos ámulattal gondolok arra, hogy az agydonáció még hosszú idővel a nagylelkű donor halála után is segíti a kutatást, így egyfajta tudományos halhatatlanságot biztosít.”