Peleus

Agyonlövette a túlélőket a tengeralattjáró kapitánya

1944. márciusában az U-852 német tengeralattjáró elsüllyesztette a Peleus görög teherhajót az Atlanti-óceánon. A német kapitány megpróbálta módszeresen eltüntetni a nyomokat és a túlélőket. Heinz-Wilhelm Eck a tisztjeivel, köztük az orvossal együtt órákon át lövöldözött a mentőtutajokra. Ecket, az orvost és a másodtisztet halálra ítélték a háború után. A 28 éves Heinz-Wilhelm Eck volt az egyetlen U-boot kapitány, akit háborús bűnök miatt kivégeztek.
PeleusU-852kapitánymatróz

A német matrózok a teherhajó füstjét pillantották meg először a horizonton, 1944. március 13-én. Az üres Peleus ekkor kb. 250 mérföldre hajózott Fokvárostól, és Argentínába tartott rakományért. Az U-852 tengeralattjáró a felszínen megközelítette a Peleust, majd este 8 körül két torpedót lőtt ki rá. A gőzös három perccel belül elsüllyedt, a túlélői pedig fadarabokba, tutajokba kapaszkodva várták, mi lesz a sorsuk. 

A Peleus életben maradt matrózait megpróbálta meggyilkoltatni a tengeralattjáró náci kapitánya.
A Peleus életben maradt matrózait megpróbálta meggyilkoltatni a tengeralattjáró náci kapitánya.
Fotó: Sixtant.net

Heinz-Wilhelm Eck kapitány elrendelte, hogy egy görög tisztet vegyenek a fedélzetre, és hallgassák ki. Hans Lenz hadnagy, a főgépész, aki tudott angolul, intézkedett: géppuskát hozatott a fedélzetre, nehogy a görögök közben felmásszanak és lerohanják a német tengerészeket, majd kihalásztatta a Peleus harmadik tisztjét a vízből. Miután kifaggatták, Lenz azt mondta neki, hogy az U-852 le fogja adni a jelzést a szövetségeseknek, akik majd másnap kimentik a túlélőket. 

A tengeralattjáró kapitánya: "Meg kell szabadulni a szemtanúktól"

Ahogy a német tengeralattjáró eltávolodott a felszínen úszó roncsdaraboktól, Eck kapitánynak eszébe jutott, hogy a vízben vergődő tizenkét görög elárulhatja a szövetségeseknek, mikor süllyesztette el a Peleust az U-852, és ennek alapján üldözhetik majd a német hajót. Ezért visszafordította a tengeralattjárót, és parancsot adott a toronyban levő matrózoknak és tiszteknek, hogy hozzanak fel fegyvereket és gránátokat, és semmisítsék meg a roncsokat. Lenz főgépész tiltakozott:

Kapitány, ezt tiltja a hadijog! Nem lőhetünk túlélőkre!

A náci parancsnok azonban nem hallgatott a hadnagyra.

Hajtsák végre a parancsot. Tűz a roncsokra és az emberekre! 

Walter Weisspfennig hajóorvos lőtt elsőként, de a géppisztolya hamar elakadt. August Hoffmann alhadnagy segített neki elhárítani a problémát, így az orvos tovább tüzelhetett. Az hamar kiderült, hogy így lehetetlen elsüllyeszteni a tutajokat és úszó fadarabokat, ezért Hoffmann kézigránátokat dobott a vízre. Egy 19 éves matróz, aki közben a toronyban szolgálatba lépett, azt a parancsot kapta, hogy a géppuskával tüzeljen. Ekkor azonban a főgépész is visszatért a fedélzetre, aki félrelökte a tengerészt, és a korábbi tiltakozása ellenére odaállt a géppuska mögé. 

Az U-852 legénysége, elöl Eck kapitány
Fotó: Hubpages.net

Az U-852 végül éjfél után hagyta ott a helyszínt. Eckekkor ezt mondta hangosbeszélőn a legénységének:

Nehéz szívvel adtam ki a parancsot a tűzre, de higgyétek el, meg kellett tennem. 

Eck abban a hitben volt, hogy nem maradt szemtanú, de négy túlélőt nem sikerült meggyilkolniuk. A tengerészek két tutajon sodródtak még hetekig. Az egyikük közben meghalt, de a többieket egy portugál hajó 32 nappal később kimentette. 

Kivégzik a gyilkos tiszteket

Az U-852 két hónappal később súlyosan megsérült egy brit légitámadásban, és detonáció következtében többé nem tudott lemerülni. A német tengerészek ezért elhagyták a tengeralattjárót, és a közeli szomáliai partra evickéltek, ahol hadifogolytáborban töltötték a háború hátralevő részét. 

  • Mivel Eck elfelejtette megsemmisíteni a hajónaplót a menekülés előtt, a britek megtalálták. 

Lenz főgépész tanúvallomása mellett ez lett a legfontosabb bizonyíték a háborús bűncselekményre. 

Az öt vádlott a hamburgi tárgyalóteremben. A három főbűnöst kivégzőosztag elé állították
Fotó: abc.es

1945-ben Hamburgban tárgyalta a brit bíróság a Peleus elsüllyesztésének ügyét. Eck kapitányt, Hoffmannt és a hajóorvost halálra ítélték. A főgépész és a géppuskázó matróz életfogytiglani börtönt kapott, de 6, illetve 7 év múlva kiszabadultak. Heinz-Wilhelm Eck lett az egyetlen német tengeralattjáró-parancsnok, akit háborús bűnök miatt kivégezték a szövetségesek. 
 

 

