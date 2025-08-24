Agyonlövette a túlélőket a tengeralattjáró kapitánya

A német matrózok a teherhajó füstjét pillantották meg először a horizonton, 1944. március 13-én. Az üres Peleus ekkor kb. 250 mérföldre hajózott Fokvárostól, és Argentínába tartott rakományért. Az U-852 tengeralattjáró a felszínen megközelítette a Peleust, majd este 8 körül két torpedót lőtt ki rá. A gőzös három perccel belül elsüllyedt, a túlélői pedig fadarabokba, tutajokba kapaszkodva várták, mi lesz a sorsuk.

A Peleus életben maradt matrózait megpróbálta meggyilkoltatni a tengeralattjáró náci kapitánya.

Fotó: Sixtant.net

Heinz-Wilhelm Eck kapitány elrendelte, hogy egy görög tisztet vegyenek a fedélzetre, és hallgassák ki. Hans Lenz hadnagy, a főgépész, aki tudott angolul, intézkedett: géppuskát hozatott a fedélzetre, nehogy a görögök közben felmásszanak és lerohanják a német tengerészeket, majd kihalásztatta a Peleus harmadik tisztjét a vízből. Miután kifaggatták, Lenz azt mondta neki, hogy az U-852 le fogja adni a jelzést a szövetségeseknek, akik majd másnap kimentik a túlélőket.

A tengeralattjáró kapitánya: "Meg kell szabadulni a szemtanúktól"

Ahogy a német tengeralattjáró eltávolodott a felszínen úszó roncsdaraboktól, Eck kapitánynak eszébe jutott, hogy a vízben vergődő tizenkét görög elárulhatja a szövetségeseknek, mikor süllyesztette el a Peleust az U-852, és ennek alapján üldözhetik majd a német hajót. Ezért visszafordította a tengeralattjárót, és parancsot adott a toronyban levő matrózoknak és tiszteknek, hogy hozzanak fel fegyvereket és gránátokat, és semmisítsék meg a roncsokat. Lenz főgépész tiltakozott:

Kapitány, ezt tiltja a hadijog! Nem lőhetünk túlélőkre!

A náci parancsnok azonban nem hallgatott a hadnagyra.

Hajtsák végre a parancsot. Tűz a roncsokra és az emberekre!

Walter Weisspfennig hajóorvos lőtt elsőként, de a géppisztolya hamar elakadt. August Hoffmann alhadnagy segített neki elhárítani a problémát, így az orvos tovább tüzelhetett. Az hamar kiderült, hogy így lehetetlen elsüllyeszteni a tutajokat és úszó fadarabokat, ezért Hoffmann kézigránátokat dobott a vízre. Egy 19 éves matróz, aki közben a toronyban szolgálatba lépett, azt a parancsot kapta, hogy a géppuskával tüzeljen. Ekkor azonban a főgépész is visszatért a fedélzetre, aki félrelökte a tengerészt, és a korábbi tiltakozása ellenére odaállt a géppuska mögé.