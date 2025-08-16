Ez volt az orvostudomány legnagyobb tragédiája: gyerekek ezreit nyomorították meg

A thalidomid nyugtató és immunmoduláns hatóanyag, amelyet az 1950-es években a német Chemie Grünenthal fejlesztett ki. Kezdetben szorongás és álmatlanság kezelésére használták. Más nyugtatókkal szemben biztonságosnak tűnt: nem okozott barbiturátszerű függőséget, felnőttekben nem mutatott komoly toxicitást, és „mindenki számára biztonságos” gyógyszerként reklámozták. Egyes országokban recept nélkül is kapható volt.

A thalidomid hatóanyagú gyógyszer Contergan néven került forgalomba

Fotó: STEFAN PUCHNER / DPA

Nyugat-Németországban Contergan néven került forgalomba.

A készítmény népszerűsége akkor robbant be igazán, amikor kiderült, hogy hatékony a terhességi hányinger ellen. Úgy tűnt, tökéletes szer:

hatékony,

jól tolerálható,

mellékhatásoktól mentes.

A valóság azonban sokkal sötétebb volt.

Miért hitték biztonságosnak a thalidomidot?

Akkoriban nem léteztek egységes szabályok a gyógyszerek emberi hatásainak vizsgálatára. A klinikai tesztek laza keretek között zajlottak, a hosszú távú hatásokat nem követték, és nem voltak irányelvek a várandós nők vagy gyermekek vizsgálatára.

A thalidomid esetében a teratogenitási tesztelést – vagyis a magzati fejlődésre gyakorolt hatás vizsgálatát – egyáltalán nem végezték el, mivel tévesen úgy hitték, hogy a méhlepény megvédi a magzatot a vegyi anyagoktól.

Állatkísérletek során nem vizsgálták a magzati fejlődést, az emberi vizsgálatok pedig kevés önkéntes bevonásával zajlottak, gyakran pszichiátriai betegeken vagy fogvatartottakon.

A rövid távú adatok nem mutattak veszélyt, így a gyártó biztonságosnak minősítette a szert. A gyógyszert 46 országban forgalmazták, és elterjedt Németországban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Kanadában, Brazíliában és Japánban.

A globális tragédia mechanizmusa

A tragédia nemcsak a hiányos vizsgálatok miatt következett be: a készítmény hatásmechanizmusát sem értették. Bár ismert volt a nyugtató és gyulladáscsökkentő hatása, nem tudták, hogy gátolja az új erek képződését (angiogenezis), amely létfontosságú a magzat fejlődéséhez. Emellett károsította a ganglionléc sejtjeit, amelyek a végtagok, az arckoponya és a belső szervek kialakulásában játszanak kulcsszerepet.