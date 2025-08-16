Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
gyógyszer

Ez volt az orvostudomány legnagyobb tragédiája: gyerekek ezreit nyomorították meg

26 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma már magától értetődőnek vesszük, hogy a gyógyszerek biztonságosak. Ez a biztonság azonban keservesen megszerzett tudás: az 1950–60-as években egy ártalmatlannak hirdetett készítmény, a thalidomid a 20. század egyik legsúlyosabb gyógyszeripari katasztrófáját okozta. Szorongásra, álmatlanságra és a terhességi rosszullét enyhítésére adták, áttörésnek tűnt, de a magzati fejlődésbe beavatkozva súlyos rendellenességeket okozott. Ezrek születtek megrövidült vagy teljesen hiányzó végtagokkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyógyszerMellékhatásokgyógyszer mellékhatásszületési rendellenességmellékhatás

A thalidomid nyugtató és immunmoduláns hatóanyag, amelyet az 1950-es években a német Chemie Grünenthal fejlesztett ki. Kezdetben szorongás és álmatlanság kezelésére használták. Más nyugtatókkal szemben biztonságosnak tűnt: nem okozott barbiturátszerű függőséget, felnőttekben nem mutatott komoly toxicitást, és „mindenki számára biztonságos” gyógyszerként reklámozták. Egyes országokban recept nélkül is kapható volt. 

A thalidomid hatóanyagú gyógyszer Contergan néven került forgalomba.
A thalidomid hatóanyagú gyógyszer Contergan néven került forgalomba
Fotó: STEFAN PUCHNER / DPA

 

Nyugat-Németországban Contergan néven került forgalomba.

A készítmény népszerűsége akkor robbant be igazán, amikor kiderült, hogy hatékony a terhességi hányinger ellen. Úgy tűnt, tökéletes szer: 

  • hatékony, 
  • jól tolerálható, 
  • mellékhatásoktól mentes. 

A valóság azonban sokkal sötétebb volt.

Miért hitték biztonságosnak a thalidomidot?

Akkoriban nem léteztek egységes szabályok a gyógyszerek emberi hatásainak vizsgálatára. A klinikai tesztek laza keretek között zajlottak, a hosszú távú hatásokat nem követték, és nem voltak irányelvek a várandós nők vagy gyermekek vizsgálatára.

A thalidomid esetében a teratogenitási tesztelést – vagyis a magzati fejlődésre gyakorolt hatás vizsgálatát – egyáltalán nem végezték el, mivel tévesen úgy hitték, hogy a méhlepény megvédi a magzatot a vegyi anyagoktól.

Állatkísérletek során nem vizsgálták a magzati fejlődést, az emberi vizsgálatok pedig kevés önkéntes bevonásával zajlottak, gyakran pszichiátriai betegeken vagy fogvatartottakon.

A rövid távú adatok nem mutattak veszélyt, így a gyártó biztonságosnak minősítette a szert. A gyógyszert 46 országban forgalmazták, és elterjedt Németországban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Kanadában, Brazíliában és Japánban.

A globális tragédia mechanizmusa

A tragédia nemcsak a hiányos vizsgálatok miatt következett be: a készítmény hatásmechanizmusát sem értették. Bár ismert volt a nyugtató és gyulladáscsökkentő hatása, nem tudták, hogy gátolja az új erek képződését (angiogenezis), amely létfontosságú a magzat fejlődéséhez. Emellett károsította a ganglionléc sejtjeit, amelyek a végtagok, az arckoponya és a belső szervek kialakulásában játszanak kulcsszerepet.

A következmény katasztrofális volt: 

világszerte ezrek születtek megrövidült vagy hiányzó végtagokkal. Sok esetben szervi fejlődési rendellenességek is jelentkeztek, vagy a terhesség vetéléssel végződött.

Végtaghiánnyal született gyermek a Contergan-botrány idején.
Végtaghiánnyal született gyermek a Contergan-botrány idején
Fotó: HECKMANN / DPA

Az orvosok riasztása, amely mindent megváltoztatott

1961-ben William McBride ausztrál szülész-nőgyógyász aggasztó adatokat figyelt meg. 1956 előtt a megrövidült végtagokkal világra jött gyermekek aránya rendkívül alacsony volt – nagyjából 100 000 újszülöttből egy eset –, ám az 1960-as évek elejére, a thalidomid elterjedésével, az arány 1 a 2000-hez nőtt. McBride a gyógyszerrel való összefüggést gyanította, és figyelmeztető levelet írt a The Lancet című orvosi folyóiratnak.

Ugyanebben az időben Widukind Lenz német gyermekgyógyász részletes vizsgálattal igazolta a kapcsolatot. 1961 novemberében Düsseldorfban, egy szakmai konferencián ismertette eredményeit, ami tovább növelte a nyomást a hatóságokra.

A gyors reakciónak köszönhetően 1961 decemberében a thalidomidot világszerte kivonták a forgalomból. Ez a modern gyógyszerbiztonsági felügyelet, a farmakovigilancia egyik mérföldköve lett: 

először fordult elő, hogy orvosi riasztás globális gyógyszervisszavonáshoz vezetett.

Magyarországon soha nem engedélyezték a Contergant

Szerencsésen megmenekültek a thalidomid átkától azok a térségek, ahol eleve nem engedélyezték a szer forgalmazását – ilyen volt például Kelet-Németország. Kevés áldozatot szedett azokban az országokban is, ahol szigorú korlátozásokkal, vényköteles formában hozták forgalomba – így járt el például Ausztria és Svájc. 

Magyarországon sem engedélyezték a készítmény forgalmazását, így az ország teljesen elkerülte a katasztrófát.

Az Egyesült Államokban Frances Oldham Kelsey, a gyógyszerügyi hivatal vezetője, a biztonsági vizsgálatok hiányosságaira hivatkozva hat alkalommal is visszautasította a thalidomid törzskönyvezését, ellenállva a Richardson-Merrell gyógyszercég erős lobbinyomásának. Következetességével emberek ezreinek életét mentette meg, amiért John F. Kennedy elnök a civileknek járó egyik legmagasabb állami kitüntetéssel jutalmazta.

Még ma is használják

Bár azt hihetnénk, hogy a súlyos tapasztalatok miatt a thalidomidot végleg kivonták a forgalomból, ez nem így történt. Az érképződést gátló hatás, amely a magzati deformitásokért is felelős, egyes daganatok – például az agresszív multiplex mielóma – kezelésében is hatékonynak bizonyult. Immunműködést módosító és fájdalomcsillapító tulajdonságai miatt pedig a leprához társuló fájdalmas bőrelváltozások kezelésére is engedélyezték több országban, ahol a betegség ma is komoly probléma.

A thalidomid öröksége – szigorúbb szabályok, folyamatos felügyelet

A thalidomid tragédiája alapjaiban változtatta meg a gyógyszeripart. 

Ma minden készítmény szigorú, többfázisú vizsgálatokon megy keresztül, mielőtt engedélyt kap.

Az engedélyezés azonban csak a kezdet: a forgalomba hozatalt követően is folyamatos a megfigyelés, a mellékhatások bejelentése pedig az orvosok és a gyártók közös felelőssége. A legnagyobb tanulság máig érvényes: minden bejelentés életeket menthet. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!