Ez volt az orvostudomány legnagyobb tragédiája: gyerekek ezreit nyomorították meg

A thalidomid nyugtató és immunmoduláns hatóanyag, amelyet az 1950-es években a német Chemie Grünenthal fejlesztett ki. Kezdetben szorongás és álmatlanság kezelésére használták. Más nyugtatókkal szemben biztonságosnak tűnt: nem okozott barbiturátszerű függőséget, felnőttekben nem mutatott komoly toxicitást, és „mindenki számára biztonságos” gyógyszerként reklámozták. Egyes országokban recept nélkül is kapható volt.
Nyugat-Németországban Contergan néven került forgalomba.
A készítmény népszerűsége akkor robbant be igazán, amikor kiderült, hogy hatékony a terhességi hányinger ellen. Úgy tűnt, tökéletes szer:
A valóság azonban sokkal sötétebb volt.
Akkoriban nem léteztek egységes szabályok a gyógyszerek emberi hatásainak vizsgálatára. A klinikai tesztek laza keretek között zajlottak, a hosszú távú hatásokat nem követték, és nem voltak irányelvek a várandós nők vagy gyermekek vizsgálatára.
A thalidomid esetében a teratogenitási tesztelést – vagyis a magzati fejlődésre gyakorolt hatás vizsgálatát – egyáltalán nem végezték el, mivel tévesen úgy hitték, hogy a méhlepény megvédi a magzatot a vegyi anyagoktól.
Állatkísérletek során nem vizsgálták a magzati fejlődést, az emberi vizsgálatok pedig kevés önkéntes bevonásával zajlottak, gyakran pszichiátriai betegeken vagy fogvatartottakon.
A rövid távú adatok nem mutattak veszélyt, így a gyártó biztonságosnak minősítette a szert. A gyógyszert 46 országban forgalmazták, és elterjedt Németországban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Kanadában, Brazíliában és Japánban.
A tragédia nemcsak a hiányos vizsgálatok miatt következett be: a készítmény hatásmechanizmusát sem értették. Bár ismert volt a nyugtató és gyulladáscsökkentő hatása, nem tudták, hogy gátolja az új erek képződését (angiogenezis), amely létfontosságú a magzat fejlődéséhez. Emellett károsította a ganglionléc sejtjeit, amelyek a végtagok, az arckoponya és a belső szervek kialakulásában játszanak kulcsszerepet.
A következmény katasztrofális volt:
világszerte ezrek születtek megrövidült vagy hiányzó végtagokkal. Sok esetben szervi fejlődési rendellenességek is jelentkeztek, vagy a terhesség vetéléssel végződött.
1961-ben William McBride ausztrál szülész-nőgyógyász aggasztó adatokat figyelt meg. 1956 előtt a megrövidült végtagokkal világra jött gyermekek aránya rendkívül alacsony volt – nagyjából 100 000 újszülöttből egy eset –, ám az 1960-as évek elejére, a thalidomid elterjedésével, az arány 1 a 2000-hez nőtt. McBride a gyógyszerrel való összefüggést gyanította, és figyelmeztető levelet írt a The Lancet című orvosi folyóiratnak.
Ugyanebben az időben Widukind Lenz német gyermekgyógyász részletes vizsgálattal igazolta a kapcsolatot. 1961 novemberében Düsseldorfban, egy szakmai konferencián ismertette eredményeit, ami tovább növelte a nyomást a hatóságokra.
A gyors reakciónak köszönhetően 1961 decemberében a thalidomidot világszerte kivonták a forgalomból. Ez a modern gyógyszerbiztonsági felügyelet, a farmakovigilancia egyik mérföldköve lett:
először fordult elő, hogy orvosi riasztás globális gyógyszervisszavonáshoz vezetett.
Szerencsésen megmenekültek a thalidomid átkától azok a térségek, ahol eleve nem engedélyezték a szer forgalmazását – ilyen volt például Kelet-Németország. Kevés áldozatot szedett azokban az országokban is, ahol szigorú korlátozásokkal, vényköteles formában hozták forgalomba – így járt el például Ausztria és Svájc.
Magyarországon sem engedélyezték a készítmény forgalmazását, így az ország teljesen elkerülte a katasztrófát.
Az Egyesült Államokban Frances Oldham Kelsey, a gyógyszerügyi hivatal vezetője, a biztonsági vizsgálatok hiányosságaira hivatkozva hat alkalommal is visszautasította a thalidomid törzskönyvezését, ellenállva a Richardson-Merrell gyógyszercég erős lobbinyomásának. Következetességével emberek ezreinek életét mentette meg, amiért John F. Kennedy elnök a civileknek járó egyik legmagasabb állami kitüntetéssel jutalmazta.
Bár azt hihetnénk, hogy a súlyos tapasztalatok miatt a thalidomidot végleg kivonták a forgalomból, ez nem így történt. Az érképződést gátló hatás, amely a magzati deformitásokért is felelős, egyes daganatok – például az agresszív multiplex mielóma – kezelésében is hatékonynak bizonyult. Immunműködést módosító és fájdalomcsillapító tulajdonságai miatt pedig a leprához társuló fájdalmas bőrelváltozások kezelésére is engedélyezték több országban, ahol a betegség ma is komoly probléma.
A thalidomid tragédiája alapjaiban változtatta meg a gyógyszeripart.
Ma minden készítmény szigorú, többfázisú vizsgálatokon megy keresztül, mielőtt engedélyt kap.
Az engedélyezés azonban csak a kezdet: a forgalomba hozatalt követően is folyamatos a megfigyelés, a mellékhatások bejelentése pedig az orvosok és a gyártók közös felelőssége. A legnagyobb tanulság máig érvényes: minden bejelentés életeket menthet.