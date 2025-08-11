A torinói lepellel kapcsolatos meghökkentő új elmélet látott napvilágot

Egy 3D-s elemzés, amely összehasonlítja, hogyan esik a szövet egy emberi testen, illetve egy alacsony domborművön, azt mutatja, hogy a torinói lepel nem valódi személy lenyomatát mutatja. A torinói lepel, amelyről sokan azt állítják, hogy Jézus eredeti temetési lepedője volt, nem készülhetett háromdimenziós emberi testen, állapítja meg egy új tanulmány. Sokkal valószínűbb, hogy a kép egy alacsony dombormű lenyomata, egy grafikai szakértő szerint.

A torinói lepel 3D-s modellezése

Fotó: Cicero Moraes

A torinói lepel 3D-s elemzése

A július 28-án az Archaeometry folyóiratban megjelent tanulmányban Cicero Moraes brazil 3D digitális tervező, aki történelmi arcrekonstrukciókra specializálódott, modellező szoftvert használt annak összehasonlítására, hogyan esik a szövet egy emberi testen azzal szemben, ahogy egy alacsony domborművön hajlik.

A torinói leplen lévő kép jobban egyezik egy alacsony domborműves mátrixszal

- írta Moraes a Live Science-nek emailben. „Egy ilyen mátrix készülhetett fából, kőből vagy fémből, és csak az érintkezési területeken volt pigmentálva (vagy akár melegítve), létrehozva a megfigyelt mintázatot” - tette hozzá.

Máig kérdéses a lepel eredete

A leplet először a 14. század végén jegyezték fel, és azonnal vitát váltott ki, hogy valóban Jézus keresztre feszítéséből és halálából származó eredeti ereklye-e. Egy 1989-ben végzett karbondatálási elemzés a lepel keletkezését 1260 és 1390 közé helyezte, megerősítve értelmezését mint középkori műtárgyat.

Az európai középkor ezen időszakában széles körben használtak alacsony domborműves vallási ábrázolásokat – mint például faragott sírköveket –, ahogy azt korábbi művészettörténeti elemzések kimutatták.

Digitális modellek

A torinói lepel készítési módjának vizsgálatához Moraes két digitális modellt készített és elemzett. Az első modell egy háromdimenziós emberi testet reprezentált, a második modell pedig egy emberi test alacsony domborműves ábrázolása volt.

3D szimulációs eszközök használatával Moraes ezután virtuálisan rádrapírozta a szövetet a két különböző testmodellre. Amikor összehasonlította a virtuális szövetet az 1931-ben készült lepelről készült fényképekkel,

Moraes azt találta, hogy az alacsony domborműves modellről származó szövet szinte pontosan megegyezett a fényképekkel.

A háromdimenziós testtel végzett szimulációban, írja Moraes a tanulmányban, a szövet a test térfogata körül deformálódott, ami duzzadt és torzított képet eredményezett. Ezt a torzítást néha „Agamemnón-maszk effektusnak” nevezik, írja, a görögországi mükénéi sírban talált természetellenesen széles arany halotti maszk után.