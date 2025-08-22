Nem tudni, mik a trifluorecetsav hosszú távú következményei. De ha lesznek hosszú távú következmények, azok globális mértékűek lesznek, mivel a TFA globálisan akkumulálódik. És ha egyszer megtörténik, túl késő lesz bármit is tenni, mivel a TFA nem bomlik le természetes módon, és minden TFA eltávolító technológia rendkívül drága és csak kis mennyiségekben lehet alkalmazni. Most kell cselekedni, meg kell előzni a TFA, ennek az örök vegyi anyagnak (perfluor-alkil anyagok: olyan vegyszerek, amik nem bomlanak le a természetben) a gyors akkumulálódását, mielőtt a veszély elhatalmasodik. Csökkenteni kell a kibocsátást, mielőtt a hatás irreverzibilis lesz az egész bolygón. Vannak olyan országok, ahol már cselekednek. Dánia idén júliusban betiltott 23 rovarirtószert, ami TFA szennyezést okoz.

A trifluorecetsav mindenütt jelen van.

Fotó: Kalotás Zsolt / Duna-Ipoly Nemzeti Park

A fűtő és hűtő szektorban olyan gázokat gázokat használnak, amik TFA képződéshez vezetnek. A rovarirtószerek és a gyógyszerkészítmények lebomlásakor is TFA keletkezik. Az összes örök vegyi anyag közül a TFA az egyik legkisebb.

Beszivárog a környezetbe a hűtőszerekből, az aeroszolokból, a rovarirtószerekből, légkondicionálókból, a hulladéklerakókból és a szennyvízből. És a nagy örök vegyi anyagokból is gyakran TFA keletkezik.

Mivel olyan kicsi, a TFA könnyen feloldódik a vízben. Ez az oka, hogy ez az egyik leginkább mindenütt jelenlevő örök vegyi anyag, és gyorsan növekszik a szintje az esőben, a folyókban, tavakban, talajvízben, óceánokban, levelekben, élelmiszerben, és az emberi vérben és vizeletben. Még ősi vízforrásokban is találtak, ami rendkívül aggasztó, mert szinte lehetetlen eltávolítani az ivóvízből.

Vannak tudósok, akik szerint különösebben nem veszélyes az emberre, mivel más örök vegyi anyagoktól eltérően, a TFA nem akkumulálódik a szervezetben, hanem gyorsan áthalad és kiürül a vizelettel. Mások szerint éppen az ellenkezője az igaz. A TFA beépül és a a zsírokba, proteinekbe és sejtfalakba. A talaj mikrobiális aktivitásában is változásokat figyeltek meg.

A tudósok próbálnak kidolgozni olyan módszereket, amikkel a trifluorecetsav eltávolítható a környezetből, például olyan növényeket ültetnek, amik elnyelik a trifluorecetsavat, aztán rendkívül magas hőmérsékleten elégetik ezeket a növényeket, hogy megsemmisítsék a vegyületet.



(Forrás: BBC Science News: https://www.sciencefocus.com/)











